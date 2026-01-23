¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÃ±¹ÔËÜÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Û¥éー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð¡¡¾å´¬¡Ù¤¬2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ªÃ±¹ÔËÜÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ261½ñÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥º¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð¡¡¾å´¬¡Ù
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÔËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Õ¤Î½ÐÍè»ö¤è¤ê¾¯¤·¸å¤ÎÅìµþÅÔËÌ¶è¡¦ÂÎ©¶è¡£
ËÌÅìµþ¤Ë¤Æ¤¢¤ëÅÁ¾µ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤È¡¢Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤¬Áø¶ø¤¹¤ëº£²ó¤Î²ø°Û¤Ï¨¡¨¡¡Ä!?
¥²ー¥àËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹¡ÈÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¡¢Åí»³¤Ò¤Ê¤»¤Îºî²è¤Ç¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
½ñÌ¾¡§¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬
¸¶ºî¡§ÀÐ»³µ®Ìé¡¡Ì¡²è¡§Åí»³¤Ò¤Ê¤»¡¡¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÎÓ¸µ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü
Äê²Á¡§ÀÇ¹þ790±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.manga-up.com/titles/1625
¡ü½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ261½ñÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°ÆÃ´Åö¤Î¾®ÎÓ¸µ»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤ª»¥É÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤òÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºî²èÃ´Åö¤ÎÅí»³¤Ò¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë½ñÅ¹°÷É÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ä¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ëX¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹È¯ÇäµÇ° ½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦³«ºÅÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100770/
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100256/
¡¦¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/honhikidashi
¡ü¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È in ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥º
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥ºTOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¥Þ¥ó¥¬¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ²½¤äÆÃÂç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥éÃµ¤·¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÁ´¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤´¼«¿È¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºîÀ®·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤â¡ª£³D²½¤·¤¿¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È in ¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥º
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥¹¥âー¥ë¥ïー¥ë¥ºTOKYO
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://smallworlds.jp/
¡ã¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¤È¤Ï¡ä
¾¼ÏÂ¸å´ü¤ÎÆüËÜ¡¢ËÏÅÄ¶è¤òÉñÂæ¤Ë¡¢
¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤¿9¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¼·ÉÔ»×µÄ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ã¼ö¤¤¤ÎÈë½Ñ¡ä¤Î¹Ô»È¤ò½ä¤Ã¤Æ
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡¢·²Áü¥Û¥éー¥ß¥¹¥Æ¥êーADV¡£
¼ö¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤Å¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¼ê¤Ç·ëËö¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡¡¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ ¡¡¥Û¥éー¥ß¥¹¥Æ¥êーADV
È¯ÇäÆü¡§¡¡¡¡2023Ç¯3·î9Æü(ÌÚ)
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¡§Nintendo Switch(TM)¡¿Steam(R)¡¿iOS¡¿Android¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¤Î¤ß
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ)¡¡¢¨iOS¡¿AndroidÈÇ¤Ï1,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§CERO D¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C) SQUARE ENIX
ºîÉÊ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.jp.square-enix.com/paranormasight/(https://www.jp.square-enix.com/paranormasight/)
PV¡§ https://youtu.be/dUO4isKRg4Y
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§¡¡https://twitter.com/PARANORMA_PR
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÏÂ¤Åª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¼«¼ÒIP¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¡ÊÎß·×½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô9,500ËüËÜ°Ê¾å¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¥·¥êー¥º¡ÊÆ±2²¯400ËüËÜ°Ê¾å¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.jp.square-enix.com¡Ë