¿ä¤·³è¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿ä¤·¥¯¥é¥Õ¥È¡×Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê!!
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÃ«±ÑÉ§¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE¡Ê3¼ï¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦DECO*27»á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡È¿·¤·¤¤½é²»¥ß¥¯¤Î3D¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡É¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤í¤Å´õ»á¤¬¥é¥¤¥ÖÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤òÀºåÌ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ê¥é¥¤¥È¥Í¥¹¡Ë¡×¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ê¥Àー¥¯¥Í¥¹¡Ë¡×¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ê¥é¥¤¥È¥Í¥¹&¥Àー¥¯¥Í¥¹¡Ë¡×3¼ï¤Î¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE¡×¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡ª
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡×¡Ê2·î14Æü¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1ÂÎ¸³¤´¤È¤Ë1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó¡ä
¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§9:00～18:00
¾ì½ê¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ê²°³°¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE¡Ê3¼ï¡Ë¡×
¥é¥¤¥È¥Í¥¹¡¿¥Àー¥¯¥Í¥¹¡¿¥é¥¤¥È¥Í¥¹&¥Àー¥¯¥Í¥¹
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨»²²ÃÈñ¤´¤È¤Ë1¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Î¿§¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤Ï
¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤Ï¡¢Ç®¤ÇÍÏ¤«¤·¤¿Ï¹(¥ï¥Ã¥¯¥¹)¤Î¾å¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£ ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬µ¯¸»¤Ç¡¢¼ê»æ¤ÎÉõ°õ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
WOODPEPEÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ê¤é¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤òºî¤êÊüÂê!!
¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×ÀìÌçÅ¹¡Ö¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×Craft shop WOODPEPE¡ÊWOODPEPEÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢»þ´ÖÀ©¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤òºî¤êÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥«¥éー¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀÊ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE¡×¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
3¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É1Ëç¢¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÍøÍÑÆÃÅµ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓ½êÄê¤ÎÂÎ¸³ÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÇ¹þ1600±ß～¡Ë
¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×Craft shop WOODPEPE
ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ 3-15-13 Âè2Á°ÅÄ¥Ó¥ë1³¬
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¥¹¥¿¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ê¥é¥¤¥È¥Í¥¹¡Ë¡×
¥¹¥¿¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ê¥Àー¥¯¥Í¥¹¡Ë¡×
¥¹¥¿¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ê¥é¥¤¥È¥Í¥¹&¥Àー¥¯¥Í¥¹¡Ë¡×
²Á³Ê¡§³Æ\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½ÌóÈÎÇä¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë09:00～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¥µ¥¤¥º¡§¦µ30mm
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¸ø¼°ECÆÃÅµ¡§¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE¡×5Ëç¥»¥Ã¥È
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ä
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ä
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
(C) CFM (C) DECO*27 (C) OTOIRO
¢£¥é¥¤¥Ö³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÃë¸ø±é¡Û³«¾ì11:00 / ³«±é12:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÌë¸ø±é¡Û³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE2026
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒOTOIRO
À©ºî¡§Íë²»³ô¼°²ñ¼Ò / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ìー¥¸
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
¢£¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¡£ÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌö¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï
DECO*27»ÅÍÍ¤Î½é²»¥ß¥¯¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡×¡£
2023Ç¯5·î18Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢DECO*27³Ú¶Ê¤Î¡È¥é¥¤¥È¤Ç²Ä°¦¤¤¡ÉÌÌ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ (¥é¥¤¥È¥Í¥¹)¡×¤È¡¢2024Ç¯3·î9Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¡È¥Àー¥¯¤ÇÉÂ¤ß¡É¤Ê´¶¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ (¥Àー¥¯¥Í¥¹)¡×¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ß¥¯¤¬¡¢YouTube Shorts¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥·¥çー¥È¥³¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£DECO*27
ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
¥í¥Ã¥¯¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ý¥Ã¥×¡õ¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¡£¡Ö°¦¡×¤ä¡ÖÎø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ëü¿Í¤¬»ý¤Ä´¶¾ð¤òÆÈÆÃ¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÇÉ½¸½¤·¡¢°ìÄ°¤·¤¿¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²Î»ì¤¬10Âå~20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯10·î¤è¤êVOCALOID¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÆ°²è¶¦Í¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿DECO*27¤Î³Ú¶Ê¤Î´ØÏ¢Æ°²è¤ò´Þ¤àÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢ºî»ì¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëVOCALOID³Ú¶Ê¤ò¼«¿È¤ÎºÇ¿·ºî¤Ø¸þ¤±¤¿ÉÛÀÐ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë¡£
2010Ç¯4·î 1st Album¡ØÁê°¦ÀÍýÏÀ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
2010Ç¯12·î 2nd Album¡Ø°¦ÌÂ¥¨¥ì¥¸ー¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2012Ç¯7·î 3rd Album¡Ø¥é¥Ö¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2013Ç¯12·î Best Album¡ØDECO*27 VOCALOID COLLECTION 2008~2012¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2014Ç¯3·î 4th Album¡ØConti New¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2016Ç¯9·î28Æü 5th Album¡ØGHOST¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2019Ç¯5·î22Æü 6th Album¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¬ー¥ë¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2020Ç¯12·î16Æü 7th Album¡Ø¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ê¥¹¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2022Ç¯3·î9Æü 8th Album¡ØMANNEQUIN¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2024Ç¯11·î27Æü 9th Album¡ØTRANSFORM¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
¢£¿ä¤·¥¯¥é¥Õ¥È¤È¤Ï
¡È¿ä¤·¡É¤Î¸ø¼°ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ºî¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£¸åÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¾¦ºà¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
