S2W¡¢¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖQUAXAR¡Ê¥¯¥§ー¥µー¡Ë¡×¤ÎASMµ¡Ç½¤ò¹âÅÙ²½

¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏAI´ë¶ÈS2W¡Ê°Ê²¼¡¢S2W¡¢ÂåÉ½¡§½ù¾°ÆÁ¡¡¥½¡¦¥µ¥ó¥É¥¯¡Ë¤Ï23Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊCTI¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖQUAXAR¡Ê¥¯¥§ー¥µー¡Ë¡×¤ÎÃæ³Ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è´ÉÍý¡ÊASM¡Ë¡×µ¡Ç½¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ô¾ìÅ¸³«¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢AI¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢IoT¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëIT¥¤¥ó¥Õ¥é»ñ»º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¥Ï¥Ã¥«ー¤¬¿¯Æþ¤Ç¤¤ë¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¤âµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸»þ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Àµ³Î¤Ê¿¯Æþ·ÐÏ©¤ÎÇÄ°®¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÃæ¡¢¹¶·â¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÁÈ¿¥¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏª½Ð»ñ»º¤ÈÀÈ¼åÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ëASM¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QUAXAR ASM¤Ï¡Ö»ñ»º¸¡½Ð-»ñ»ºÊ¬ÀÏ-·ÑÂ³Åª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Î3ÃÊ³¬¥×¥í¥»¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢S2W¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡ÖTALON¡Ê¥¿¥í¥ó¡Ë¡×ÆÈ¼«¤ÎÀÈ¼åÀ¥ê¥¹¥¯»»ÄêÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¡ÖTALON SCORE¡Ê¥¿¥í¥ó¥¹¥³¥¢¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¡¢³ºÅö¤¹¤ëÀÈ¼åÀ¤¬¼ÂºÝ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÅý·×Åª¤ËÍ½Â¬¤·³ÎÎ¨¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖEPSS¡ÊExploit Prediction Scoring System¡Ë¡×¤ä¡¢ÀÈ¼åÀ¤Îµ»½ÑÅª¿¼¹ïÅÙ¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¥ê¥¹¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ò¥¹¥³¥¢¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖCVSS¡ÊCommon Vulnerability Scoring System¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃ±½ã¤Ê»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤Ï¡¢»ñ»º¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î½ÅÍ×ÅÙ¡¢±¿ÍÑ´Ä¶¡¢µ¬À©Í×·ï¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¸ÇÍ¤ÎÊ¸Ì®¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆâÉô»ö¾ð¤ËÅ¬¤·¤¿Í¥Àè½ç°Ì¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¶¼°Ò¾õ¶·¤ä¹¶·â¼Ô¤ÎÀï½ÑÊÑ²½¤ò´°Á´¤ËÄÉÀ×¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¿·¤Î¹¶·â¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TALON SCORE¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÈ¼åÀ»ØÉ¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ä¼ÂºÝ¤Î°ÍÑ»öÎã¡¢¹¶·â¥³ー¥ÉÂ¸ºß¤ÎÍÌµ¡¢¸ø³«»þ´ü¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢QUAXAR ASM¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é´ë¶È´Ä¶¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÌÏµ¼¿¯Æþ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¼°Ò¥ì¥Ù¥ë¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡ÖCART¡ÊContinuous Automated Red Teaming=·ÑÂ³Åª¼«Æ°¥ì¥Ã¥É¥Áー¥àÊÔÀ®¡Ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤¬ASM¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿»ñ»º¤¬¼ÂºÝ¤Î¹¶·â¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢ÀÈ¼åÀ¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÎ®½Ð¤ËÈ÷¤¨¤¿ËÉ¸æÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
QUAXAR ASM¤ÏQUAXARÆâ¤ÎÂ¾¤Î¥â¥¸¥åー¥ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂç¤¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ÏASM¤ò¥â¥¸¥åー¥ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥¹¥¯ÊÝ¸î¡ÊDRP¡Ë¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¤äTelegram¤Ê¤É¤Î±£¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ï³±Ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò»ñ»º¾ðÊó¤È¾È¹çÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ïª½Ð¤·¤¿»ñ»º¤¬¹¶·â¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊTI¡Ë¡×¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¿·¤Î¹¶·â¼êË¡µÚ¤ÓÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¤¬´ë¶È»ñ»º¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¼±¥°¥é¥Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¯¥í¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ»º¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¹¶·â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ´Ö¤Î´Ø·¸¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ã±°ì¤Î»ñ»º¤ÎÏª½Ð¤ÎÍÌµ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹¶·â¤ÎÎ®¤ìÁ´ÂÎ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç¤ä¸½ÃÏÀ¸»º»ÜÀß¤Î´ÉÍý²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍ·µÙ¥É¥á¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥ÉーITÅù¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î»à³Ñ²ò¾Ã¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Â¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¶·â¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼±ÊÌ¤·ÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËQUAXAR ASM¤òÆ³Æþ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸ÜµÒ¾ðÊóÎ®½Ð»ö¸Î¤òÍ½ËÉ¤·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
S2W¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥ó À½ÉÊ³«È¯¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤Ï¡¢¡ÖµÞÊÑ¤¹¤ëµ»½Ñ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¹¶·â¼êË¡¤¬Æü¡¹ÃÎÇ½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ñ»º¤µ¤¨¤â¹¶·â¼Ô¤Î¿¯Æþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢¡Öº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿QUAXAR ASM¥â¥¸¥åー¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÀ©ÅªÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§S2W
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¡¡½ù¾°ÆÁ¡¡¥½¡¦¥µ¥ó¥É¥¯
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2018Ç¯9·î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://s2w.inc/ja
2018Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿S2W¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à(WEF)¤Î¡ÖºÇ¤âÍË¾¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢100¼Ò¡×¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏAIÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¡Ö¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡ÊICPO¡Ë¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎÁÜºº¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ÊMS¡Ë¤Î¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ÊSecurity Copilot¡Ë¡×¤Ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢µ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ICPO¤¬¼çÆ³¤¹¤ë´±Ì±¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGateway¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤ÎÀ¤³¦12ÈÖÌÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤«¤é½é¤á¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§
¡üXARVIS¡Ê¥¶ー¥Ó¥¹¡Ë¡§¸ø¶¦ÉôÌç¡¦À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁÜºº¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡üQUAXAR¡Ê¥¯¥§ー¥µー¡Ë¡§Ì±´Ö´ë¶È¡¦µ¡´ØÀìÍÑ¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡üSAIP¡§»º¶ÈÍÑÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó