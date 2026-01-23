»º³Ø´±Ï¢·È¡¦¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¡¢½»½ê¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¡£¶¦ÁÏ·¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¯Â
¡¡GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¸þÈª ·ûÎÉ¡Ë¡¢¥¢¥Ñ¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¡¸µÃ« °ì»Ö¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å½Ð âÃÉÒ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¡¾®½Ð ¿°ì¡Ë¡¢Packcity Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡ÌøÅÄ ¹¸»Ì¡Ë¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¡»°ÌÚÃ« ¹À»Ë¡Ë¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÁíÄ¹¡¡Æ£°æ µ±É×¡Ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÃÓ ¿®Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÍ¹ÊØ¡×¡Ë¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ½»½ê¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¶¦ÁÏ·¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢È¯Â»þ¤Ë»²²è¤·¤¿¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤«¤éÀ®¤ëÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¡¢³èÆ°¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶È³¦¡¦³Ø½Ñµ¡´Ø¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö½»½ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¡×¤ò²ò·è¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÈ¯Â¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª¡Û
¡¡½»½ê¤ÏÍ¹ÊØ¤äÊªÎ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ÔÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢EC¤Ê¤É¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤äÀ¸³èÍÍ¼°¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢½»½ê¤ÎÊÑ¹¹¤ä³ÎÇ§¤Ë´Ø¤ï¤ëºî¶È¤¬ÁýÂç¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ä¸úÎ¨À¤ÎÌÌ¤Ç²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ÏÆÃÄê¤Î¶È¼ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶È¼ï¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½»½ê¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¡¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÁÈÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¼ç¤Ê³èÆ°¡Û
¢£¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤Î¶¦ÁÏ¤È¼Â¾Ú
Í¹ÊØ¡¦ÊªÎ®¡¢¾®Çä¡¢¶âÍ»¡¢°åÎÅ¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä³èÍÑ»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µ»½Ñ¡¦À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢µ»½Ñ¤äÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¤Ç¸¡Æ¤¡¦À°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê
½»½ê¾ðÊó¤òÀµ³Î¡¦ºÇ¿·¡¦°ì¸µÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£»º¶È³¦¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥¢¥Ñ¥°¥ëー¥×¡¡¼ÒÄ¹ ·ó ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¡¸µÃ« °ì»Ö ÍÍ
ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÅö¼Ò¤Ï¶È³¦½é¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤È¡Ö¥¢¥ÑÄ¾¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Î²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼êÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤È¸íÆþÎÏ¤òºï¸º¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎºÇ¿·¤Î½»½ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¡ÖTime is Life¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢DXÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë´üÂÔ¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë½ÉÇñÂÎ¸³¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤ò¥êー¥É¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¡£
¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å½Ð âÃÉÒ¡¡ÍÍ
ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ëー¥×¤ÈÅö¼Ò¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ë¤¬¤óÊÝ¸±¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»Ï°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¬¤óÊÝ¸±ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½»½ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤Ë´ð¤Å¤¯CSV·Ð±Ä¡Ê¶¦Í²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡Ë¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¸þÈª ·ûÎÉ ÍÍ
ÆüËÜÍ¹ÊØÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿EC¤Ë¤ª¤±¤ë½»½êÆþÎÏ¤ò¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ç³×¿·¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤EC´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¦ÁÏÀë¸À¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖGMO¥¯¥é¥¦¥ÉEC¡×¤È¤È¤â¤Ë¡Ömakeshop byGMO¡×¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â²ÃÂ®¤·¡¢EC¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤È¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈÅý³ç ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸ø¶¦¡¦¶âÍ»¡¦ÃÏ°èSX±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô¡¡Åý³çËÜÉôÄ¹¡¡ÅÄÂ¼ ±ÑÂ§ ÍÍ
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö½»½ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¡×¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÍýÇ°¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤Ø»¿Æ±¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹´ØÏ¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¡ÊCRM¡ËÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë½»½êDX¤Î¿ä¿ÊÅù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤ä»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿´ë¶È¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ØÅö¼Ò¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Packcity Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ÌøÅÄ ¹¸»Ì ÍÍ
Packcity Japan¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤ÎPUDO¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÊØÀ¤È¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØÍÍ¤¬ÀßÎ©¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î»²²è¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î´ðÈ×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤È³×¿·Åª¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
¥³¥Þー¥¹&¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¡¾¾Â¼ Î¼ ÍÍ
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÆüËÜÍ¹ÊØÍÍ¤ÈÊªÎ®ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢EC¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤ê¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤äÇÛÁ÷¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Ø½Ñµ¡´Ø
ÅìµþÂç³Ø¶õ´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ¶µ¼ø
´ØËÜ µÁ½¨ ÍÍ
¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¾ðÊó¤ò°·¤¦²æ¡¹¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½»½ê¡¢ÃÏÌ¾¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÂçÊÑÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤Þ¤¿Îò»Ë¤òÂç¤¤¯¿Ê¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤Î¥Ùー¥¹¥ì¥¸¥¹¥È¥ê¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡§´ðËÜ¾ðÊó¤ò´ÉÍý¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡£
¡Ú¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ç¤Ï¡¢½»½ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤¬¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö½»½ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¡Ö½»½ê¤ÎDX¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½»½ê¡Ê¢¨3¡Ë¤ò 7 ·å¤Î±Ñ¿ô»ú¤ÇÉ½¸½
Ä¹¤¤½»½ê¤ò¼ê½ñ¤¤·¤¿¤ê¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ÇÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢7 ·å¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿½»½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î½»½êµÆþ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¾ðÊóÆþÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±¤¸¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤ò°ú±Û¤·¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢½»½ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î¡Ö¤æ¤¦ID¡×¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú±Û¤·¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤Î½»½ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë½»½ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤â¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê»ÅÁÈ¤ß
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢7 ·å¤Î±Ñ¿ô»ú¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¾ì½ê¤äÆ±µï¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Ä¾ÀÜ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤«¤éÌ¾Á°¤òÆÃÄê¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÌ¾Á°¤ä½»½ê¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡ÖCommerce for a better future.¡¿¾¦¼è°ú¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EC¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤äEC±¿ÍÑ¼õÂ÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢±¿±Ä»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î¿½ÀÁ»Ù±ç¤ä¡¢ECÇä¾å¤òºÇÃ»Â¨Æü¤ÇÆþ¶â²ÄÇ½¤Ê¡ØÂ¨ÆüÇä¾åÆþ¶â¥µー¥Ó¥¹¡ÙÄó¶¡¤ËÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¤â»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ECÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶È³¦No.1¡Ê¢¨4¡Ë¤ÎEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛSaaS¡Ömakeshop byGMO¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥É¥ª¥ó³«È¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾å°ÌÈÇ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGMO¥¯¥é¥¦¥ÉEC¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂçµ¬ÌÏEC¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎEC²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¹ÈÏ¤ÊECÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¹ñÆâEC»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡ËEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä´ë¶È³Æ¼Ò¤ÎÈ¯É½¿ôÃÍ¤è¤êSaaS·¿¤Î¿ôÃÍ¤òÈæ³Ó¡ÊGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Ä´¤Ù 2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
