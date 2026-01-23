ASUKAÁÏ´©£´£°¡Ü£±¼þÇ¯ÆÍÆþµÇ°¹æ¤ÏÁÏ´©¹æ¤Î¥ª¥Þー¥¸¥åÉ½»æ¤¬ÌÜ°õ¡ª¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½»æ¡§¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù¡Ê¤Ò¤à¤«Æ©Î±¡Ë
¡ÚÉ½»æ¡Û·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡¿¤Ò¤à¤«Æ©Î±ASUKAÁÏ´©£´£°¡Ü£±¼þÇ¯ÆÍÆþµÇ°¹æ¡ª
É½»æ¤Ï¡¢ÁÏ´©¹æ¤Ç»³´ßÑÚ»ÒÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÇÏ²°¸Å½÷²¦¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Ò¤à¤«Æ©Î±ÀèÀ¸¤¬¥ª¥Þー¥¸¥å¡ª
Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¸ÕÍÕ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ(https://comic-walker.com/detail/KC_001981_S?episodeType=comics)¡ÙËÜÊÔ¤Ï¡¢±§ÈÑÄ«¹×»ÈÊÔ¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¡ª¡¡·Ê±À¤ÎÂç³èÌö¤¬É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢¨½ñÌ¾¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×ºîÉÊ¥Úー¥¸¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
¡Ú´¬Æ¬¥«¥éー¡õ¿·Ï¢ºÜ¡ÛMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ëー ～After The Rain～Âç¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ëー¡Ù³°ÅÁ¥·¥êー¥º¤¬³«Ëë¡ª
ËÜÊÔ¤«¤é£µÇ¯¸å¡£
ºù¤È¥æ¥á¡¢¤½¤·¤ÆÁó°æ¤È¿åÌµ·î¡£
À®Ä¹¤·¤¿»Í¿Í¤Î¿´¤òÉÁ¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ëー(https://comic-walker.com/detail/KC_002578_S?episodeType=comics)¡ÙËÜÊÔ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
´¶Æ°¤ÎºÇ½ª²ó¡ª
Ìë¤ÎÝ¦Ý¨¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È(https://comic-walker.com/detail/KC_003955_S?episodeType=comics)¡¿Æ£ÌéÂîÌ¦
é¬é¯±àÝ¦Ý¨¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åí²»¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÊì¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë――¡ª
È¬²¦»ÒÌ¾Êª Å·¶é¤ÎÎø(https://comic-walker.com/detail/KC_003539_S?episodeType=comics)¡¿¼·ÈøÊþ
¤³¤ì¤¾¡¢ÂçÃÄ±ß¡ª¿Í´Ö¤ÈÅ·¶é¡¢Æ±¤¸²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡©
¥ë¥¨¥ó¥È¸¸½ÃÄ´À°»Õ(https://comic-walker.com/detail/KC_005670_S?episodeType=comics)¡¿¤¢¤Ù¤Þ¤ê¤Ê
¤ä¤Ã¤ÈÊì¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¥Ý¥í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ë¥à¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»Í·î°ìÆü¤Î±«(https://comic-walker.com/detail/KC_006248_S?episodeType=comics)¡¿´Ë¾æ·Ä
ÁÔÀä¤ÊÀÄ½Õ¤ò±Û¤¨¤¿±«¤È»Í·î°ìÆü¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤¦¡©
ÆÉÀÚ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢¡£³·î£²£´ÆüÈ¯Çä¡Ø¥ä¥ó¥Ç¥ìÅ®°¦³ÎÄê¥ëー¥È¡ª¡©～¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤Ï»ä¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡ª～ ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¤«¤éÀè¹Ô·ÇºÜ¡ª
À±ïåÍÍ¤È¼þ²È¤ÎÌ¼¡¿²ÃÆ£¤¨¤ê¤³
¥â¥Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»àË´¥ëー¥È¤ËÆÍÆþ¡ª¡© ¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢²óÈò¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¡£³·î£²£´ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¥¹¤·¤Å¤é¤¤¤«¤é¤«¤¬¤ó¤Ç¤è¡ª～¿Í³°Èà»á¤ÎÅ®°¦¤¬µ¬³Ê³°¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦(¥Ïー¥È)～ ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¤«¤éÆÃÊÌ·ÇºÜ¡ª
¤Ê¤Î¤ÇÌµ¼«³ÐØá¤«¤ì·ÏJK¤Ï¿À»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Í¤Ð¤Ã¡ª¡¿¤µ¤®¤ä¤Þ¤ì¤ó¡Ê¸¶ºî¡§¤Ò¤µ¤Þ¤Ä¤¨¤¤¤È¡Ë
Ê¿ËÞ¤ÊJK¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤ÏÌµ¼«³ÐØá¤«¤ìÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡© ¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¤Ï¼Â¤Ï¡Ä¡©
¢¡£±·î£²£´ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÉü½²¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ ～¤³¤ì¤«¤é»ä·º¤ò»Ï¤á¤è¤¦～ ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¤ËÀè¶î¤±£³ºîÉÊÀè¹Ô·ÇºÜ¡ª
Éü½²Âå¹Ô¡¿Èõ¸ýÂçÊå
¥â¥Î¸À¤ï¤ÌÈï³²¼Ô¤ËÂå¤ï¤êÀµµÁ¤ÎÅ´ÄÈ¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡¿¸Ð½»¤Õ¤¸¤³¡ÊµÓËÜ¡§Ä«ÂÔÌë¶î¡Ë
Î¿¿«¤µ¤ì¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿½÷¤Î°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸·à¡ª
¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î·ê¡¿¾®Àîçýè½
À²Ã³²¼Ô¤Î¼Â·»¤ËÊóÉü¡ª
½¼¼Â·ÇºÜ¿Ø
¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È
¿ÀÀçÅíÌ¼ µÜÄî¤ÎìÓ(https://comic-walker.com/detail/KC_006245_S?episodeType=comics)
²Ú¿¤±éÉñ ¥·¥å¥·¥å(https://comic-walker.com/detail/KC_006246_S?episodeType=comics)
DDNAngels(https://comic-walker.com/detail/KC_006250_S?episodeType=comics)
²ø°Û¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£(https://comic-walker.com/detail/KC_006249_S?episodeType=comics)
¤¤¤ß¤Á¤§¤ó¡ª(https://comic-walker.com/detail/KC_006682_S?episodeType=first)
¿·¤³¤Á¤é¥Ñー¥Æ¥£ーÊÔ½¸Éô¤Ã¡ª(https://comic-walker.com/detail/KC_006681_S?episodeType=first)
¥í¥Í¤ÈÀÄ¤¤¶ðÄ»(https://comic-walker.com/detail/KC_003669_S?episodeType=comics)
Ê¿°Â°å³Ø¾¯½÷°ÛÊ¹(https://comic-walker.com/detail/KC_006247_S?episodeType=comics)
²øÅç´ñëý～ÉÔ»à¤Î¾¯Ç¯¤ÈÍÅÇ¤ÎÎ¹～
ÈóËâË¡¾¯½÷¤ÈÂ¨ÀÊËâË¡(https://comic-walker.com/detail/KC_006485_S?episodeType=first)
¾Ë²»¤¢¤ä¿·ºî¹ðÃÎÌ¡²è
½ñ»ï¾ðÊó
»ïÌ¾¡§¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆÃÊÌÄê²Á¡§740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È½ñ»ï¥Úー¥¸¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000466/
¡ØASUKA¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¤¢¤¹¤«ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://x.com/gekkan_asuka)
¥«¥É¥³¥ßÆâ¡ØASUKA¡Ù¥ìー¥Ù¥ë¥Úー¥¸(https://comic-walker.com/label/asuka)