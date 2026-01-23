¡ÚAIÀèÀ¸¡¢¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡ÛÌó9³ä¤¬¡ÖAIÀèÀ¸¤È¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©À©ºî·Ï¥¹¥¥ë³Ø½¬¼Ô¤¬AIÀèÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤Ï
¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒLYUS¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅç À±±Ñ¡Ë¤Ï¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤ò£±.³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡¿£².³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÍÆÅÙ¤È´üÂÔ´¶¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤â¡¢¡Ö½éÊâÅª¤¹¤®¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¡¦´Ä¶Åª¤ÊÊÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ø½¬¸úÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Àµ²ò¤¬°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÍÆÅÙ¤È´üÂÔ´¶¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,006¿Í¡Ê£±.826¿Í¡¿£².180¿Í¡Ë
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤ËÀ©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤ò£±.³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡¿£².³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼ÒLYUS¡Êhttps://lyus.jp/¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
¡Ö³Ø½¬¤Î¼ÁÌä¤¬¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡×¼ÁÌä»þ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤È¤Ï¡©
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö³Ø½¬¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÆâÍÆ¤¬½éÊâÅª¤¹¤®¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê47.2¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØË»¤·¤½¤¦¤ÇÊ¹¤¤Å¤é¤¤¡Ê45.3¡ó¡Ë¡Ù¡ØÌë´Ö¡¦µÙÆü¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ê23.4¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆâÍÆ¤¬½éÊâÅª¤¹¤®¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ÖÊÙ¶¯ÉÔÂ¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ö»ÕÂ¦¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤ä»þ´Ö³°¤ÎÀ©¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤â¸«¤é¤ì¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÂ¨ºÂ¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬³Ø½¬¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡ØÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý°Ê³°¤Ë¡¢¡Ö³Ø½¬¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤òºÇ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼«ÎÏ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡Ê53.8¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¼«ÎÏ¤ÇSNS¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡Ê15.4¡ó¡Ë¡Ù¡ØÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ê14.0¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌóÈ¾¿ô¤¬¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ò²ð¤µ¤º¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖSNS¡×¤ä¡ÖÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¡×¤òÍê¤ëÊý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1³ä¼å¤¬¡Ö¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø½¬¤ÎÃæÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢AIÀèÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©°ìÊý¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤½¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
¤³¤¦¤·¤¿³Ø½¬¤Î¡ÖÄäÂÚ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¶µ°é¸½¾ì¤ÇAI¤òÀèÀ¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡Ø¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡Ê24.1¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤ä¤äÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡Ê52.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°é¸½¾ì¤ÇAI¤òÀèÀ¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¡×¤È»×¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢AIÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¶µ°é¸½¾ì¤ÇAIÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ê54.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¡Ê53.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µ¤¨Êý¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¡Ê36.4¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÌóÈ¾¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×À¡×¤ä¡Ö»þ´ÖÅªÀ©Ìó¡×¤¬¡¢³Ø½¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
AIÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ÎÅÁÃ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍý²òÂ®ÅÙ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¸ÄÊÌ»ØÆ³¡×¤ÎÌò³ä¤¬¶¯¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¶µ°é¸½¾ì¤ÇAIÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤½¤¦¡ÊAI¤Ë°ÍÂ¸¤·¤½¤¦¡Ë¡Ê45.7¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡Ê40.8¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¾ðÊó¤ÎÀµ¸íÅù¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤¬Æß¤ê¤½¤¦¡Ê25.6¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Â°×¤ËÅú¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÊAI¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤±³¤ò¤Ä¤¯¸½¾Ý¡Ë¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤ÎÉÔÀµ³Î¤µ¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¡¢AIÀèÀ¸¤Î²óÅú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿µ½Å¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Ï³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¡©¤½¤ì¤È¤âÃ¥¤¦¡©
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤°Åú¤¨¤òÊ¹¤±¤ë´Ä¶¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¤è¤ë»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê40.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø»î¹Ôºø¸í¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë¡Ê31.1¡ó¡Ë¡Ù¡Ø»î¹Ôºø¸í¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤ë¡Ê27.8¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¤è¤ë»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁàºîÊýË¡¤ä»ÅÍÍ¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ä¤Þ¤º¤¡×¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó3³ä¤¬¡Ø»î¹Ôºø¸í¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë¡Ù¤ä¡Ø»î¹Ôºø¸í¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë»þÃ»¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Ø½¬¤ÎÌ©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÅú¤¨¤òÉú¤»¤Æ¡Ö¥Ò¥ó¥È¡×¤Ë¤È¤É¤á¤ë»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀ©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤·AIÀèÀ¸¤¬¡ØÂ¨Åú¤Ï¤»¤º¡¢¹Í¤¨Êý¤À¤±¤ò¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆÊÖ¤¹¡Ù»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ê33.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÉÔËþ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡Ê32.8¡ó¡Ë¡Ù¡Ø³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ê20.6¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¡ØÉÔËþ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡Ù¤¬¤Û¤ÜÆ±¿ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Î´Ö¤ÇAIÀèÀ¸¤Ëµá¤á¤ëÌò³ä¤¬¡Ö³Ø½¬¡×¤È¡Ö¼ÂÌ³¸úÎ¨¡×¤ÎÆó¶Ë¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÁÃ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³µÇ°Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤òÂ¨ºÂ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±ó²ó¤·¤ÊÍ¶Æ³¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ö»ØÆ³¤ÎÊýË¡¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á´°÷¤Ë¡¢¡ÖAI»þÂå¤Ë¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡Ê33.4¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÆÈ³Ø¡ÊÆ°²è¡¦½ñÀÒ¤Ê¤É¡Ë¡Ê26.2¡ó¡Ë¡Ù¡Ø½¾Íè¤ÎÄÌ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½Î¡¦³Ø¹»¡Ê19.2¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÆÈ³Ø¡ÊÆ°²è¡¦½ñÀÒ¤Ê¤É¡Ë¡Ù¤ä¡Ø½¾Íè¤ÎÄÌ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½Î¡¦³Ø¹»¡Ù¤â¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤¬ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¹âÅÙ¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤äµ¿Ìä²ò¾Ã¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈóÂÐÌÌ·¿¤Î³Ø½¬·Á¼°¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
AIÀèÀ¸¤È¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÏAI¤È¿Í´Ö¤Î¶¦À¸¡×¤¬Â¿¿ô
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¡×¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¡¢¡ÖÀ©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¦»ØÆ³¤ä¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø³Ø½¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¡Ê27.2¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¹½Â¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¡Ê25.6¡ó¡Ë¡Ù¡ØÉ½¸½¡¦±é½Ð¡¦À¤³¦´Ñ¤ÎÉ¾²Á¡Ê25.6¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø³Ø½¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¡Ù¤¬ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤¬¥×¥í¤Î´ð½à¤Ç¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¿ÇÃÇ¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ÎÉ¾²Á¡×¤â¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö´¶À¡×¤ä¡ÖÉ½¸½¤Î¿¼¤ß¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¼ç´ÑÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖAIÀèÀ¸¤È¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØAIÀèÀ¸¤À¤±¡Ê11.2¡ó¡Ë¡Ù
¡ØAIÀèÀ¸¤¬¥á¥¤¥ó¡Ü¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤¬¥µ¥Ýー¥È¡Ê44.8¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤¬¥á¥¤¥ó¡ÜAIÀèÀ¸¤¬¥µ¥Ýー¥È¡Ê40.9¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤À¤±¡Ê3.1¡ó¡Ë¡Ù
Ìó9³ä¤¬¡ÖAIÀèÀ¸¤È¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÅª¤Êµ¿Ìä²ò¾Ã¤ä´ðÁÃ³Ø½¬¤Ïµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ê¹¤±¤ëAIÀèÀ¸¤ËÇ¤¤»¡¢¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ÏÍ×½ê¤Ç¤Î¹âÅÙ¤ÊÉ¾²Á¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¹çÍýÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î·Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛAI¤¬¡Ö¼«½¬¡×¤ò¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¿Í´Ö¤¬¡Ö´¶À¡×¤òËá¤¯¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë³Ø½¬¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬µá¤á¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î·Á¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌóÈ¾¿ô¤¬¡¢³Ø½¬¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÍÆ¤¬½éÊâÅª¤¹¤®¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡ÖË»¤·¤½¤¦¤ÇÊ¹¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌóÈ¾¿ô¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ë¤è¤ë¼«ÎÏ¤Ç²ò·è¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤«¤é¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇAI¤ò¡ÈÀèÀ¸¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó8³ä¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AIÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µ¤¨Êý¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤½¤¦¡ÊAI¤Ë°ÍÂ¸¤·¤½¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À©ºî·Ï¥¹¥¥ë¡Ê¥²ー¥à¡¦CG¡¦±ÇÁü¡Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°Åú¤¨¤òÊ¹¤±¤ë´Ä¶¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤ÎÌó4³ä¤¬¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¤è¤ë»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡¢Ìó3³ä¤¬¡Ö»î¹Ôºø¸í¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AIÀèÀ¸¤¬¡Ö¹Í¤¨Êý¤À¤±¤ò¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆÊÖ¤¹¡×»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉÔËþ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×Êý¤âÂ¿¤¯¡¢AIÀèÀ¸¤Ëµá¤á¤ëÌò³ä¤¬¡Ö³Ø½¬¡×¤È¡Ö¼ÂÌ³¸úÎ¨¡×¤ÎÆó¶Ë¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢AI¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«Ã´¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ø½¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¡×¤ä¡Ö¹½Â¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¡×¡ÖÉ½¸½¡¦±é½Ð¡¦À¤³¦´Ñ¤ÎÉ¾²Á¡×¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¤¬°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ê¸Ì®¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ìó9³ä¤¬¡ÖAIÀèÀ¸¤È¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤òÍýÁÛ¤Î»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤äµ»½ÑÅª¤Ê¥¨¥éー²ò¾Ã¤ÏAIÀèÀ¸¤¬Ã´¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ç¼ÂÀïÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³äÊ¬Ã´¤³¤½¤¬¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¿¿¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò°é¤à¤¿¤á¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
