¡Ú¶ÛµÞ¡§º£µ¨ºÇÂç´¨ÇÈ¤ÎÌÔ°Ò¡ÛÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ëÁ°¤ËÈ÷¤¨¤è¡ªÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖÅÅÃÓ¥ì¥¹¡×¤À¤«¤é¼ÖÆâ¤Ë¾ïÈ÷¤Ç¤¤ë¡¢½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¡ÖIgnic¡×¤¬1·îºÇ¸å¤Î³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¡ª
º£µ¨ºÇÂçµé¤Î´¨ÇÈ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ï¢Æü¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î·ÙÊó¤Ï¡¢Á´¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¶ÛµÞ»öÂÖ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤ËÃ£¤·¤¿º£¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÆÍÁ³ÄÀÌÛ¤·¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÃÈË¼¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¶Ë´¨¤Î¼ÖÆâ¤Çµß½õ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¼°¤¬¡¢Åà¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥È¥é¥Ö¥ë¤òºÇÃ»Ìó3Ê¬¤Ç²ò·è¡ª
¤³¤Î¡Öº£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë´íµ¡¡×¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢1·îºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡Ö³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¡ÖIgnic¡Ê¥¤¥°¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¶ÛµÞÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
¡Öº£¡×È÷¤¨¤Ê¤¤¤È¼êÃÙ¤ì¤Ë¡£Åß¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤Î¸½¼Â
´¨ÇÈ¤¬Ä¾·â¤·¤¿Ä«¡¢Åà¤¨¤ë¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç°¦¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ëÀäË¾´¶¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÁÛÁü¾å¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ïµß±ç°ÍÍê¤¬Á´¹ñ¤Ç»¦Åþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤¹¤é·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤ä¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤â¶Ë´¨¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿ô»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÂÔµ¡¤È¡¢°ìÅÙ¤Î½ÐÆ°¤Ç¿ôËü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¹â³Û¤Ê¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹ÈñÍÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ignic¤ò°ìÂæ¼ÖÆâ¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀº¿ÀÅª¡¦·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÃÓ¥ì¥¹¡×¤À¤«¤é¡¢²á¹ó¤ÊÅß¤Î¼ÖÆâ¤Ë¡Ö¾ïÈ÷¡×¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÁªÂò»è
°ìÈÌÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¡Ê¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¼°¡Ë¤Ï¡¢Äã²¹¤ÇÊüÅÅ¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Æ¾ì¤ÎÇ®¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤â¾ï¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÅÃÓ¥ì¥¹¤Î°µÅÝÅª°Â¿´´¶
Ignic¤ÏÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¼°¡×¡£È¯²Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÇ¯Ãæ¥È¥é¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¡Ö¾ïÈ÷¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥êー¡¦½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¥¼¥í
¿ô¥ö·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÄê´ü½¼ÅÅ¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤Î¼ÖÎ¾¤Ë»Ä¤Ã¤¿Èù¼å¤ÊÅÅÎÏ¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢ºÇÃ»Ìó3Ê¬¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê»ÏÆ°ÅÅÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
－40¡îÂÐ±þ¡£¶Ë´¨¤Ç¤â°ÂÄêÆ°ºî¤¹¤ë¡ÖµßÀ¤¼ç¡×
Ignic¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Áàºî¡×¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ±þÇÓµ¤ÎÌ¤Ï¥×¥í»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/68824/table/267_1_826405add405b2605a5b4f8cbe2db27c.jpg?v=202601230151 ]
µÕÀÜÂ³¤ä²á½¼ÅÅ¤òËÉ¤°¡Ö6¼ïÎà¤ÎÊÝ¸î²óÏ©¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¡³£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1·îºÇ¸å¤Î¡Ö³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¥»ー¥ë¾ÜºÙ
´¨ÇÈ¤ÎÌÔ°Ò¤Ïº£¤¬¥Ôー¥¯¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¼Ö¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î·èÃÇ¤¬¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Î¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00 ～ 1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë01:59
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
