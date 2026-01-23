¡Ú³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃ´Åö¼Ô110Ì¾Ä´ºº¡Û ³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤È¤ÎÏ¢Íí¡¢4³äÄ¶¤¬¡ÖÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¸À¸ì¤ÎÊÉ¡¦µ¬À©ÂÐ±þ¤Ë¶ìÀï¡¢¡ÖÅ¸¼¨²ñ»ß¤Þ¤ê¡×¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSTANDAGE¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÎ©¾´µª¡¢°Ê²¼¥¹¥¿¥ó¥Çー¥¸¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤·¤¯¤Ï·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô110Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤Î³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- 01¡Ã³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿´ë¶È¤Î62.4%¤¬¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ç½½Ê¬¤ÊÍø±×¡×¤ò¼Â¸½¡£°ìÊý¡¢À®²ÌÌ¤Ã£´ë¶È¤Î46.3%¤Ï¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¡×¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ë
- 02¡Ã°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÂå¹Ô¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë92.7%¤¬ÍøÍÑ°Õ¸þ¡£ºÇÂ¿¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤òÂ¾¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê64.7%¡Ë
- 03¡ÃÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Î70.0%¤¬¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¡×¤Ë²ÝÂê¡£»Ô¾ìÄ´ºº¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤â55.0%¤Ç¸²ºß²½
¢£Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ººÌ¾¾Î¡§À½Â¤¶È¤Î³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
- Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü～Æ±Ç¯12·î19Æü
- Í¸ú²óÅú¡§À½Â¤¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤·¤¯¤Ï·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô110Ì¾
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¹ñÆâ³«ºÅ¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¡×¤Ç59.1%
¡¡¡ÖQ1. ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Î»Üºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡×¤¬59.1%¡¢¡ÖJETRO¡ÊÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤Î»Ù±ç¡¦¾¦ÃÌ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¡×¤¬52.7%¡¢¡Ö³¤³°Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡×¤¬50.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡§59.1%
- JETRO¡ÊÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤Î»Ù±ç¡¦¾¦ÃÌ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¡§52.7%
- ³¤³°Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡§50.9%
- ¼«¼£ÂÎ¤ä¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î³¤³°Å¸³«»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³èÍÑ¡§46.4%
- ±Û¶EC¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î½ÐÉÊ¡§39.1%
- ³¤³°¤ÎÂåÍýÅ¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¡§35.5%
- ³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ±Ä¶È¡Ê¥áー¥ë¡¦ÅÅÏÃÅù¡Ë¡§22.7%
- ³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ì±´Ö´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹³èÍÑ¡§20.9%
- ¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.9%
¢£³¤³°Å¸³«»Üºö¤ÇÌó9³ä¤¬¡Ö·ÑÂ³¼è°ú¡×¼Â¸½¡¢¤¦¤Á6³äÄ¶¤Ï½½Ê¬¤ÊÍø±×¤â
¡¡¡ÖQ2. Q1¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Q1¤Ç²óÅú¤·¤¿»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤³°¤È¤Î¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¡×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=109¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬62.4%¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íø±×¤Ï´üÂÔ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬28.4%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡§62.4%
- ·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íø±×¤Ï´üÂÔ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡§28.4%
- Ã±È¯¤Î¼è°ú¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢·ÑÂ³¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§8.3%
- Ì¾»É¸ò´¹¤ä¾¦ÃÌ¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¼è°ú¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§0.9%
- À®²Ì¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÅ±Âà¡¦ÃæÃÇ¤·¤¿¡§0.0%
¢£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¡×¡¢46.3%¤¬¸ò¾Ä¤Ë¶ìÀï
¡¡¡ÖQ3. Q2¤Ç¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=41¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ä·ÀÌó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬46.3%¡¢¡Ö¸½ÃÏ¥Ð¥¤¥äー¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤¬43.9%¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Îµ¬À©¤äÇ§¾ÚÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤¬43.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ä·ÀÌó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§46.3%
- ¸½ÃÏ¥Ð¥¤¥äー¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡§43.9%
- ¸½ÃÏ¤Îµ¬À©¤äÇ§¾ÚÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¡§43.9%
- ÊªÎ®¼êÇÛ¤äÍ¢½ÐÆþ¼êÂ³¤¤¬¼«¼Ò¤ÇÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§41.5%
- Å¸¼¨²ñ¡¦¾¦ÃÌ²ñ¸å¤ÎÄÉµÒ¤ä·ÑÂ³¥Õ¥©¥íー¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§36.6%
- Âå¶âÌ¤²ó¼ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢·èºÑ¾ò·ï¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§34.1%
- ³¤³°»ö¶È¤Ë³ä¤±¤ë¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¡Ê¿Í°÷¡¦»þ´Ö¡Ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡§34.1%
- ¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤È¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§19.5%
- ¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤¦À®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§9.8%
- ¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.4%
¢£¡Ö¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤ë¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¡×¡Ö¹ñÆâ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤¦¡×¶ìÀï¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡ÖQ4. Q3¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Q3¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ë¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=40¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ç¤Ê²óÅú¤È¤·¤Æ¡¢12·ï¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê
- ¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤ë¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤
- ¹ñÆâ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤ë
¢£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¡ÖÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×´ë¶È¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¡¢Ìó4³ä¤¬·óÌ³¤ÇÂÐ±þ
¡¡¡ÖQ5. ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤òÀìÇ¤¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀìÇ¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤¬45.5%¡¢¡Ö·óÌ³¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊËÜ¶È¤ÎËµ¤é¤Ç³¤³°¶ÈÌ³¤âÃ´Åö¡Ë¡×¤¬36.4%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ÀìÇ¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¡§45.5%
- ·óÌ³¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊËÜ¶È¤ÎËµ¤é¤Ç³¤³°¶ÈÌ³¤âÃ´Åö¡Ë¡§36.4%
- ·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷¤¬Ä¾ÀÜÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§10.0%
- É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÔÅÙÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Ã´Åö¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡§8.2%
- ³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡§0.0%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤Î²ÝÂê¡¢¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¡×¤¬70.0%¤ÇºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ6. Q5¤Ç¡ÖÀìÇ¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=20¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³¤³°¼è°ú¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤¬70.0%¡¢¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¤ä¸½ÃÏ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤¬55.0%¡¢¡ÖÊªÎ®¡¦ÄÌ´Ø¡¦·èºÑ¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤¨¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬45.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ³¤³°¼è°ú¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤Ê¤¤¡§70.0%
- »Ô¾ìÄ´ºº¤ä¸½ÃÏ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡§55.0%
- ÊªÎ®¡¦ÄÌ´Ø¡¦·èºÑ¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤¨¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡§45.0%
- ¾¦ÃÌ¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¤ä¸ò¾Ä¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¡§40.0%
- ¸À¸ìÂÐ±þ¡Ê±Ñ¸ì¡¦¸½ÃÏ¸ì¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡§40.0%
- ´ûÂ¸¶ÈÌ³¤¬Ë»¤·¤¯¡¢³¤³°»ö¶È¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡§30.0%
- ¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
- ÆÃ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡§0.0%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢9³äÄ¶¤¬¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ7. ³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¸½ÃÏ¸ò¾Ä¡¢ÊªÎ®¡¦·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂå¹Ô¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=110¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤¬50.0%¡¢¡Ö¤ä¤äÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤¬42.7%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- Èó¾ï¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡§50.0%
- ¤ä¤äÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡§42.7%
- ¤¢¤Þ¤êÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡§2.7%
- Á´¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡§3.6%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.9%
¢£°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÂå¹Ô¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¡¢Âè1°Ì¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤òÂ¾¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤Ç64.7%
¡¡¡ÖQ8. Q7¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤äÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÂå¹Ô¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=102¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤òÂ¾¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤¬64.7%¡¢¡Ö¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤¬47.1%¡¢¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³¤³°¼è°ú¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤¬43.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤òÂ¾¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡§64.7%
- ¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡§47.1%
- ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³¤³°¼è°ú¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡§43.1%
- ¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂÌ³¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¡§43.1%
- ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«ÎÏ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§30.4%
- ¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡§27.5%
- ¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡§15.7%
- ¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÂå¹Ô¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢Âè1°Ì¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤¿¤¤¡×¤Ç57.1%¡¢ÆâÀ½²½»Ö¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë
¡¡¡ÖQ9. Q7¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤êÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÂå¹Ô¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=7¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬57.1%¡¢¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÉÔÌÀ¤À¤«¤é¡×¤¬42.9%¡¢¡Ö³°Éô¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤¬42.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼«¼Ò¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡§57.1%
- ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÉÔÌÀ¤À¤«¤é¡§42.9%
- ³°Éô¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡§42.9%
- ¸½¾õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡§14.3%
- ²áµî¤Ë³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡§0.0%
- ¼ÒÆâ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¡§0.0%
- ¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
- ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤·¤¯¤Ï·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô110Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ½Â¤¶È¤Î³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Î»Üºö¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡×¡Ê59.1%¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖJETRO¤Î»Ù±ç¡¦¾¦ÃÌ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¡×¡Ê52.7%¡Ë¡¢¡Ö³¤³°Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡×¡Ê50.9%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï62.4%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤ËÍ×°ø¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ä·ÀÌó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬46.3%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸½ÃÏ¥Ð¥¤¥äー¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Îµ¬À©¤äÇ§¾ÚÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤¬¤È¤â¤Ë43.9%¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¼è°ú¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤¬70.0%¡¢¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¤ä¸½ÃÏ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤¬55.0%¤È¡¢¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸À¸ìÂÐ±þ¤ä¸½ÃÏµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¾¦ÃÌ¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ÑÂ³¡×¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤òÃÖ¤±¤Ê¤¤´ë¶È¤Û¤ÉÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸¼¨²ñ¤ä¾¦ÃÌ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¸½ÃÏ¸ò¾Ä¡¢ÊªÎ®¡¦·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤Ï¡¢³°Éô¥ê¥½ー¥¹¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤³°Å¸³«¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
