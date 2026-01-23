»ûÅÄÁÒ¸Ë G1¤Ç³«ºÅÃæ¡Ö¥¬¥¦¥Ç¥£Ë×¸å100Ç¯¸ø¼°»ö¶È NAKED meets ¥¬¥¦¥Ç¥£Å¸¡×TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥±¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢»ûÅÄÁÒ¸Ë G1¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¬¥¦¥Ç¥£Ë×¸å100Ç¯¸ø¼°»ö¶È NAKED meets ¥¬¥¦¥Ç¥£Å¸¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢·úÃÛ²È¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£Ë×¸å100Ç¯¤È¡¢¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥ïー¡Ö¥¤¥¨¥¹¤ÎÅã¡×´°À®¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµÇ°¤¹¤ë¡È¸ø¼°Å¸¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤ÎÂÎ¸³·¿±é½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬¼«Á³¤«¤é³Ø¤ÓÃÛ¤¤¤¿È¯ÁÛ¤äÅ¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¬¥¦¥Ç¥£Ë×¸å100Ç¯¸ø¼°»ö¶È NAKED meets ¥¬¥¦¥Ç¥£Å¸
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î²ñ´üÃæÌµµÙ¡¿Á´65Æü´Ö¡Ï
²ñ¾ì¡§»ûÅÄÁÒ¸Ë G1¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-6-4¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 10:00～18:00¡Ê17:00ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
ÅÚÆü¡¦½ËÆü 10:00～20:00¡Ê19:00ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Ê´ü´ÖÃæ¤ª1¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤êÍ¸ú¡Ë¡§
ÄÌ¾ï¡ÊÊ¿Æü¡ËÂç¿Í¡§2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ï¡ÊÊ¿Æü¡Ë¾®Ãæ¹âÀ¸¡§1,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ï¡ÊÅÚÆü½Ë¡ËÂç¿Í¡§2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ï¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë¾®Ãæ¹âÀ¸¡§2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÌµÎÁ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://gaudi.ticketme.world
Ãí°Õ»ö¹à
±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÃæ»ßÅù¤ÏÅö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæÍ¸ú·ô¤Î¤¿¤á¡¢³«ºÅÆü»þ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÇ¤°Õ¤ÇÄÉµ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
¼çºÅ¡§NAKED meets ¥¬¥¦¥Ç¥£Å¸ À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥¥Ã¥É
TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°9¸À¸ìÂÐ±þ¡¢³¤³°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦AlipayÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact