¡Ö¼«¼Ò¤Î¤¿¤á¤Î1on1¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë3¥«·î¡£ ¸ú²Ì¤È²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Æ³Æþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö1on1¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×Äó¶¡³«»Ï
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ä¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö1on1¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾åÄ¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö»¨ÃÌ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í»ö¡¦¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëHR¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾µÖ·¼»Ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤äÆ³ÆþÁ°¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËÜ³ÊÆ³Æþ¤ÎÁ°¤Ë1on1¤Î¸ú²Ì¤È²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö1on1¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1on1¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡×¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://jinjibu.jp/materials/detl/22393/
¢£ ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆ³Æþ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ·èÃÇ¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö¸½¾ì¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö·Á³¼²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡×-――1on1¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁ´¼Ò¤ËÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥´ー¥ë¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÉô¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ÇÌó3¥«·î´Ö1on1¤ò»î¹Ô¤·¡¢¡Ö¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤ë ¢ª ²ÝÂê¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë ¢ª È½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢²ÝÂê¤È¸ú²Ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£´¶³Ð¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¼Â¤È¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö1on1¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê»ö
Ìó3¥«·î¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«¼Ò¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë1on1¤Î¿Ê¤áÊý
¡¦¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë1on1¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¾åÄ¹¡¦¥á¥ó¥ÐーÁÐÊý¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤äÇº¤ß
¡¦ËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»ö¡¦¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤¬¼ÒÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼Æ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¡×¤òÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½¾ì¤È¿Í»ö¡¦¿ä¿ÊÃ´Åö¼ÔÍÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÆâÍÆ
¡Ö¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¸½¾ì¤Ë¤âÁêÅö¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£1on1Æ³Æþ»Ù±ç¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëHR¤¬¡¢Ã´Åö¼ÔÍÍ¤È¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿´ðËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê120Ëü±ß¡¦ÀÇÊÌ¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥1on1¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯
¨¦ ¾åÄ¹¡¦¥á¥ó¥ÐーÁÐÊý¤¬ÌÂ¤ï¤º1on1¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶¦ÄÌ¥ëー¥ë¤äQ&A½¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¸¦½¤¡¦ÀâÌÀ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¨¦ 1on1¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤¡Ê¾åÄ¹ÂÐ¾Ý¡Ë¤È¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¥Ó¥Ç¥ª¡Ê¥á¥ó¥Ðー¸þ¤±¡Ë¤ò°ì³ç¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¸¡¾Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¤È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊ¬ÀÏ¥µ¥Ýー¥È
¨¦ ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î·ë²Ì¤òÀ°Íý¤·¡¢¼ÒÆâÊó¹ð¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¿¼¤¤¸¡¾Ú¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅìµþÂç³Ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖA&I¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÉ¸½àÄ´ºº¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È1on1¤ÎÁê´Ø¤ò¸¡¾Ú
¡¦1on1±¿ÍÑ¤ò²Ä»ë²½¡¦³èÀ²½¤¹¤ëIT¥Äー¥ë ¡ÖWAKUAS¡×
¡¦¸¦½¤¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëHR¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯1on1¤Î½ÅÍ×À¤òÄó¾§¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«¼Ò¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢À®¸ù¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡È¸¡¾Ú¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö1on1¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤Î¿Í»ö¡¦¿ä¿ÊÃ´Åö¼ÔÍÍ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸æ¼Ò¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¿Ê¤áÊý¤ò¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëHR
Web¡§https://agilehr.co.jp/#top-contact
¥áー¥ë¡§info@agilehr.co.jp
ÅÅÏÃ¡§03-6452-6115¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë