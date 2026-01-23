¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¤ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤¬Å°Äì¥µ¥Ýー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡²¬ÎÉ²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢SV¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢GLION ARENA KOBE¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡×¤Î¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¡ÖSV.LEAGUE ALL STAR VOLLEYBALL CLINIC supported by OPEN HOUSE GROUP¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SV¥êー¥°È¯Â2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ï¡¢¶áµ¦·÷¶þ»Ø¤Î¼¡À¤Âå·¿¥¢¥êー¥Ê¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢Æüº¢¤Î±þ±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÂç²ñ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ä¡ÖËÜÊª¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖSV.LEAGUE ALL STAR VOLLEYBALL CLINIC supported by OPEN HOUSE GROUP¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥³ー¥È¤Ç¸òÎ®¤·¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³«ºÅ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡§¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE
²ñ¾ì¡§ GLION ARENA KOBE¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë
ÆüÄø¡§WOMEN¡§ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:05 »î¹ç³«»Ï¡Ê11:00 ³«¾ìÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡MEN¡§ 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 14:05 »î¹ç³«»Ï¡Ê12:00 ³«¾ìÍ½Äê¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§SV.LEAGUE ALL STAR VOLLEYBALL CLINIC supported by OPEN HOUSE GROUP
ÆâÍÆ¡§SV¥êー¥°Áª¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£
²ñ¾ì¡§ GLION ARENA KOBE Æâ ÆÃÀß¥³ー¥È
ÆüÄø¡§WOMEN¡§ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 09:00 ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MEN¡§ 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 09:00 ³«»Ï
´ë¶È³µÍ×
¡¡¾¦¹æ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¢©100-7020 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ 2-7-2 JP¥¿¥ïー20³¬¡ÊÁí¹ç¼õÉÕ¡Ë¡¦21³¬
¡¡ÁÏ¶È 1997Ç¯ 9·î
¡¡ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ Ê¡²¬ ÎÉ²ð
¡¡»ñËÜ¶â 202²¯3,549Ëü±ß
¡¡½¾¶È°÷¿ô¡ÊÏ¢·ë¡Ë6,620Ì¾¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥× Web ¥µ¥¤¥È URL¡§https://openhouse-group.co.jp/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹ Web ¥µ¥¤¥È URL¡§https://oh.openhouse-group.com/