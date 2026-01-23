¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×
¹Äµï¤äÀéÄ»¥öÊ¥¡¢ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤Ê¤Éºù¤ÎÌ¾½ê¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡£¤ª²Ö¸«»¶ºö¤ËÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ëÅö´Û¤Ç¤Ï¡¢ºù¤Î³«²Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËè½Õ¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Àî¹ç¶ÌÆ²¡Ô¹Ô¤¯½Õ¡Õ¤òÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤³¤Î½Õ¤Î»þ´ü¤Ë¤À¤±¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á°Äí¤Ë¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ç¤¤ë¤ªµÙ¤ß½è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Õー¥É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÈÎÇä¤â¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÄ»¥öÊ¥¤äÈþ½Ñ´Û¼þÊÕ¤Îºù¤È¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤ÎÌ¾ºî¤Î¶¥±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡¦ÃÝ¶¶¡Ë
Å¸Í÷²ñ
¡»½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖMOMAT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¡¡¡
3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡4-2F ½êÂ¢ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー
ºù¤Î³¨¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿À×¸«¶Ì»Þ¡Ôºù²Ö¿Þ´¬¡Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±«¤Ë¤±¤Ö¤ëµÈÌî¤Îºù¤¬Ù³¾ðÅª¤ÊµÆÃÓË§Ê¸¡Ô¾®±«¤Õ¤ëµÈÌî¡Õ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÛ¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯Á¥ÅÄ¶Ì¼ù¡Ô²Ö¤ÎÍ¼¡Õ¤Ê¤É¡¢½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬°ì¼¼¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿åÌÌ¤Ë»¶¤ëÄ¹ÆÔ¤Îºù¤òÉÁ¤¤¤¿½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¢Àî¹ç¶ÌÆ²¡Ô¹Ô¤¯½Õ¡Õ¤ò¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢½Õ¤Î»þ´ü¤Ë¤À¤±¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
19 À¤µªËö¤«¤éº£Æü¤Ë¤¤¤¿¤ëÆüËÜ¶áÂåÈþ½Ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖMOMAT ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½14,000 ÅÀ¤Î½êÂ¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌó200 ÅÀ¤ò¡¢12 ¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤´¤È¤Ë¥Æー¥Þ¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¸¼¨¼¼¤ËÅÀºß¤¹¤ë²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î´Õ¾Þ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
01.¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×¥Ý¥¹¥¿ー
Æ±»þ³«ºÅ
¡»´ë²èÅ¸¡Ö²¼Â¼´Ñ»³Å¸¡×¡¡
3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡1F´ë²èÅ¸¥®¥ã¥é¥êー
¡»¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾®´ë²è¡Ö¿·¼ýÂ¢¡õÆÃÊÌ¸ø³«¡Ã¥á¥À¥ë¥É¡¦¥í¥Ã¥½¡ÔEcce Puer¡Ê¤³¤Î¾¯Ç¯¤ò¸«¤è¡Ë¡Õ¡×
3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡2F¥®¥ã¥é¥êー4
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·
¡»½Õ¤Þ¤Ä¤ê¸ÂÄê¤Î»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
ÂÐÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö½êÂ¢ÉÊ¥¬¥¤¥É¡×¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥Ä¥¢ー·Á¼°¤Î¡ÖCollection Tour ¡ÈExplore with Us¡É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½Õ¤Þ¤Ä¤ê¸ÂÄê¤Î¡ÖMOMAT¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ä¥¢ー¡×¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¤ª²Ö¸«¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈµÙ¤ß
Á°Äí¤Ë¤ªµÙ¤ß½è¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥éー¡¦¥¨¡¦¥ß¥¯¥Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Õー¥É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÈÎÇä¤â¡£
02.ÆÃÀ½¤ª²Ö¸«ÊÛÅö¥¤¥áー¥¸
¡»¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ÐÅ¹¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡»MOMAT PASS¤ÇÈþ½Ñ´Û¤ò¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª
½Õ¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ë¸Â¤ê¡¢¡Ô¹Ô¤¯½Õ¡ÕÅù¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«ー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
03.¥Á¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢£¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ³µÍ×
¡»½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖMOMAT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢4 -2 F½êÂ¢ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ500 ±ß¡¢Âç³ØÀ¸250 ±ß¡Ê¶âÍË¡¦ÅÚÍË¤Î17 »þ°Ê¹ß¤Ï°ìÈÌ300 ±ß¡¢Âç³ØÀ¸150 ±ß¡Ë
¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼¤ª¤è¤Ó18 ºÐÌ¤Ëþ¡¢65 ºÐ°Ê¾å¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤½¤ÎÉÕÅº¼Ô¤ÏÌµÎÁ¡£
¢¨´ü´ÖÃæÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÆÃ½¸Å¸¼¨¤Ï3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
Àî¹ç¶ÌÆ²¡Ô¹Ô¤¯½Õ¡Õ1916 Ç¯¡¡½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡04.º¸ÀÉ¡¡05.±¦ÀÉ¡¡06.Á´¿Þ
À×¸«¶Ì»Þ¡Ôºù²Ö¿Þ´¬¡Õ1934Ç¯¡¡07.º¸¡¡08.±¦
¡»»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È
½Õ¤Þ¤Ä¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÅö´Û¥¬¥¤¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¡£¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
½êÂ¢ÉÊ¥¬¥¤¥É¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×
´ü´ÖÃæ¡¦³«´ÛÆü¤ÎËèÆü11:00～¡Ê³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¡¡
¢¨3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥¤¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÂÐÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½êÂ¢ºîÉÊ2ÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MOMAT ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ä¥¢ー
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¢27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
10:15～/15:00～/16:00～/17:00～/18:00～¡Ê³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖMOMAT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤ß¤É¤³¤í¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
09.½Õ¤Þ¤Ä¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥áー¥¸¡¡»£±Æ¡§²ÃÆ£·ò
Collection Tour ¡ÈExplore with Us¡É
3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
10:30～/12:00～¡Ê³Æ²ó30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
Åö´Û¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê½êÂ¢ºîÉÊ5～6ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡»Èþ½Ñ´ÛÁ°Äí¤ªµÙ¤ß½è
ºù¤¬¸«¤¨¤ëÁ°Äí¤Ë¡¢¾²ÑÜÂæ¤Ë¤è¤ë¤ªµÙ¤ß½è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥éー¡¦¥¨¡¦¥ß¥¯¥Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ò½ÐÅ¹¡£ÆÃÀ½¤ª²Ö¸«ÊÛÅö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£¤ªµÙ¤ß½è¤ä2 ³¬¥Æ¥é¥¹¤Ç¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー±Ä¶È»þ´Ö¡§³«´ÛÆü¤Î11:00～15:00
10.Á°Äí¤Î¤ªµÙ¤ß½è¡¡»£±Æ¡§»°Åè°ìÏ©
¡»¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
1 ³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ÐÅ¹¡£
ºù¤ä½Õ¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡¢Àð»Ò¡¢É÷Ï¤Éß¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×10¼þÇ¯µÇ°
¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2³¬¥Æ¥é¥¹Á°¤Ë½é²ó2016Ç¯¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò°ìÆ²¤Ë·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½êÂ¢ÉÊ¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ½ÕËþ³«¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤òµÇ°»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡»¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î½Õ¤Þ¤Ä¤ê¡×ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¢¨2·îÃæ¤Ë¸ø³«Í½Äê¡Ê https://www.momat.go.jp/extra/2026/springfest/ )
¢£Æ±»þ³«ºÅ
¡»´ë²èÅ¸¡Ö²¼Â¼´Ñ»³Å¸¡×
3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡1F´ë²èÅ¸¥®¥ã¥é¥êー
ÆüËÜ²è²È¡¦²¼Â¼´Ñ»³¡Ê1873-1930¡Ë¤Î¡¢´ØÅì·÷¤Ç¤Ï 13 Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ó¸ÜÅ¸¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢´Ñ»³¤ÎÂåÉ½ºî¤òÄÌ¤·¤Æºî²È¤Î²è¶È¤òÄÌ´Ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂåÈþ½Ñ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ»³·Ý½Ñ¤Î°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ2,000 ±ß¡¢Âç³ØÀ¸1,200 ±ß¡¢¹â¹»À¸700 ±ß
¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ª¤è¤Ó15 ºÐÌ¤Ëþ¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤½¤ÎÉÕÅº¼Ô¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¢¨¡Ö²¼Â¼´Ñ»³Å¸¡×´ÑÍ÷ÎÁ¤Ç¡¢Æþ´ÛÅöÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖMOMAT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾®´ë²è¡Ö¿·¼ýÂ¢¡õÆÃÊÌ¸ø³«¡Ã¥á¥À¥ë¥É¡¦¥í¥Ã¥½¡ÔEcce Puer¡Ê¤³¤Î¾¯Ç¯¤ò¸«¤è¡Ë¡Õ¡×¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡»¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾®´ë²è¡Ö¿·¼ýÂ¢¡õÆÃÊÌ¸ø³«¡Ã¥á¥À¥ë¥É¡¦¥í¥Ã¥½¡ÔEcce Puer¡Ê¤³¤Î¾¯Ç¯¤ò¸«¤è¡Ë¡Õ¡×¡¡
3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡2F ¥®¥ã¥é¥êー4
2025Ç¯ÅÙ¿·¼ýÂ¢¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ¦¹ï²È¥á¥À¥ë¥É¡¦¥í¥Ã¥½¤ÎºîÉÊ¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥½¤¬¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºÇ¹â·æºî¤ÈÌ¾¹â¤¤ËÜºî¤ò¡¢Æ±»þÂå¤ÎºîÉÊ¡¢¸½Âå¤ÎºîÉÊ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÑÍ÷ÎÁ¡§´ë²èÅ¸¡Ö²¼Â¼´Ñ»³Å¸¡×¡¢½êÂ¢ºîÉÊÅ¸¡ÖMOMAT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î´ÑÍ÷ÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡»ÆüËÜÈþ½Ñ¤Î³ÈÄ¥ÂÎ¸³¡ÖTHE DYNAMICS OF DETAIL¡×
ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û1³¬ Ãæ±û¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーAbstract Engine¤È¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE DYNAMICS OF DETAIL¡×¤ò2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀè¹Ô³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö´Û½êÂ¢¤ÎÀ×¸«¶Ì»Þ¡Ôºù²Ö¿Þ´¬¡Õ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓË§Ê¸¡Ô¾®±«¤Õ¤ëµÈÌî¡Õ1914 Ç¯¡¡11.º¸ÀÉ¡¡12.±¦ÀÉ¡¡13.Á´¿Þ
14.Á¥ÅÄ¶Ì¼ù¡Ô²Ö¤ÎÍ¼¡Õ1938 Ç¯
15.ÀîÀ¥ÇÃ¿å¡¡¡ÖÅìµþ½½ÆóÂê¡×¤è¤ê¡¡¡Ô½Õ¤Î¤¢¤¿¤´»³¡Õ1921 Ç¯
16.¾®ÎÓ¸Å·Â¡Ô¹ÈÇß¡Õ1943 Ç¯
¢£Èþ½Ñ´Û³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/47048/table/1114_1_067d119be6988cb344d0131acc3e312f.jpg?v=202601230151 ]
¢¨µÙ´ÛÆü¡¢´ÑÍ÷ÎÁÅù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÅö´Û¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£