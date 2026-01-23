Makuake¤Ç2800Ëü±ß°Ê¾åÇä¤ì¤¿MAXWIN¤Î¥ëー¥È¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤ë½Ä·¿¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿ー¤¬100Âæ¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡ÚÆÃÊÌ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢¡ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¢¡²Á³Ê
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ 33,000±ß
³ä°ú²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 26,820±ß
¢¡ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×
¡ØMF-MS1000¡Ù
¡¦Amazon¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLD9VBDG
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-ms1000/
¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-ms1000.html
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¡¢CarPlay/AndroidAuto¤ËÂÐ±þ
¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤ÇÅÅ¸»¤¬Æþ¤ê¡¢¼«Æ°Åª¤ËCarPlay/AndroidAuto¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²»À¼½ÐÎÏ¤Ï¥¤¥ó¥«¥à¤äËÜµ¡¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç²ÄÇ½
²»À¼½ÐÎÏÀè¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢CarPlay¤äAndroidAuto¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥«¥àµ¡Ç½¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜµ¡¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¶ÛµÞÏ¿²»µ¡Ç½
¶ÛµÞ»þ¤Ë¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÏ¿²»²ÄÇ½¡£Â¨»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¤¢¤ª¤ê±¿Å¾ÂÐºö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼èÉÕ´ÊÃ±
¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÀß·×¤Ç¡¢¼èÉÕ´ÊÃ±¡£¤Þ¤À¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ê¥Ã¥È¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉÈÈ¤Î¤¿¤áËÜÂÎ¤ò»ý¤Á¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IP66¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉ¿Ð¡õËÉ¿åÀÇ½
IP66¥ì¥Ù¥ëÁêÅö¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀß·×¤Ç¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ç¤â¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
GPSÂÐ±þ¡£¹âÀºÅÙ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±ÒÀ±¥â¥¸¥åー¥ëÂÐ±þ
GPSÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÂ®ÅÙ·Ù¹ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¼õ¿®¤ÎÆñ¤·¤¤¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¬°ÌÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
TELECÇ§¾ÚºÑ¤ß
ËÜµ¡¤ÎBluetoothµ¡Ç½¡¦Wi-Fiµ¡Ç½¡¦¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ´Æ»ëµ¡Ç½¡¦Á´¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÌµÀþµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¡¢ µ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¥â¥Ë¥¿ー¡§5¥¤¥ó¥ÁLCD¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë
Wi-Fi¡§ÆâÂ¢
Bluetooth¡§ÆâÂ¢
GPS¡§ÆâÂ¢
Ï¿²»¥Çー¥¿·Á¼°¡§WAV
µÏ¿ÇÞÂÎ¡§SD¥«ー¥É¡Ê16～32GB¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¡§ÆâÂ¢
¥¹¥Ôー¥«ー¡§ÆâÂ¢
ÆþÎÏ/½ÐÎÏ¥Ýー¥È¡§miniUSB¡¢USB TypeC
ÆþÎÏÅÅ°µ¡§12V Ëô¤Ï 5V
ËÉ¿Ð/ËÉ¿å¡§IP66ÁêÅö
Æ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï¡§0¡î～50¡î
ÊÝÂ¸²¹ÅÙÈÏ°Ï¡§-20¡î～70¡î
À£Ë¡¡§Ìó125¡ß71¡ß21 mm¡ÊËÜÂÎ¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó110g¡ÊËÜÂÎ¡Ë
TELECÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§220-JP9036