¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¡Ê¤ë¡Ë¡ª Çú¤¼¡Ê¤ë¡Ë¡ª¤Ò¤Ç¡Ê¤Ö¤Ã¡Ë!! À¤µªËöÀ¤³¦¤ÎºÇ¶¯¥¬¥¤¥É¡Ø¤ë¤ë¤ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡¡3·î23Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä
JTB¥°¥ëー¥×¤ÇÎ¹¹Ô¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§À¹ºê¹¨¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ò2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È¶¯Å¨¡Ê¤È¤â¡Ë¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¡ªÀ¤µªËöºÇ¶¯¥¬¥¤¥É
ËÜ½ñ¤Ï¸¶ºî¡¦ÉðÏÀÂº¡Ê¤Ö¤í¤ó¤½¤ó¡Ë¡¢Ì¡²è¡¦¸¶Å¯É×¡Ê¤Ï¤é¤Æ¤Ä¤ª¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¤µªËö¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò¡¢Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖKING»ÙÇÛ°è¡×¡Ö¥Þ¥ß¥ä¤ÎÂ¼¼þÊÕ¡×¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òÂç¤¤¯9¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤±¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»Äø¤ò¥â¥Ç¥ë¥ëー¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î½øÈ×¤ËË¬¤ì¤¿Â¼¤Ç¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬¤«¤«¤Ã¤¿æ«¤ò¡ÖÍ·¤Ö¡Ê¥¹¥È¥êー¥È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡¢¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿Ï´²°¤ò¡ÖÇñ¤Þ¤ë¡×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ë¤ë¤Ö¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¸«¤ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤ß¤É¤³¤í¡¦ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È¶¯Å¨¡Ê¤È¤â¡Ë¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÆ®¤¤¤Î»ËÀ×»¶ºö¡×¤ä¤Ç¤«¤¤¥Ð¥Ð¥¢¤Î´é¥Ï¥á¥Ñ¥Í¥ë¡Ê!!¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ËÊü±Ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¾ðÊó¤â·ÇºÜ¡£Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÀ¤µªËöÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ïÌÌ¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢§¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú½ñÌ¾¡Û¡Ø¤ë¤ë¤ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù
¡ÚÄê²Á¡Û1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ1,650±ß¡Ë
¡Ú»ÅÍÍ¡ÛABÈ½¡ÊÅ·ÃÏ 257mm¡ßº¸±¦ 210mm¡Ë¡¢ËÜ»ï 112¥Úー¥¸¡Ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯¹Ô¡ÛJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
¡ÚÈÎÇä¡ÛÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4533171486
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533171482(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533171482)
(C)ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983 ÈÇ¸¢µöÂú¾ÚS06-85G
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤È¤Ï
1983Ç¯¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¡£³ËÀïÁè¸å¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î°Å»¦·ý¤Ç¤¢¤ë¡ÈËÌÅÍ¿À·ý¡É¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬¡¢°¦¤È½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤¤¡¢¶¯Å¨¡Ê¤È¤â¡Ë¤È¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÈÇ®¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹É½¸½¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯ÉôÄ¶¡£¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥²ー¥à¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤òÂ³¤±¡¢À¸ÃÂ40¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
Ì¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¿·ÁõÈÇ Á´18´¬¡Ê¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DX¡Ë
¸¶ºî¡§ÉðÏÀÂº¡¡Ì¡²è¡§¸¶Å¯É×
È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡¡¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡¡
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù
¡¡2026Ç¯――¡£¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡£À¤µªËö¤òÀ¸¤¤ë´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤à――¡ª
¡Î¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ï
hokuto-anime.com/(https://hokuto-anime.com/)
¡Î¸ø¼°X¡Ï
ËÌÅÍ¤Î·ý¸ø¼°¾ðÊó¶É¡§@hokutonokeninfo¡Êhttps://x.com/hokutonokeninfo¡Ë(https://x.com/hokutonokeninfo)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹PDF
https://prtimes.jp/a/?f=d24732-571-2da893264c9ae88e51d2b119811bacd6.pdf