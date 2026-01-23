¤¦¤¿¤¦ÃçÛê ¤ª¤É¤ëÃçÛê¡¡―Ê¸»ú¤È²è¤È¡¢»ñÀ¸Æ²¤È
»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤¿¤¦ÃçÛê ¤ª¤É¤ëÃçÛê ―Ê¸»ú¤È²è¤È¡¢»ñÀ¸Æ²¤È¡×Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ëÃçÛêÀµµÁ¡Ê1933-2021¡Ë¡£Ë×¸å¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÇ¯¡¢»ñÀ¸Æ²¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½»ï¡Ø²ÖÄØ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï½é½ÐÉÊ¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê¸¶²è¤Ê¤ÉÃçÛê¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÅö¼Ò¤ÈÊâ¤ßÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸·Áª¤·¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÃçÛêÀµµÁ¤Ï¡¢Åö¼Ò³èÆ°¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾¾²°¶äºÂ¡Ê1978¡Ë¤äÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ê1995¡Ë¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤´¶À¤È¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÀº¿À¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¤â¤Ê¤ª°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Í³¤Ê¹½À®¤ä¼êÉÁ¤¤Ë¤è¤ëÃçÛêºîÉÊ¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÆ¤ÓºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢¡ÖÊ¸»ú¡×¤È¡Ö²è¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÎÏ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÃçÛê¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡Ø²ÖÄØ¡Ù¤Ë¸«¤ë¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ÖÊ¸»ú¤È²è¡×¤Î¶Á¤¹ç¤¤¤Î¿¿²Á¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¤ò¹ª¤ß¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÈ¤ß¾å¤²¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç²è¤òÉÁ¤¡¢¤Þ¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò¼Ì¿¿¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤é¤¬ÃçÛê¤Î¼ê¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ê¸»ú¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¦¤¿¤¤¤À¤·¡¢²è¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¤ª¤É¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£ÃçÛê¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¦¤¿¤Ë¤Ê¤ëÊý¤òÁª¤Ö¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¤ª¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ê¸»ú¤òÂ¤·Á¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢²è¤È°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ëÆüËÜÈþ½Ñ¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÂ¤·Á´¶³Ð¡¢ÏÂ²Î¤äÉ´¿Í°ì¼ó¡¢ÎÖÇÉ¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Îº£Æü¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ¿§¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ñÀ¸Æ²¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢ÃçÛê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¼Á¤Î°ìÃ¼¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£Á°±ÒÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃçÛê¤¬Îò»Ë¤ÎÃæ¤«¤éÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤ò¤¹¤¯¤¤¤¢¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÁÃÍ´Ñ¤äÈþ°Õ¼±¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃçÛê¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿Èþ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸«¤É¤³¤í1¡¡»ñÀ¸Æ²¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¡ÊÌó200ÅÀ¡Ë¤ò¸·Áª
»ñÀ¸Æ²¼Ò¤Ë¤Æ¼ýÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¹¹ð¥Ý¥¹¥¿ー¡¢»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤äÊñÁõ»æ¡¢»þ·×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï½é½ÐÉÊ¤È¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸¶²è¤Ê¤É¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤Î°ìÉô¡Êº¸¤«¤é¡Ë
¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì ¥·¥»¥¤¥Éー ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ìー¥È¡¢1984
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¥Ó¥¹¥¥å¥¤ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢2015
¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢1983
¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì ¥·¥»¥¤¥Éー ¥Ý¥¹¥¿ー ¡Ê»£±Æ¡§¾®ÊëÅ°¡Ë¡¢1984
¢£¸«¤É¤³¤í2¡¡¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ø²ÖÄØ¡Ù¡ÊÌó350ºý¡Ë
ÃçÛê¤¬40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ê¤¬¤±¤¿Åö¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½»ï¡Ø²ÖÄØ¡Ù¡£¤½¤Î¤¦¤Á1982Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Æ±»á¤¬¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿ºý»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¡¢ËÜÅ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìµó¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Úー¥¸¤ÎÅ¸³«¤ä¹½À®¤â´Þ¤á¡¢ÃçÛê¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ÖÄØ¡Ù É½»æ 1983Ç¯1·î¹æ¡¡»£±Æ¡¿ÉÚ±ÊÌ±À¸¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÛØ»³¥«¥º¥ª ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¥Þ¥µÂçÃÝ
¢£¸«¤É¤³¤í3¡¡¤¦¤¿¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ëÃçÛê
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÃçÛê¤ËÆ´¤ì¡¢¼«¿È¤ÎºîÉ÷¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»³¸ý¿òÂ¿»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ë¡Ë¤¬¡¢ÃçÛê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òºÆ²ò¼á¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£ÃçÛê¤Î¡Ö¤¦¤¿¡×¤ä¡Ö¤ª¤É¤ê¡×¡¢¤½¤ÎÂ¤·Á´¶³Ð¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆEASY»×¤¤½Ð¤·¤ÆCRAZY¡×½ÐÉÊºî¡¢2012
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¶äºÂËÜÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 8-8-3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Î¤´Äó¶¡¤Ê¤É¡¢ËÜÅ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÅ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë´ØÏ¢´ë²è´Þ¤á¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êーHP¡¢SNS¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃçÛêÀµµÁ¡Ê¤Ê¤«¤¸¤ç¤¦¡¦¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§¼ãÌÚ¿®¸ã
1933Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¿Þ°Æ²Ê¡Ê¸½¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¡Ë¤òÂ´¶È¡¢1956Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò»ñÀ¸Æ²ÀëÅÁÉô¤ËÆþ¼Ò¡£1959Ç¯Æ±¼ÒÂà¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¹¥«Æþ¼Ò¡£1960Ç¯¥Õ¥êー¤È¤Ê¤ê¡¢1961Ç¯¤ËÃçÛê¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£1966Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç»ñÀ¸Æ²¼Ò¤Î´ë¶ÈÊ¸²½»ï¡Ø²ÖÄØ¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¡¢»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´ë¶ÈÊ¸²½³èÆ°¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÀºÎÏÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÃçÛê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ï»ñÀ¸Æ²¼Ò¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤ÎÃçÛê¤Î¸ÄÅ¸¤Ï2012Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÃçÛêÀµµÁÅ¸¡¡Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆEASY»×¤¤½Ð¤·¤ÆCRAZY¡×°ÊÍè2²óÌÜ¡£ÅìµþADC ²ñ°÷ºÇ¹â¾Þ¡¢ÅìµþTDC ²ñ°÷¶â¾Þ¡¢JAGDAµµÁÒÍººö¾Þ¡¢ËèÆü¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡¦·ß²¬°¤Èþ»Ò¾Þ¡¢»ç¼úË«¾Ï¡¢°°Æü¾®¼ú¾Ï¤Û¤«¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£2021Ç¯10·î26ÆüË×¡£
¢£¡Ö¤¦¤¿¤¦ÃçÛê ¤ª¤É¤ëÃçÛê ―Ê¸»ú¤È²è¤È¡¢»ñÀ¸Æ²¤È¡×³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 8-8-3 Åìµþ¶äºÂ»ñÀ¸Æ²¥Ó¥ëÃÏ²¼ 1³¬
TEL¡§03 -3572 -3901 fax. 03 -3572-3951
URL¡§https://gallery.shiseido.com/jp/?rt_pr=tru20 ¡¡(»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー ¥Ûー¥à¥Úー¥¸)
¡¡ ¡¡https://www.instagram.com/shiseidogallery/ ¡Ê»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー Instagram¡Ë
¡¡ https://twitter.com/ShiseidoGallery ¡Ê»ñÀ¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー X¡Êµìtwitter¡Ë¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11:00～19:00 Æü¡¦½Ë 11:00～18:00
µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ·îÍËµÙ (·îÍËÆü¤¬½ËÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤âµÙ´Û)
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò »ñÀ¸Æ²
¶¨ÎÏ¡§ÃçÛê¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê
¥Õ¥é¥¤¥äー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³ëÀ¾·°¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ô¥Õ¥é¥¤¥äーÉ½ÌÌ¡Õ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÔÆ±¡¦Î¢ÌÌ¡Õ
¡¡¡öÉ½ÌÌ¤Î»Í¶ù¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢ÃçÛêÀµµÁ¡Ö¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥á¥ó¥Ðー¥º ¥È¥é¥ó¥×¡¢1978¡×¤è¤ê