¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¡¡For Wellness ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û Âè5²ó¤ß¤½ºî¤êÂÎ¸³²ñ³«ºÅ
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó À¹²¬ ¡ÊËÜ´Û¡§½êºßÃÏ¡¿À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ÄÌ¡¢NEW WING¡§½êºßÃÏ¡¿À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ËÌÄÌ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¿º´Æ£Î´¡Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿©Ê¸²½¤äÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¶¦À¸¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖFor Wellness¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Ë²Ö´¬»Ô¤Î¾¾ºä¤ß¤½Å¹ ¾¾ºä¹¨ÎÉ»á¤ò¤ª¾·¤¤·4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¹¥É¾¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè5²ó¤ß¤½ºî¤êÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤½ºî¤ê¤Ç¤ÏÂçÆ¦¤ò¼Ñ¤ë¹©Äø¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥í¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂçÆ¦¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤êäñ¤È±ö¤òº®¤¼¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤êÊý¤«¤é¤´¼«Âð¤Ç¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºàÎÁ¡¦Æ»¶ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÛÂè5²ó¤ß¤½ºî¤êÂÎ¸³²ñ～´ä¼ê¸©»ºÂçÆ¦¤È¾¾ºä¤ß¤½Å¹¼«²ÈÀ½ÊÆäñ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ß¤½～
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30～13:00½ªÎ»Í½Äê
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¥Ë¥åー¥¦¥¤¥ó¥°±ã²ñ¾ì
¡ÚÄê¿ô¡Û40¥¥Ã¥È
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û1¥¥Ã¥È5,500±ß¡ÊºàÎÁÈñ¡¿»ý¤Áµ¢¤êÍÆ´ï¤ÎÃ®¡¿·Ú¿©1Ì¾Ê¬¡Ë
¢¨½ÐÍè¾å¤¬¤êÌó3kg¤Î¤ß¤½¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Æ±È¼¼Ô¡¢ÄÉ²Ã»²²ÃÈñ¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ2,000±ß¡Ê·Ú¿©ÉÕ¤¡Ë
¢¨»È¤¤¼Î¤Æ¥¨¥×¥í¥ó¤ä¥Ø¥¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£
¢¨°ÊÁ°»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤ÇÍÆ´ï¤Î»ý¹þ¤ß¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤ÎºÝ¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÎÁ¶â¤Î¤¿¤á»²²ÃÈñ¤Ï°ìÎ§¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡Û¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°HP¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤Þ¤¿¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û019-629-2601¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10:00~17:00¡Ë
▶¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¡https://morioka.metropolitan.jp/topics/fws-003.html
¡ÚÂÎ¸³ÆâÍÆ¡Û
ÂçÆ¦¡¦¹í¡¦±ö¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤ÏÂçÆ¦¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤êäñ¤È±ö¤òº®¤¼¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ß¥Ë¹ÖºÂ
¢£¤ß¤½ºî¤êÂÎ¸³¡ÊÂçÆ¦¤Ä¤Ö¤·¡¦±ö¤Èäñ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡¦Ã®¤ËµÍ¤á¤ë¡Ë
¢£¾¾ºä¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤¿·Ú¿©¥¿¥¤¥à
ÂçÆ¦¤Ä¤Ö¤·
±öÀÚ¤êäñ
º®¤¼¹ç¤ï¤»
¥¿¥ëµÍ¤á
¤ß¤½ºî¤ê¹Ö»Õ
¾¾ºä¤ß¤½Å¹¡¡3ÂåÌÜ¡¡¾¾ºä ¹¨ÎÉ »á
²Ö´¬»ÔÂçÇ÷Ä®¤Ë¤¢¤ë¾¼ÏÂ25Ç¯ÁÏ¶È¤Î¤ß¤½Å¹¡£
Åº²ÃÊª¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÄ¹´ü½ÏÀ®¡¦Å·Á³¾úÂ¤¤Î¤ß¤½ºî¤êÊýË¡¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö½½Ç¯½ÏÀ®¤ß¤½¡×¤Ï¡¢¼ê´Ö²ËÀË¤·¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ë10Ç¯´Ö½ÏÀ®¤·¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥³¥¯¤¬Ç»½Ì¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¹â¤¤´õ¾¯¤Ê¤ß¤½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖFor Wellness ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦WELLNESS TIME～ºÂÁµÂÎ¸³¤È¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ä«¿©¤ò³Ú¤·¤à～
¡¦ºÂÁµÂÎ¸³¤È¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¥¿¥¤¥àºÂÁµÆÃÊÌÊÔ
¡¦¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¹²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¡¥³ー¥Òー´ë²è
¡¦ÈþÌ£¤·¤¯³Ø¤Ö½Ð½Á¤ÎÀ¤³¦
¡¦´ä¼ê¸©»ºÂçÆ¦¤È¾¾ºä¤ß¤½Å¹¼«²ÈÀ½ÊÆäñ¤Çºî¤ë¡¡¤ß¤½ºî¤êÂÎ¸³²ñ