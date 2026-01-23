¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤ÏGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍVtuber¤Î¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î8Æü(Æü)
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡ÖGiGO ONLINE CRANE¡×
¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«
¡¡¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡¦¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¾Æ¤¡×¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê
¢¥¼þËÉ¥Ñ¥È¥é ¥Ü¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(Á´4¼ï)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¥¼þËÉ¥Ñ¥È¥é ¤ª¤¹¤ï¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(Á´2¼ï)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¢¥¼þËÉ¥Ñ¥È¥é ¥í¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(Á´4¼ï)
¢¥¼þËÉ¥Ñ¥È¥é ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´4¼ï)
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢GiGO ONLINE CRANE
¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§
ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß(¢¨1.GiGO ONLINE CRANE¤ÏÍ½þ500SP)ÅêÆþ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×(Á´8¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1.¾ÜºÙ¤ÏGiGO ONLINE CRANE¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´8¼ï)
¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¾Æ¤¡×
¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¾Æ¤¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¾Æ¤¡×¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´8¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～3·î8Æü(Æü)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤½©ÍÕ¸¶
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§600±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Õ¥ìー¥Ðー¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥êー¥à¡¢¾®ÁÒ¤¢¤ó
¢¨¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¾Æ¤¡×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯
¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´8¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î8Æü(Æü)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GiGO BOWL¥Î¥ë¥Ù¥µ¡¿GiGO BOWL¥¤¥ª¥ó»¥ËÚ¼ê°ð±ØÁ°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¿GiGO BOWL¥É¥êー¥à¥¿¥¦¥óÇò³ò¡¿GiGOÀçÂæ¡¿GiGOÃÓÂÞ3¹æ´Û¡¿GiGO½©ÍÕ¸¶2¹æ´Û¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤à¤µ¤·Â¼»³¡¿GiGO Arcade Cafe KITTEÂçºå¡¿GiGO½ÂÃ«¡¿GiGO¤é¤é¥Æ¥é¥¹TOKYO-BAY¡¿GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ¡¿GiGO²Ï¸¶Ä®¥ªー¥ÑB1F¡¿GiGOÆñÇÈ¥¢¥Ó¥ª¥ó¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³¡¿GiGO¹ÅçËÜÄÌ¡¿GiGO¤½¤è¤éº£¼£ÇÏ±Û¡¿GiGO¥è¥É¥Ð¥·ÇîÂ¿¡¿GiGOÊ¡²¬Å·¿À¡¿GiGO¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡¿(Á´19Å¹ÊÞ)
¢£²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¾Æ¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X¤Ë¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È(Á´6¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～2·î8Æü(Æü)¡¡
¢£¸ø¼°X ¡¡¡§https://x.com/GENDA_GiGO
±þÊçµ¬Ìó ¡§https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html
¡Ø¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¡Ù¤È¤Ï
Ëâ³¦¤«¤é¤¤¿°Ëâ¤Î½÷²¦¡£Ëâ³¦¤¬ºâÀ¯Æñ¤ÇVTuber³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¦¡¦¤¬¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤È¥²ー¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤êº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥ò¥¿¥¯Ì¼¡£
¥ò¥¿¥¯³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ñ¤È¤·¤Ã¤Ý¤ÏËâÎÏ¤Ç¼«Í³¼«ºß¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
ASMR°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·ú¤Æ¤ë¡£ÊÔ½¸¡¦µÓËÜÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡£
ºî¶Ê¡¦ºî»ì¡¦ÊÔ¶Ê¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥®¥¿ー¤ÏÎý½¬Ãæ¡£
¥²ー¥à¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤âÂç¹¥¤¡ª¡¡
µ´ÃÜ¥²ー¤É¤ó¤È¤³¤¤¡ª¡¡¥¹¥Èー¥êー¤òÍý²ò¤·À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¹¥¤¡£
²Î¤¦¤Î¤âÍÙ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£
¸ø¼°X¡§https://x.com/Patra_HNST
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ptrsuou.com/
Ãøºî¸¢É½µ
(C)¼þËÉ¥Ñ¥È¥é
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
https://campaign.gendagigo.jp/2602/ptrsuou/