¥¢¥¸¥¢È¯¤Î¼¡À¤Âå¥Ýー¥«ーÂç²ñ¡ØAsia Grand Poker Tournament¡ÊAGPT¡Ë¡Ù2026Ç¯2·î20Æü～23ÆüÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒWaitinglist¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Kim Hongsung¡¢°Ê²¼Waitinglist¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢¥×¥é¥¤¥ºÁí³Û8,000Ëü±ß¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢È¯¤Î¼¡À¤Âå¥Ýー¥«ーÂç²ñ¡ÖAsia Grand Poker Tournament¡ÊAGPT¡Ë¡×¤ò¡¢¥Ù¥ë¥µー¥ëÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³«ºÅ¤ËºÝ¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥£ー¥éー¤Î³§ÍÍ¤ÎÊç½¸¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AGPT³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¥Ýー¥«ー¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ýー¥«ー¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¿Í¸ý¤â2023Ç¯¤ÎÌó200Ëü¿Í¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó400Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ÈÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Ã±¤Ë³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ýー¥«ー¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ä¡¢¹â¤¤¿å½à¤Î¥×¥ì¥¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨Waitinglist¤Ï¡¢¥Ýー¥«ー¤ò»×¹ÍÎÏ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·òÁ´¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖAsia Grand Poker Tournament¡ÊAGPT¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AGPT¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·òÁ´¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ýー¥«ーÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏWaitinglist¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñÃæ¤â²áµî¤Î¥×¥ì¥¤ÍúÎò¤òÁÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»×¹Í¡¦È½ÃÇ¡¦À®Ä¹¥×¥í¥»¥¹¤¬¥Çー¥¿¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤ÎÀï½Ñ¤äµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Öµ»½Ñ¤ÎÂî±ÛÀ¡×¤ò¶¥µ»²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤òÆüËÜÈ¯¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ýー¥«ー¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç¥Æ¥¥µ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¿Í¸ý¡¡³ô¼°²ñ¼ÒWaitinglistÄ´¤Ù
¢£Asia Grand Poker Tournament¡ÊAGPT¡Ë³«ºÅ³µÍ×
Âç²ñÆüÄø¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ëÏ»ËÜÌÚ¡ÊB1F¡¦1F¡Ë
¥×¥é¥¤¥ºÁí³Û¡§8,000Ëü±ß¡ÊÍ½Äê¡¡¸½¶â¿¶¹þ¤Ë¤Æ»Ùµë¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWaitinglist
¶¨»¿¡§¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»²²ÃÊýË¡¤ä¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡Âç²ñ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¸ø¼°X¡§https://x.com/agpt_poker
¢£Âç²ñ¥Ç¥£ー¥éー¤òÊç½¸³«»Ï
AGPT¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ç¥£ー¥éー¤Î³§ÍÍ¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ýー¥«ーÅ¹ÊÞÅù¤Ç¤Î¥Ç¥£ー¥éー·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¡§Âç²ñ¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/kQWWUzM
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWaitinglist¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒWaitinglist¤Ï¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ýー¥«ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤È±¿±Ä/Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî/¥Ýー¥«ー¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥êー¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¡¢¥Ýー¥«ー¤·¤¿¤¤¡×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£¸å¤â¹ñÆâ¤Î¥Ýー¥«ー¥·ー¥ó¤ä¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWaitinglist
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯12·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Kim Hongsung¡Ê¥¥à ¥Û¥ó¥½¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©106-6224¡¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー24F
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://waitinglist.co.jp/
