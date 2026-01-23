¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡¢Ã±¹ÔËÜÈ¯ÇäµÇ°¡ª½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ261½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ
¡¡
¡¡ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ³ß ·ú¡¢Î¬¾Î¡§ÆüÈÎ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯Çä¤¹¤ë¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð¡¡¾å´¬¡ÙÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ261½ñÅ¹¤Ë¤Æ½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°ÆÃ´Åö¤Î¾®ÎÓ¸µ»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤ª»¥É÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤òÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºî²èÃ´Åö¤ÎÅí»³¤Ò¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë½ñÅ¹°÷É÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ä¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ëX¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦³«ºÅÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100770/
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§
¡¡£±.¡ÚÁ´Å¹¶¦ÄÌ¡Û¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë¡¢¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×
¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡£².¡ÚÁ´Å¹¶¦ÄÌ¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù
¡¡¡¡¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡£³.¡Ú¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù
¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä
¡¡➃¡Ú¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù
¡¡¡¡¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー2¿Í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡➄¡Ö#¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È½ñÀÒ°ÆÆâ¿Í¡×X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100256/
¡¦¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/honhikidashi
¡ãÆâÍÆ¡ä
£±.¡ÚÁ´Å¹¶¦ÄÌ¡Û¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë¡¢¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ»þ¤Ë½êÄê¤Î°ú´¹²èÁü¤ò¤´Äó¼¨¤â¤·¤¯¤Ï¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¹ØÆþ¶â³Û1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª»¥É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¾®ÎÓ¸µ»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥²ー¥à¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ê¹õÎë¥ß¥ò¡¢Ý¥ÍøÈôÂÀ¡¢ÄÅµÍÅ°À¸¡¢¶ßÈø½ã¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºùµÜÆõÇµ¤ò´Þ¤à5¿Í¤È¡¢½¸¹ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Þ¤àÁ´6¼ï¤Ç¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ¡¦Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¤Ê¤ÉÅ¹Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Þ½ñ¥«ー¥É¤ò´Þ¤à¶â·ôÎàÅù¡¢°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ç¤ÎÇÛÉÛËç¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤·¤ª¤ê¥¤¥áー¥¸
¢¨¾åµ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§°ú´¹²èÁü
¢¨°ú´¹²èÁü¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ä¸ø¼°X¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¡ÚÁ´Å¹¶¦ÄÌ¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ºùµÜÆõÇµ¤È¹õÎë¥ß¥ò¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤ò¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆþ²ÙÆü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê2¼ï¡Ë
¢¨¾åµ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ú¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä
¡¡³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤Î½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ÆüÈÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹Honya Club.com¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤ÏºùµÜÆõÇµ¤È¹õÎë¥ß¥ò¤¬½ñÅ¹°÷É÷¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºî²èÃ´Åö¤ÎÅí»³¤Ò¤Ê¤»ÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤È¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÃíÊ¸¼õÉÕ
¡¡Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100770/
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹Honya Club.com¡§https://www.honyaclub.com/shop/e/eparano/
¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¡§https://www.kinokuniya.co.jp/
¡¡¢¨³ÆEC¥µ¥¤¥È¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ¥Úー¥¸¤Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö
¡¡Å¹Æ¬ÃíÊ¸¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡³ÆEC¥µ¥¤¥È¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°10»þ
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·´ü´Ö
¡¡Å¹Æ¬ÃíÊ¸¡§2026Ç¯4·î20Æü¡Ê·î¡Ë～5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë ÃíÊ¸Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·
¡¡³ÆEC¥µ¥¤¥È¡§2026Ç¯4·î°Ê¹ßÈ¯Á÷Í½Äê
¢¨Å¹ÊÞ¤Þ¤¿¤Ï³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÊ¸¼õÉÕ³«»ÏÆü¡¦ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼õÃíÀ¸»ºÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À½Â¤Ä´À°¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤¬¸åÆüºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ë¤Ï¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼õÃíÈÎÇä¤Î¥°¥Ã¥ºÃíÊ¸»þ¤ËÁ°¶â¤ò¼õ¤±¤È¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Á°¶âÊ¬¤â¤ªÇã¤¤Êª¶â³Û¤Ë·×¾å¤·¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥º¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡ä
¢§¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡¡
¡¡²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥º¡§W182¡ßH128mm¡ÊB6¡Ë¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°¥µ¥¤¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß¥ò¡§W45¡ßH126mm¡¢ÆõÇµ¡§W42¡ßH132mm¡¢ÂæºÂ¡§W82¡ßH30mm
¢§¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¡²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥º¡§W148¡ßH210mm¡ÊA5¡Ë¢¨¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¥µ¥¤¥º
➃¡Ú¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー2¿Í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ½ñÅ¹¤Î¤¦¤Á10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ºùµÜÆõÇµ¤È¹õÎë¥ß¥ò¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨Å¹ÊÞ¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100770/
¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¾ì½ê¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥Ñ¥Í¥ë»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒÍÍ¤äÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
➄¡Ö#¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È½ñÀÒ°ÆÆâ¿Í¡×X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È½ñÀÒ°ÆÆâ¿Í¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ä¥Û¥éーºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥²ー¥àÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¡×¤ä¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ÞÉÊÆâÍÆ¡§¡¡
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É 1,000±ßÊ¬¡¡5Ì¾ÍÍ
¡¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡¡10Ì¾ÍÍ
¡¡¢¨¾ÞÉÊ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¡¡£±.¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@PARANORMA_PR¡Ë
¡¡¡¡¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
¡¡£².¡Ö#¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È½ñÀÒ°ÆÆâ¿Í¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ä
¡¡¡¡¥Û¥éー½ñÀÒºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://hon-hikidashi.jp/event/100256/
¢¨¾ÜºÙ¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×·ÇºÜ¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È¡×½ñÅ¹¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×µ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¤È¤Ï
¾¼ÏÂ¸å´ü¤ÎÆüËÜ¡¢ËÏÅÄ¶è¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤¿9¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¼·ÉÔ»×µÄ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ã¼ö¤¤¤ÎÈë½Ñ¡ä¤Î¹Ô»È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡¢·²Áü¥Û¥éー¥ß¥¹¥Æ¥êーADV¡£
¼ö¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤Å¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¼ê¤Ç·ëËö¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð ¾å´¬¡Ù
¸¶ºî¡§ÀÐ»³µ®Ìé
Ì¡²è¡§Åí»³¤Ò¤Ê¤»
¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÎÓ¸µ
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹UP¡ª
½ÐÈÇ¼Ò¡§ ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¥¹¥Èー¥êー¡§
¥Û¥éー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¡ªº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÔËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡Õ¤Î½ÐÍè»ö¤è¤ê¾¯¤·¸å¤ÎÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡£ËÌÅìµþ¤Ë¤Æ¤¢¤ëÅÁ¾µ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤È¡¢Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤¬Áø¶ø¤¹¤ëº£²ó¤Î²ø°Û¤Ï¨¡¨¡¡Ä¡ª¡© ¥²ー¥àËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹¡ÈÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¡¢Åí»³¤Ò¤Ê¤»¤Îºî²è¤Ç¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE23 ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.jp.square-enix.com/paranormasight/
¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥Þ¥µ¥¤¥È FILE25 Îî´¶¾¯½÷¡¦¹õÎë¥ß¥ò¤Îî°íð¡×¥Þ¥ó¥¬UP¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.manga-up.com/titles/1625
(C) SQUARE ENIX
(C)Hinase Momoyama/SQUARE ENIX
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çËÜÉô ´ë²è¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡§ÊÒ»³¡¢·¦±ò
TEL.03-3233-4854¡¿E-mail: nippan_md@nippan.co.jp