¡Ö¹¥¤¡×¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ï¤Ë¡¡³ØÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤òÄó°Æ
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§º´Æ£ Âî¡Ë¤ÎÊ»Àß¹»¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ·Ý½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿³Ø¹»Ä¹¡§ÉÚ±Ê ÎÉ»Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢µþÅÔ»Ô´«¶È´Û¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»¤Ë¤Æ¡Ö¼Ò²ñÏ¢·ÈÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ·Ý½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¡Ödesign for happiness¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢³Æ¥³ー¥¹¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö¼Ò²ñÏ¢·ÈÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢À®²ÌÊª¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡£6Æü¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿Íºà°éÀ®¤È»º¶È¿¶¶½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµþÅÔ·Ý½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ô¥·¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ¾½¡Ë¤ÎµþÅÔ¡¦ÃÏ°è¸ÂÄêÃã´Ì¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¤Ú¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¡¢³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¸Ä¡¹¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ô¡¹¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼Ò²ñÏ¢·ÈÅ¸¡×³µÍ×
Æü»þ: 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡ ¡¡ ³ÆÆü10:00～16:30
²ñ¾ì: µþÅÔ»Ô´«¶È´Û¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»3F¡¡
¡¡ ¡¡ Âè3Å¸¼¨¾ìA
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¡ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.k-ten.info
(https://www.k-ten.info)
2·î6Æü³«ºÅ¡ª ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥¤¥à¡×
½éÆü¤Î2·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ô¥·¥¢¤ÎµþÅÔ¡¦ÃÏ°è¸ÂÄêÃã´Ì¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢³Æ¥³ー¥¹¤ÎÂåÉ½¤Î³ØÀ¸¤¬À®²ÌÊª¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
10:30～¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ô¥·¥¢¡¿µþÅÔ¡¦ÃÏ°è¸ÂÄêÃã´Ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥ÚÉ½¾´¼°
ËÜ¹»¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ô¥·¥¢¤Î¡ÖµþÅÔ¡¦ÃÏ°è¸ÂÄêÃã´Ì¡×
11:00～¡¡³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Ê11:00～¡Ë¡¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥³ー¥¹¡Ê11:30～¡Ë¡¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Ê13:00～¡Ë¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¤¥é¥¹¥È¥³ー¥¹¡Ê13:45～¡Ë¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Ê14:30～¡Ë
Ï¢·È´ë¶È¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâÍÆ
µÜÀîÄ®·Ýµ¸ÁÈ¹ç¡¦µÜÀîÄ®¤ªÃã²°ÁÈ¹ç¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·ºîÀ®¤·¤¿¡Ö·ÝÉñµ¸´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÂóÂð¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Î½É¡¿ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î½ÉÇñ¤Î·Á¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
Çß¾®Ï©¥Ý¥Æ¥ëµþÅÔ¡ÖÇß¾®Ï©¥Ý¥Æ¥ëµþÅÔ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎµþÅÔ µþÅÔ¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥³ー¥¹¡Û
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¸ÅÃå¥ê¥á¥¤¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥»¥ó¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ú¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥³ー¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥»¥ó¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
½¨ÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¤¬¤Þ¸ý»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Õー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿´ë²è¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÄó°Æ¡×
³ô¼°²ñ¼ÒFPMS¡¿³ô¼°²ñ¼ÒCAD ASSIST¡¿OPENAIR¡Ö¼¢²ì¥Õ¥¡¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¤¥é¥¹¥È¥³ー¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿À¸Í¼î¿ôÅ¹¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÅÄÂ¼¾·³Æ²¡¿Í¸Â²ñ¼ÒÃæÂ¼¥íー¥½¥¯¡¿¿å°ú¸µ·ë¸»ÅÄ¡ÖµþÅÔ¤ÎÅÁÅý»º¶È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×
µÜÀîÄ®·Ýµ¸ÁÈ¹ç¡¦µÜÀîÄ®¤ªÃã²°ÁÈ¹ç¡¿µþÅÔ¥¤¥ó¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒFPMS¡ÖµÜÀîÄ® ¿ä¤·³è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿µÀ±àº× ¥«ー¥É¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¼¢²ì¥Õ¥¡¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ê¥ª¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Á¥§¥ê¥ª¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
BIPROGY³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÆ°Êª±à¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×
ºòÇ¯¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê
¡Ò¼Ò²ñÏ¢·ÈÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ó¡¡
µþÅÔ·Ý½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¡¡¶µ³Ø²Ý¡¡Ã´Åö: ´äÅÄ¡¡
TEL: 075-722-9231¡¡URL: https://www.kid.ac.jp/
E-mail¡§kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp
¢£µþÅÔ·Ý½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
·Ý½ÑÅªÁÏÂ¤¤ÈÅ¯³ØÅª»×º÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¿´¤ò¼êÏÓ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¿Í´Ö´Ñ¡¢À¤³¦´Ñ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ·ú³Ø¡£Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö±»À¸»³³Ø±àÏ¢·È¤Ë¤è¤ë½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»Å»ö¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¡×¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¶È³¦¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡¢¡ÖµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ø¤ÎÊÔÆþ³Ø¡×¤Î4ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ê»Àß¹»¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ÈµþÅÔÊ¸²½ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹Âç¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¹çÆ±¼ø¶È¤ä¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©606-8252¡¡µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî¾å½ªÄ®3¡¡
URL¡§https://www.kid.ac.jp/
¢£µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·Ý½ÑÂç³Ø¤È¤·¤ÆÄÌ³Ø²ÝÄø¡¢ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é23,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤Î°ÕÍßÅª¤Ê³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À³ØÀ¸¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡Öéº½ÑÎ©¹ñ¡×¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÄÌ³Ø²ÝÄø¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë"¼Ò²ñ¤È·Ý½Ñ"¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ý½Ñ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÇ¯´Ö100·ï°Ê¾å¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø²Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÀ¤òÈ÷¤¨¤¿É½¸½¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©606-8271 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî±»À¸»³Ä®2-116¡¡
URL¡§https://www.kyoto-art.ac.jp/