¾¦É¸ÅÐÏ¿¡Ø¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡Ù½Ð´ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¢£³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦É¸Ì¾¡Û
¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×
¾¦´ê2025-113329
¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¤Ï¡¢
·Ð±Ä¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦Ì¤ÍèÀß·×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢
ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¡¦ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¦É¸½Ð´ê¤Ï¡¢
¡È·Ð±Ä¼Ô¤Î»×¹Í¤ò´ë¶È¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¡É¤òÀµ¼°¤ËÊÝ¸î¤·¡¢
ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤·¤¤·Ð±Ä»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lumission.world/jp/
5ÊýÎÉ¤··Ð±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://lumission.world/jp/media/
5ÊýÎÉ¤··Ð±Ä¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡§https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ï¡§https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
¢£ÇØ·Ê¡Ã·Ð±Ä¼Ô¤Î¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë»þÂå¤Ø
»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¾ðÊóÎÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È½ÃÇ¤¬¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¼ÒÄ¹¤Î¹Í¤¨¤¬¸½¾ì¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
¡¦´´Éô¤ä¼Ò°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é
¡¦¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÁÈ¿¥¤¬¥Ö¥ì¤ë
¡¦Ä¹´üÀïÎ¬¤¬Â°¿ÍÅª¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤¬¸À¸ì²½¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¤È¤Ï
¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë
¡¦²ÁÃÍ´Ñ
¡¦È½ÃÇ´ð½à
¡¦Í¥Àè½ç°Ì
¡¦Ì¤ÍèÀïÎ¬
¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¸À¸ì²½¤·¡¢
Ã¯¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¡È¼ÒÄ¹¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¾õÂÖ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
5ÊýÎÉ¤··Ð±Ä
¡Ê²ñ¼ÒÎÉ¤·¡¿½¾¶È°÷ÎÉ¤·¡¿¸ÜµÒÎÉ¤·¡¿À¤´ÖÎÉ¤·¡¿¼¡À¤ÂåÎÉ¤·¡Ë
¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÍýÇ°¡¦¾¦ÉÊ¡¦ºÎÍÑ¡¦ÁÈ¿¥¡¦´ÉÍý¡¦Ì¤ÍèÀß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://lumission.world/jp/
¢£¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´ê¤ÎÌÜÅª
£±. ·Ð±Ä¼Ô¤Î¡Ö»×¹Í¡×¤ò»ñ»º¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤¿¤á
¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿È½ÃÇÎÏ¤ò¡¢
´ë¶È¤ÎºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä»ñ»º¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¡¦ÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡£
£². ·Ð±Ä»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¸½à²½
ÍýÇ°¡¦¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¡¦¾¦ÉÊ¡¦´ÉÍý¡¦Ì¤ÍèÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢
·Ð±Ä¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÈ½ÃÇ¤ò°ìËÜ¤Î¼´¤ÇÂ·¤¨¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£
£³. ¶È³¦¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÝÁ´
ÆüËÜÈ¯¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢
¶È³¦ÊÌ¡¦³¤³°Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¹´üÅª¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡£
¢£¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡ü¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¥µー¥Ó¥¹
·Ð±Ä¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¦È½ÃÇ´ð½à¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢
°Õ»×·èÄê¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë·Ð±Ä»Ù±ç
¡ü5ÊýÎÉ¤··Ð±Ä¥»¥ß¥Êー
ÍýÇ°¡¦¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¡¦Ì¤ÍèÀïÎ¬¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¼ÂÁ©·¿¥»¥ß¥Êー
¡ü5ÊýÎÉ¤··Ð±Ä¥á¥Ç¥£¥¢
·Ð±Ä¡¦ÍýÇ°¡¦ÁÈ¿¥¡¦ºÎÍÑ¡¦Ì¤ÍèÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÂ¿¿ô¸ø³«
https://lumission.world/jp/media/
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¦¶È³¦ÊÌ¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊ¬¿È¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«
¡¦Ç¯¾¦1²¯～100²¯¥Õ¥§ー¥ºÊÌ¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¶¯²½
¡¦·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÉ¸½à²½¡¦¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
¡¦ÆüËÜÈ¯¤Î·Ð±Ä»Ù±ç»×ÁÛ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Å¸³«¤Ø
¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Úー¥¸¡§https://lumission.world/jp/company/about/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊLUMISSION Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-1 ÉÊÀî¥¤ー¥¹¥È¥ï¥ó¥¿¥ïー7F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lumission.world/jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://lumission.world/jp/contact