¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á2026¡Û¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÅÐÎµÌç¡ªÎß·×130Ì¾°Ê¾å¤Î¼óÄ¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¤¬2026Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªµó¾ðÊó¤ò°·¤¦¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¯¼£¡¦Áªµó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹âÈªÂî¡Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¶¦¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÅª²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¶¦ÁÏ¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡×¤ò2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¸½¿¦¤Î¼óÄ¹¤ä¸½¿¦µÄ°÷¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î°Õ»×·èÄêÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¤äÆþ»¥¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÊÉ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤äÀßÎ©Ç¯¿ô¤ÏÉÔÌä¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¸¢¤ò»ý¤Ä¼óÄ¹¡¢¼ÁÌä¸¢¤ò»ý¤ÄÃÏÊýµÄ°÷¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿¦°÷¤Ë°ìÀÆ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¼ÂÀÓ
- ¼óÄ¹¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿ô¡§800·ï°Ê¾å
- ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼óÄ¹¡§130Ì¾°Ê¾å
- ¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¡§180¼Ò°Ê¾å
- »²²Ã¼óÄ¹¤ÎËþÂÅÙ¡§97%
»²²Ã¤µ¤ì¤¿¼óÄ¹ÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¶µ°é¡¢ËÉºÒ¡¢»Ò°é¤Æ¡¢ºâÀ¯Åù¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï»É·ãÅª¡£¡×¡ÖÌ±´Öµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¡¦Ì±´Ö´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡£¡×¤È¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á2026»²²Ã¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤½¤Î£±¡¡¼óÄ¹¡Ê·èÄê¸¢¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Î¹½ÃÛ
¥Ô¥Ã¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¼óÄ¹¤È¤Î¸òÎ®¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹Åù¤«¤é»ö¶È¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶ÈºÎÂò¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¼Â¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î2¡¡Â¿¿ô¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤Ø¤Î¥¢¥Ôー¥ë
¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¿³ºº¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ø»ö¶ÈÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄ°÷¤¬µÄ²ñ¤ØÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¸å¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Ï5000Ì¾°Ê¾å¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤Î»²²Ã¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î3¡¡»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
»ö¶È¤¬¼«¼£ÂÎ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ö¶È³ÈÂç¡¢Çä¾åÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ»ö¶È¤ÏÂ¾ÅÔ»Ô»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÎã¤¬²£Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ö¶È¤òÂçÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î4¡¡¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ
´ë¶È¤¬½é¤á¤Æ±Ä¶È¤ò¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼óÄ¹¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¾¦ÃÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î5¡¡ÆüËÜ½é¤Î¼«¼£ÂÎÆ³Æþ´ë¶È
¤¢¤¨¤Æ»²²Ã»ñ³Ê¤Ë¡ÖÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡×¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»öÎã¡¦¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¼óÄ¹Ã£¤ËÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÆâ¼«¼£ÂÎ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤ä¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://pppbusinesspitch.com/(https://pppbusinesspitch.com/)
´ë¶È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¡¢¿³ºº°÷¤Ë»²²Ã´õË¾¤Î¼óÄ¹¡¢¸½¿¦µÄ°÷¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿½¹þ¤ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼çºÅ
¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-11¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÈªÂî
¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ìó4,100Ëü¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¯¼£¡¦Áªµó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÁªµó¾ðÊó¤äÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤äÀ¯¼£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤è¤êÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¸þ¤±¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢´±Ì±³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¾ì¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ichi-ni.jp/
¡¦´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ichi-ni.jp/ppp
¡¦Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§https://go2senkyo.com/
¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://pppbusinesspitch.com/