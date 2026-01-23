¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥ëー¥ëÌµÍÑ¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡ªTVING¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÌëºµ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êU-NEXTÆÈÀê¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï¡ª
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎHIPHOP¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿TVING¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡§Ìëºµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤òÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢U-NEXT¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù¡£Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤Î±þÊçÁí¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢À¨ÏÓ¥é¥Ã¥Ñー¤¿¤Á¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¸Â¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡§Ìëºµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃ¦Íî¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñー¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤»Ä¤ëµ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌëºµ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡×¤ò·ü¤±¤Æ¡¢¥ëー¥ë¤Î¤Ê¤¤¶Ë¸Â¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¥é¥Ã¥×¤À¤±¤òÉð´ï¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Â¨Ã¦Íî¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù¤ÎËÜÊÔ¤Øµ¢´Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Ì¾¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤Î±¿Ì¿¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー·³ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¡¢REDDY¡¢Loopy¡¢Kaogaii¡¢Homies¤é´Ú¹ñHIPHOP¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë11Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎäÅ°¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê¿³ºº¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù#1¤ÎÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Ûhttps://youtu.be/c6dLP8mQWgk
¡ãºîÉÊ³µÍ×¡ä
¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡§Ìëºµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡¿Á´6ÏÃ
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü¡Û 2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¢¨°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¶âÍË12:00¹¹¿·
¡¡¢¨Âè6ÏÃ¸ø³«ÆüÄ´À°Ãæ
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û ¸«ÊüÂê / U-NEXTÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ú»ëÄ°¥Úー¥¸¡Ûhttps://video.unext.jp/title/SID0269734
¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù¡¿Á´12ÏÃ
Ëè½µÌÚÍËÆü21:20～ ºÇ¿·ÏÃ¤òÆü´ÚÆ±»þ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É1¡ãÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡ä¡×¤âÇÛ¿®Ãæ
¢¨¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡Ù
¡ØSHOW ME THE MONEY 12¡§Ìëºµ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¸«ÊüÂêÇÛ¿®»ëÄ°¥Úー¥¸¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved
