DX¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤¬¤¤¤Þ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¸ø³«¡ª¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥×¥ì¥¹

´ë¶È¸þ¤±DX¿Íºà°éÀ®¸¦½¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°µÜÁÔ¡¢°Ê²¼¡¢¥ê¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢DX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ØDX¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤¬¤¤¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ñÎÁ³µÍ×
»ñÎÁÌ¾¡§DX¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤¬¤¤¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³
IT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÖÉÊ¼Á¡ÊQuality¡Ë¡× ¡ÖÍ½»»¡ÊCost¡Ë¡× ¡Ö¹©´ü¡ÊDelivery¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¡Ê14Ç¯ÅÙ～23Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¡ÖÍ½Äê¤É¤ª¤ê´°Î»¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©´üÃÙ±ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÍ×µá»ÅÍÍ¤Î·èÄêÏ³¤ì¡×¤Ê¤É¾åÎ®¹©Äø¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¼ºÇÔ¤¬Ìó4³ä¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö³«È¯µ¬ÌÏ¤ÎÁýÂç¡×¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î´ÉÍýÉÔÂ¡×¤Ê¤É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¼ºÇÔ¤¬Ìó5³äÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢DX¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤¬¤¤¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¼¡
- ¤Ê¤¼¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
- °ÑÂ÷Â¦¡Ê¥æー¥¶´ë¶È¡Ë¤È¼õÂ÷Â¦¡ÊIT¥Ù¥ó¥À¡Ë¤ÎÇ§¼±óòó÷¤¬µ¯¤¤ëÍ×°ø
- ¥æー¥¶´ë¶È¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÈÏ°Ï
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯PM/PL¤ÎÌò³ä¤È¥¹¥¥ë
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
- ¡ÖDX¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍºàÌÌ¤Ç¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÊý
- DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò°÷¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Íºà°éÀ®Ã´Åö¼Ô¤ä¿Í»ö¤ÎÊý
