°ìÌÌ²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëºÚ¤Î²ÖÈª¡Ú¹ñ±Ä³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡¸ø±àºâÃÄ

¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿ºÚ¤Î²Ö

¡¡Âç´¨¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¡²¬¤Ë¤â´¨ÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºÚ¤Î²ÖÈª¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÌÌ¤Ë²«¿§¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÖÈª¤ÎÃæ¤Ë»¶ºöÏ©¤¬¤¢¤ê¡¢ºÚ¤Î²Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£






ºÚ¤Î²Ö¾ðÊó

[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/652_1_25c701975e02a29751b7406aad525652.jpg?v=202601230451 ]


¡ú³«²Ö¾õ¶·¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://uminaka-park.jp/news/info/post_110.html










¹ñ±Ä³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à


³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¤Ï¡¢ÇîÂ¿ÏÑ¤È¸¼³¦Æç¤Î2¤Ä¤Î³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿º½½£¾õ¤ÎÃÏ·Á¡Ö³¤¤ÎÃæÆ»¡×¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÀ¾¤ËÌó6¥­¥í¥áー¥È¥ë¡¢ÌÌÀÑÌó350¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤È¹­Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÍ­¤¹¤ë¹ñ±Ä¸ø±à¤Ç¤¹¡£±àÆâ¤Ç¤Ï»Íµ¨¤Î²Ö¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¡ÖÆ°Êª¤Î¿¹¡×¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¶¥ë¤ä¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¥«¥ó¥¬¥ëー¤Ê¤É¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯3·î15Æü¤Ë¡Ø·Æ¤¦¡¦³Ø¤Ö¡¦Í·¤Ö¡Ù¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÂÚºß·¿¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤¬¡Ö¸÷¤ÈÉ÷¤Î¹­¾ì¡×¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢©811-0321 Ê¡²¬»ÔÅì¶èÂç»úÀ¾¸Íºê18-25
TEL¡§092-603-1111¡¡FAX¡§092-603-1199
¸ø±à¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://uminaka-park.jp/


Facebook¡§ https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/


X¡§ https://x.com/uminakapark


Instagram¡§ https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/