³èÆ°ºÆ³«¸å½é¤Î¥Èー¥¯ÈÖÁÈ½Ð±é¡¦¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬Á°²óÊüÁ÷¤Ë¼ý¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¥Èー¥¯¤òÊü½Ð¡ª¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡Ù1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸åÊÔÊüÁ÷¡ª
TOKYO MX¡ÊÅìµþ¥¨¥ê¥¢¡§ÃÏ¾åÇÈ9ch¡Ë¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡Ù¡Ê³Ö½µÅÚÍË18:00～18:30¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡¢³Æ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ò¥µ¥¦¥Ê¤Ë·Þ¤¨¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É½Ö´Ö¡á¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò»Ç¤¦¥µ¥¦¥Ê¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡£
¤¢¤¹¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢£²Ç¯È¾¤ÎµÙ¶È¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯£±£°·î¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡È¤³¤¸¤ë¤ê¡É¤³¤È¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢°æÁðÅò¡ÊÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¡Ë¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°²óÆþ¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿³°µ¤Íá¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¥Èー¥¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡££²¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö·ë¹½¿§¤ó¤ÊÂç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÖµïÌ²¤ê»ö·ï¡×¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤¬¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É¸å¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É½Ö´Ö¤ËÇ÷¤ëËÜ²»¥Èー¥¯¡£¾®Åç¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»¼õ¸³¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹»£±Ç¯¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤ÇÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¸¤ë¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿TBS¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¡£¤½¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡×¤Î¤ª¤«¤²¤È¤¤¤¦Çú¾Ð¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¾®Åç¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢Ãæ¹ñÎ±³Ø¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¿ÍÀ¸¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ35ºÐ¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££²£¹ºÐ¡¢º£¤«¤â¡ª¡×¤È¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¿´¤ÎÆâ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§½Ð»º¡¢É×¤Î»à¤ò·Ð¤Æ¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢µÙ¤àÆü¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Á°¤ÈÁ´Á³°ã¤¦´¶³Ð¤Çº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¾®Åç¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¼Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¤Ê¡×¤ÈÊò¤ì¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡Ä¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É¸å¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤±¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤¬Â³¡¹¡ª¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 1·î24Æü(ÅÚ)18:00～18:30 ¡ãTOKYO MX1¡ä
¡ÚÇÛ¿®¡Û¡ÖTVer¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¡https://tver.jp/series/srbxt0v34e
¡ÚMC¡Û¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¾®ÅçÎÜÍþ»Ò
¡Ú¥Æー¥Þ¶Ê¡Û¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¹Ó°æÍ³¼Â¡¡±´¡§¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥±¥ó¥Ð¥ó¥É
¡Ú¥í¥±ÃÏ¥µ¥¦¥Ê¾ðÊó¡Ûº£²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ÜÀßÌ¾¡Û°æÁðÅò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¿ùÊÂ¶è²¼°æÁð5-3-15
¡ÚºÇ´ó¤ê±Ø¡ÛÀ¾Éð¿·½ÉÀþ¡Ö°æ²®¡×±Ø²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ6Ê¬
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 14:30-22:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹22:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍË