¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¤È¹çÆ±¤ÇÆüËÜ¿Í¸þ¤±°å»ÕÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÏÀß
¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¤È¤Î¸òÎ®»ö¶È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥¸¥¢°åÎÅÊ¡»ã¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜÉô¡§Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§µÈÌîÀµµÁ¡¢°Ê²¼¡ÖJAMWEI¡×¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¥ô¥£¥ó¥í¥ó¾Ê¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»äÎ©Âç³Ø¡Ö¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¡ÊTruong Dai Hoc Kuu Long¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Mekong University¡Ë¡Ê³ØÄ¹¡§¥ë¥ª¥ó¡¦¥ß¥ó¡¦¥¯¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¡Ë¡×¤È¹çÆ±¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±°å»ÕÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¡¢¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¡ÖÆüËÜ¿Í¸þ¤±°å»ÕÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤Ï
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò¤Ï¤¸¤áÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËµÞÂ®¤Ë¹âÎð²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¡¢°å»ÕÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ê°å»ÕÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÄ¹¼÷¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤«¤é¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ö¤¹°å»Õ»Ö´ê¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î°å»Õ¶µ°é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯6Ç¯²ÝÄø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í½²Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì²ÝÄø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì²ÝÄø¡Ü°å³ØÀìÌç²ÝÄø¡×¤ò±ß³ê¤Ë³Ø½¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢JAMWEI¤¬¹Ô¤¦½¢³Ø¼êÂ³¤¤äÅÏ¹Ò¡¦À¸³èÅù¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¸þ¤±°å»ÕÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹
¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¦½¤°å¤ËÁêÅö¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó1Ç¯È¾¤Î¸¦½¤´ü´Ö¤ò½¤Î»¤·¡¢Ç½ÎÏÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢³Æ¼«¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ÎÎ×¾²°å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø½°±ÒÀ¸°å¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ASEAN³Æ¹ñ¤Ç¤Ï"Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners"¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ»¤âÂó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°å»ÕÌÈµö¤òÍÑ¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¤Î°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¤ò»Ö¤¹Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1·î31Æü¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¸þ¤±°å»ÕÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×WebÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡¢¤ª¤è¤ÓËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¯ー¥í¥óÂç³Ø°å³ØÉô¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î31Æü(ÅÚ)14»þ30Ê¬¡ãÆüËÜ»þ´Ö¡ä¤«¤é¡¢WebÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£WebÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¤Î¥ë¥ª¥ó¡¦¥ß¥ó¡¦¥¯³ØÄ¹¡¢JAMWEIÍý»öÄ¹µÈÌîÀµµÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯ー¥í¥óÂç³Ø¤ÈÄó·È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¹ñÆâÃÄÂÎ¡ÊÌÚ¹¹ÄÅ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à»ÙÉô¡¢Åìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ê¤É¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ÕµÁ¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î»²²Ã¤â´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢JAMWEI¤ÎËÜ¥×¥í¥°¥é¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡JAMWEI¡ÖÆüËÜ¿Í¸þ¤±°å»ÕÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡http://yuki5.info/
¿·ÃÛ¤Î¥¯ー¥í¥óÂç³Ø·ò¹¯²Ê³ØÉô°å³Ø²Ê¹»¼Ë¡Ê´°À®Í½Äê¿Þ¡Ë