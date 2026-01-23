¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡2025Ç¯ Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¿ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
²Á³Ê/ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â¤Ë¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤¬1°Ì¤ò¡¢¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤¬2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
2025Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖÅÔ¿´¡×¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Â¾»Ô¶èÄ®Â¼¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤òÄ´ºº¡£
¡¡¤½¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÄÚÃ±²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë70Ö²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¡Ö²Á³Ê¢¨1¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¤Þ¤¿1/3/5/10Ç¯Á°¤«¤é¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤òÉ½¤¹¡ÖÆÍîÎ¨¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¿ä°Ü(2015 - 2025Ç¯)¡Û
¡ÚÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯_Á°Ç¯Èæ³Ó)¡Û
¡ÚÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯_3¡¦5¡¦10Ç¯Á°Èæ³Ó)¡Û
1°Ì ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡§2²¯1,172Ëü±ß¡Ä2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤ª¤ª¤è¤½7,400Ëü±ß¾å¾º¡£
2°Ì ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡§1²¯7,266Ëü±ß¡Ä2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¤ª¤ª¤è¤½5,500Ëü±ß¾å¾º¡£
¡üÅìµþ23¶è°Ê³°¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²Á³Ê¤Î¹â¤«¤Ã¤¿»Ô¶è
12°Ì ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡§7,537Ëü±ß¡£
¡ü¿äÄê²Á³Ê100°Ì°ÊÆâ¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×
(ËÌ³¤Æ»/ÅìËÌ/¹Ã¿®±Û/ËÌÎ¦/»Í¹ñ¤Ï 100 °Ì¤Þ¤Æ゙¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ê¤·)
Åì³¤¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è(59°Ì)¡§3,841Ëü±ß
ËÌ´ØÅì¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô(90°Ì)¡§2,972Ëü±ß
¶áµ¦¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è(12°Ì)¡§7,537Ëü±ß
Ãæ¹ñ¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è(87°Ì)¡§3,045Ëü±ß
¶å½£¡¦²Æì¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô(57°Ì)¡§3,918Ëü±ß
¢£Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°_¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡ü1Ç¯Á°Èæ³Ó
1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¡§+54.0%¡¢2°Ì¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¡§¡Ü46.3%¡¢3°Ì¡§¡Ö¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®¡×¡Ü38.8%¡£ÅÔ¿´2¥¨¥ê¥¢¤¬1¡¦2¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3°Ì¤ÏÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Á°Ç¯Èæ¡Ü3,000Ëü±ß°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è(¡Ü7,428Ëü±ß)¡×¡¢¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è(¡Ü5,467Ëü±ß)¡×¡¢¡ÖÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è(¡Ü3,537Ëü±ß)¡×¡¢¡ÖÅìµþÅÔÃæ±û¶è(¡Ü3,434Ëü±ß)¡×¤Î4¥¨¥ê¥¢¡£
¡ü1Ç¯Á°Èæ³Ó_100°Ì°ÊÆâ¤Î»Ô¶è¤Î³ä¹çÃÏ°èÊÌTOP5
¡ÖÅìµþÅÔ¡×33%¡¢¡ÖÂçºåÉÜ¡×13%¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×11%¡¢¡ÖÊ¡²¬¸©¡×9%¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡×6%¡£
¡ü3¡¦5¡¦10Ç¯Á°Èæ³Ó
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈæ³ÓÃ±°Ì¤Ç¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Áý²Ã³Û¤â¡Övs3Ç¯Á°¡§¡Ü1²¯1,156Ëü±ß¡×¡¢¡Övs5Ç¯Á°¡§¡Ü1²¯2,479Ëü±ß¡×¡¢¡Övs10Ç¯Á°¡§¡Ü1²¯4,036Ëü±ß¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈæ³ÓÃ±°Ì¤Ç1²¯±ß°Ê¾å²Á³Ê¤¬¾å¾º¡£
2°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö3¡¦5Ç¯Á°¡×¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡×¤¬¡¢¡Ö10Ç¯Á°¡×¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤¬³ÍÆÀ¡£
*1 Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäÍúÎò¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡ÖÄÚÃ±²Á¡×¤ò»»½Ð¤·¡¢70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¿äÄê²Á³Ê¡£
¢¨2026Ç¯1·î13Æü¸½ºß¤Î¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê»»½Ð¡£
¢¨²Á³ÊÊÔ¡¦ÆÍîÎ¨ÊÔ¤È¤â¤Ë°ìËü±ßÌ¤Ëþ¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡£Ã±°Ì¤ÏËü±ßÉ½µ¡£
¢¨¿äÄê²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬360·ï°Ê¾å¤¢¤ë321Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¢1Ç¯Á°Èæ³Ó¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì360·ï°Ê¾å¤¢¤ë293Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£3¡¦5¡¦10Ç¯Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¡¢ÈÎÇä·ï¿ô360·ï°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÁ´¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=265
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼ Ä´¤Ù¡Û¤ÈÌÀµ¤·¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÁÞÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mansion-review.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
¹ÊóÃ´Åö¡¡ÀÐÀî
E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
TEL: 03-6432-0498¡¿FAX: 03-6432-0499
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹·ÇºÜ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Excel¤Ç¤Î¤´ÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¿Þ¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÍÑ¤Ë¤´ÆþÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
https://www.mansion-review.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
https://www.one-of-a-kind.co.jp/
Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ²Á³Ê¡¿ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿½¸
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=196
