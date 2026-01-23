Àö¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤Î¿·¾¦ÉÊ4µ¡¼ï¤ò1·î23Æü¤ËÈ¯Çä
Àö¤¨¤ë¥¹¥±ー¥ë
º¸¾å¤«¤éKW-321-WH¡¢KW-221-GY¡¢KW-302-PK¡¢KW-202-BE
·ò¹¯Áí¹ç´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ë¥¿¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ã«ÅÄÀéÎ¤¡Ë¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¸þ¤±ËÉ¿å·¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤Î¼çÍ×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òºþ¿·¤·¡¢¡ÖÀö¤¨¤ë¥¹¥±ー¥ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤Î¿·¾¦ÉÊ4µ¡¼ï¤ò1·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ëÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤ÊËÉ¤¸¤ó¡¦ËÉ¿åµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£0.1¥°¥é¥àÃ±°Ì¢¨1¤Ç¤Ï¤«¤ì¤ë¡ÖÈùÎÌ¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖKW-321¡×¡ÊºÇÂç·×ÎÌ3kg¡Ë¡¢¡ÖKW-221¡×¡ÊºÇÂç·×ÎÌ2kg¡Ë¤È¡¢1¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤«¤ì¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡ÖKW-302¡×¡ÊºÇÂç·×ÎÌ3kg¡Ë¡¢¡ÖKW-202¡×¡ÊºÇÂç·×ÎÌ2kg¡Ë¤Î4µ¡¼ï¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äÁí¹ç¥¹ー¥Ñー¡ÊGMS¡Ë¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¡¢4µ¡¼ï¹ç·×¤Ç½éÇ¯ÅÙ9ËüÂæ¤ÎÈÎÇä¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀö¤¦¡×¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¹â¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¿¥Ë¥¿¤Ç¤Ï2005Ç¯¤«¤é²ÈÄíÍÑ¤ÎËÉ¿å·¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎÆÈ¼«¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÂÎÆâÉô¤Ø¤ÎÊ´¤¸¤ó¤Î¿¯Æþ¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤ò¤Þ¤ëÀö¤¤¤Ç¤¤ë¢¨2¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¥¿¥Ë¥¿¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö±ø¤ì¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¡¦¼êÆþ¤ì¤·¤Å¤é¤¤¡×¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¢¨3¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏËÉ¿åµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¡£±úÆÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥àー¥º¤Ê·Á¾õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¿åÊ¬¤Î¿¡¤¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢´¥¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÂÎ³°¼þÉô¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËÉ¿åÍÑ¤Î¥·¥ê¥³ー¥ó¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¤òËÜÂÎÆâÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¹½Â¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¸þ¾å¤·¤¿Â¾¡¢ÀÅÅÅµ¤¤Ë¤è¤ë±ø¤ì¤ÎÉÕÃå¤ä·ÐÇ¯Îô²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤äÄ´Íý¾®Êª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨Éô¤ÏÂç·¿±Õ¾½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤¿Â¾¡¢ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤ò3ÃÊ³¬¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±úÆÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥àー¥º¤Ê·Á¾õ
º¸¤«¤éKW-321-GY¡¢KW-302-BE
·×ÎÌ»®¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë
¢£Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤«¤é¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÖKW-321¡×¤È¡ÖKW-221¡×¤Ï¡¢0.1¥°¥é¥àÃ±°Ì¢¨1¤Ç¤Ï¤«¤ì¤ë¡ÖÈùÎÌ¥âー¥É¡×¤È¿å¤äµíÆý¤ÎÎÌ¤ò¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖmL¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¡£¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥óºî¤ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎ¤Î¤Þ¤ëÀö¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ì»þÅª¤Ê¿åË×¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¢¨2»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢1¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤«¤ì¤ë¡ÖKW-302¡×¤È¡ÖKW-202¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÁÍý¤ä¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤«¤éÆü¾ïÅª¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¿¥Ë¥¿¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ëÆÈ¼«¤Î¿Íµ¤µ¡Ç½¡Ö¤¹¤°¥¼¥í¡×¡Ö¤¹¤°¥Ô¥¿¡×¢¨4¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó1ÉÃ¤Ç¥¼¥íÉ½¼¨¤È¤Ê¤ê¤¹¤°¤Ë¤Ï¤«¤ê»Ï¤á¤é¤ì¡¢¿©ºà¤Ê¤É¤ò·×ÎÌ»®¤ËºÜ¤»¤Æ1ÉÃ°ÊÆâ¢¨5¤Ë½Å¤µ¤òÉ½¼¨¡£¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¸½Âå¿Í¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÄ´Íý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢·×ÎÌÊª¤ò²¼¤í¤·¤¿¸å¤Ç¤âÌó20ÉÃ´ÖÉ½¼¨¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ÆÃÍ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥âー¥É¡ÊHOLD¥âー¥É¡Ë¡×¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç½ÐÉÊ¤¹¤ëºÝ¤Î²ÙÊª¤ò·×ÎÌ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¿¤Ï1965Ç¯¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏJIS¡ÊÆüËÜ»º¶Èµ¬³Ê¡Ë¥Þー¥¯¤ÎÇ§¾Ú¢¨6¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë4µ¡¼ï¤âJIS¤Îµ¬³Ê¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿µ»½Ñ´ð½à¤ÇÀ½Â¤¤·¡¢¸·³Ê¤Ê¸¡ºº¤ò·Ð¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ë¥¿¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤Ï¡¢ÀºÅÙ¤äÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀºÅÙ¤È»È¤¤¾¡¼ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¹©É×¤ò»Ü¤·¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ÖÈùÎÌ¥âー¥É¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¾®É½¼¨¤Ï¡¢ºÇÂç·×ÎÌ¤ª¤è¤Ó·×ÎÌÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖKW-221¡×¡ÊºÇÂç·×ÎÌ2kg¡Ë¤Ï0～200g¤Þ¤Ç0.1g¡¢200g¤òÄ¶¤¨1,000g¤Þ¤Ç0.5g¡£¡ÖKW-321¡×¡ÊºÇÂç·×ÎÌ3kg¡Ë¤Ï0～300g¤Þ¤Ç0.1g¡¢300g¤òÄ¶¤¨1,500g¤Þ¤Ç0.5g¡£
¢¨2 ³°Éô¤«¤é¤Î¸Ç·ÁÊª¤ä¿å¤Î¿¯Æþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÊÝ¸îÀÇ½¡ÊËÉ¤¸¤ó¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖËÉ¤¸¤óËÉ¿åÊÝ¸îÀÇ½¡ÊIP¥³ー¥É¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¡£µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅùµé¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖKW-302¡×¡ÖKW-202¡×¤ÏIP65¡ÊÊ´¤¸¤ó¤¬ÆâÉô¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Î¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¤ÎÊ®Î®¿å¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤ò¡¢¡ÖKW-321¡×¡ÖKW-221¡×¤ÏIP65¤ª¤è¤ÓIP67¡ÊÊ´¤¸¤ó¤¬ÆâÉô¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Î¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¡£¿åÌÌ¤«¤é1m¤Î¿¼¤µ¤Ë30Ê¬´Ö¿åË×¤µ¤»¤Æ¤â¡¢Í³²¤Ê±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¿å¤Î¿»Æþ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯12·î5Æü-8Æü¤Î4Æü´Ö¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¼«Âð¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î20～69ºÐ¤ÎÃË½÷¡Ê1,000¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤Ç¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë734¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¡Ö¤¹¤°¥¼¥í¡×¡Ö¤¹¤°¥Ô¥¿¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ë¥¿¤ÎÆüËÜ¹ñ¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨5 »ÈÍÑ¾õ¶·¤äµ¡¼ï¤Ë¤è¤êÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨6 JIS¡¡B 7613¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å·×¡¢ÂÎ»éËÃ·×¡¢ÂÎÁÈÀ®·×¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥±ー¥ë¡¢¥Ù¥Óー¥¹¥±ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÄíÍÑ¤Ï¤«¤ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢·×ÎÌÀºÅÙ¤äÂÑµ×À¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§¾Ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÂè»°¼Ôµ¡´Ø¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉÊ¼ÁÊÝ¾Úµ¡¹½¡¢Î¬¾ÎJQA¡Ë¤¬¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤ä¸¡ºº¤¬JIS¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¿³ºº¤ÎÂ¾¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤ÆJISÅ¬¹çÀ»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾å¤ÇÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ë¥¿¤Î¤Ï¤«¤ê¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤Ê¸¡ººÂÎÀ©¤Î²¼¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Î·×ÎÌÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀºÅÙ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Ï¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
