¥È¥Ô¡¼¹©¶È¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
Â¿ÌÜÅª²°Æâ»ÜÀßÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï´Ä¶¤Î½¼¼Â¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æÇîÈþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥Ô¡¼¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥È¥Ô¡¼¹©¶È¤Î¹ñÆâÀ½Â¤µòÅÀ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ø´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢Ë¶¶»ÔÌò½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÃÏ°è¿¶¶½¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´óÉÕ³Û¤Î°ìÄê³ä¹ç¤¬¡¢Ë¡¿Í´Ø·¸ÀÇ¤«¤éÀÇ³Û¹µ½ü¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÌÜÅª²°Æâ»ÜÀßµÚ¤ÓË¶¶¸ø±àÅìÂ¦¥¨¥ê¥¢À°È÷¡¦±¿±Ä»ö¶È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆË¶¶»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤ò±þ±ç¤·¡¢¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÅùÀ°È÷»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Â¿ÌÜÅª²°Æâ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÌ±¤äÍèË¬¼Ô¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤Î³èÀ²½¤ä¤Þ¤Á¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Ë¶¶»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ö¶ÈµòÅÀÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
