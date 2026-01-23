¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î09¤Ë¡ÖÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î³µÍ×
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 203 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 112 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 7.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÁá»º¤ä¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯Ç¥¿±¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËèÇ¯Ìó15É´Ëü¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Áá»º¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹âÅÙ¤ÊÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡´ï¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/fetal-and-neonatal-monitoring-market/78916
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢AI¡¢IoT¡¢±ó³Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊNICU¡Ë¤äÊ¬ÊÚ»ÜÀß¤Î³È½¼¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¡´ï¤Î¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤ä°Ý»ýÈñ¡¢Ê£»¨¤Êµ¬À©¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339827/images/bodyimage1¡Û
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-78916
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÂÛ»ù¥â¥Ë¥¿ー¡¢¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¿±ó³Ö´Æ»ëµ¡´ï¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿ーÊ¬Ìî¤Ï¡¢¿·À¸»ù¡¢ÆÃ¤ËÁá»º»ù¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ¸ÆµÛ¡¢½ùÌ®¡¢Äã»ÀÁÇ¾É¡¢ÇÔ·ì¾É¡¢¸ÆµÛµçÇ÷¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ62%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢Ç¾Â»½ý¤äÄ¹´üÅª¤Ê¹çÊ»¾É¤ÎÍ½ËÉ¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ïÁõÃå»ù¤ä½Å¾É»ù¤Î°ÂÁ´¤Ê´ÉÍý¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
ÂÛ»ùµÚ¤Ó¿·À¸»ù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢Áá»º¤ä¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯Ç¥¿±¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë35%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÊ¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
