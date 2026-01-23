¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°åÎÅ¡ß±ÉÍÜ¡×Í»¹ç¤¬²ÃÂ®¡¢·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ»Ô¾ì¤ÏÇ¯Î¨5.6%À®Ä¹¤Ç2031Ç¯161.1²¯¥É¥ë¤ËÅþÃ£
¼«Á³¤Ë¶á¤¤±ÉÍÜ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë
·ÐÄ²±ÉÍÜ¤Ï¡¢´°Á´¤Ê±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òÈ÷¤¨¤¿±ÉÍÜÀ½ºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄó¶¡¤·¡¢´µ¼Ô¤ËÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡¢É¬¿Ü»éËÃ»À¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ª¤è¤ÓÈùÎÌ¸µÁÇ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ÏÅ·Á³¿©ÉÊ¤ËÍ³Íè¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤ËÍ³²¤ÊÉûºîÍÑ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
±ÉÍÜ¤È°åÎÅ¤Î¶³¦¤òÊÑ¤¨¤ë·ÐÄ²±ÉÍÜ¤ÎÂ¸ºß´¶
·ÐÄ²±ÉÍÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ÉÍÜÊäµë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°åÎÅ¤È¿©¤ÎÍ»¹ç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡¢»éËÃ»À¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò²áÉÔÂ¤Ê¤¯Äó¶¡¤·¡¢¤«¤Ä¼«Á³¿©ÉÊ¤Ë¶á¤¤À®Ê¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀÝ¼è¤Ë¤â°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£¹âÎð²½¤Î²ÃÂ®¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÁý²Ã¡¢ËýÀ¼À´µ´ÉÍý¤Î¥Ëー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ò°ìÃÊ¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ±¡¤äºßÂð°åÎÅ¤ÎÁÐÊý¤Ç¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»º¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°ÂÖ¤Ï¡Ö°åÎÅ¡ß±ÉÍÜ¡×¤Î¿·Ä¬Î®¤ò¼¨¤¹
»Ô¾ìÆ°¸þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÄ²±ÉÍÜ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤ä°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤äÀ½Ìô´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢´µ¼Ô¤´¤È¤Î¾É¾õ¤ä±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥ÉÀ½ÉÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶ÈÇ¯Êó¤ä¶È³¦¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤â¡¢·ÐÄ²±ÉÍÜ¤ò¡ÖÀ®Ä¹Ê¬Ìî¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ã±¤Ê¤ëÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×³ÈÂç¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë»Ô¾ì¹½Â¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/410444/enteral-nutrition¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï161.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ·ÐÄ²±ÉÍÜºÞÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339892/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339892/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×13´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Abbott¡¢Nestle¡¢Nutricia¡¢Fresenius Kabi¡¢Otsuka Pharmaceutical¡¢Meiji¡¢Dr Reddy's Laboratories¡¢Morinaga Milk¡¢Shanghai Shikangte¡¢Biopharma Egypt¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó74.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×»º¶È¤Ø
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·ÐÄ²±ÉÍÜ¤Ï°åÎÅ¤È±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃæ´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢Î¾ÎÎ°è¤Î¿ÊÊâ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÏAI¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÉÍÜÀß·×¡¢IoT°åÎÅµ¡´ï¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëµë±Â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£À½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè¤¬Âó¤¯¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²¤ÊÆ¤ÎÂç¼ê±ÉÍÜ¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¶½´ë¶È¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊ¼Áµ¬³Ê¤ä°ÂÁ´´ð½à¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤¬¸·³Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³Æ´ë¶È¤Ï¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤ÈÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤äÎ×¾²ÂÐ±þ·¿À½ÉÊ¤òÉð´ï¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Î¶¯²½¤¬À®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¿Þ. ·ÐÄ²±ÉÍÜºÞÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Î·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×13´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÐÄ²±ÉÍÜºÞ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Abbott¡¢Nestle¡¢Nutricia¡¢Fresenius Kabi¡¢Otsuka Pharmaceutical¡¢Meiji¡¢Dr Reddy's Laboratories¡¢Morinaga Milk¡¢Shanghai Shikangte¡¢Biopharma Egypt¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó74.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×»º¶È¤Ø
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·ÐÄ²±ÉÍÜ¤Ï°åÎÅ¤È±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃæ´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢Î¾ÎÎ°è¤Î¿ÊÊâ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÏAI¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÉÍÜÀß·×¡¢IoT°åÎÅµ¡´ï¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëµë±Â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£À½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè¤¬Âó¤¯¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²¤ÊÆ¤ÎÂç¼ê±ÉÍÜ¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¶½´ë¶È¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊ¼Áµ¬³Ê¤ä°ÂÁ´´ð½à¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤¬¸·³Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³Æ´ë¶È¤Ï¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤ÈÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤äÎ×¾²ÂÐ±þ·¿À½ÉÊ¤òÉð´ï¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Î¶¯²½¤¬À®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£