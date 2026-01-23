¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥×¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÅÅÆ°¼°¡¢Ìý°µ¼°¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î23Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥×¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥×¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Ñ¥¤¥×¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë244É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â´Ë¤ä¤«¤Ê³ÈÂç¤¬Â³¤¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï292É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï2.6%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï°ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤È¹ñºÝÅª¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¥Áè¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î»ýÂ³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤Èµ»½ÑÅªÆÃÄ§
¥Ñ¥¤¥×¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÛ´ÉÉ½ÌÌ¤ØÊÝ¸î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼«Æ°¤Ç»Ü¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¤ä¶îÆ°µ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¶ÊÌÌ¤ä·Á¾õ¤ò»ý¤ÄÇÛ´É¤Ë¤âÄÉ½¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ñ°ì¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ËËÉ¿©ÅÉÎÁ¤äÊÝ¸îºà¡¢ÃÇÇ®ºà¤ÎÅÉÉÛ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÇÛ´É¤ÎÂÑµ×À¤ä»ÈÍÑ¼÷Ì¿¤Î¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êºî¶È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä°ÂÁ´À¸þ¾å¤¬¿Þ¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê
ËÜ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÂÐºö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢ÀßÈ÷¤ÎÊÝÁ´¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÌý¤ä¥¬¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇÛ´É¤ÎÂÑµ×À³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¹©Äø¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÀß¤ä¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÈÏ«Æ¯°ÂÁ´ÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±´Ä¶¤Ç¤Îºî¶È¤òµ¡³£²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È»ö¸ÎËÉ»ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´´ð½à¤Î¸·³Ê²½¤ä¼«Æ°²½Åê»ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥×¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤äÅÔ»Ô³«È¯¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢»ñ¸»³«È¯¤ä¸ø¶¦»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢JettyRobot¡¢Binary Robotics¡¢Qlayers¡¢Nukote¡¢WISKOTS¡¢Tyhoo¡¢AMBPR¡¢Plan Teknik¡¢Gridbots¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È³µÍ×¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¿å½à¡¢Íø±×¹½Â¤¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ºÇ¶á¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ä»ö¶ÈÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¿äÄê¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÇÄ°®¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¶èÊ¬¤ÈÊ¬ÀÏÈÏ°Ï
»Ô¾ì¤Ï¶îÆ°Êý¼°ÊÌ¤ËÅÅÆ°¼°¤ÈÌý°µ¼°¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¿å´ØÏ¢Ê¬Ìî¡¢ÀÐÌý¤ª¤è¤Ó¥¬¥¹´ØÏ¢Ê¬Ìî¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ôÎÌ¤ª¤è¤Ó¶â³Û¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¾ÜºÙ¤ÊÍ½Â¬¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
