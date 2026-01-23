¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
IDOG&ICAT¤è¤ê½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤È¤¤á¤¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡ÖiDog fleur ¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É¡×¤ò1·î25Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339727/images/bodyimage1¡Û
¸¤¤ÎÉþ¡¦Ç¤Î¼óÎØ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë¡ÊÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»Ô¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiDog fleur¡Ê¥¢¥¤¥É¥Ã¥° ¥Õ¥ëー¥ë¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥Ù¥Ã¥É¡ÚiDog fleur ¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É¡Û¤ò¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥¥åー¥È¤Ç²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥³¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖiDog fleur¡Ê¥¢¥¤¥É¥Ã¥° ¥Õ¥ëー¥ë¡Ë¡×¥·¥êー¥º
iDog fleur¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤á¤¤Î¤Ò¤È¤·¤Ê¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ä¤µ¤·¤µ¤È¡¢¤È¤¤á¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡È¤¤é¤á¤¯Æü¾ï¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¤È¤¤á¤¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡£¡É
½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¥¹¥¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë·Á¤Ë¤·¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¬ー¥êー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¡¹¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ù¥Ã¥É
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÂÐ±þ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
½Õ²Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²£70¡ß½Ä50cm¡¢¸ü¤µ7cm¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¡£
ÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÌ²¤ê¤¿¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÃæÌÊ¤¬¡¢Í¥¤·¤¯¥Ú¥Ã¥È¤Î¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏiDog fleur¤é¤·¤¤¥Á¥§¥êー¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¼ê·Ú¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¥«¥Ðー¤Ï¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±ø¤ì¤Æ¤â¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¨¤ÆÀ¶·é¤Ë¡£
¤µ¤é¤ËÃæÌÊ¤ÏË¥¤¤Î±¤á»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¸å¤âÌÊ¤¬ÊÐ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¼ÂÍÑÀ¤È¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÀß·×¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°¦¸¤°¦Ç²È¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ
¥Ú¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¸¡ºº´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸¡ÉÊÊýË¡¤ÇÆü·Ï¤Î¸¡ÉÊ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤êºÙ¤«¤¯¸¡ÉÊ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤«¤éÀ¸»º¡¦¤ªÆÏ¤±¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¹â¤¤¿å½à¤Ç¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§iDog fleur ¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§70¡ß50cm / ¸ü¤µ7cm
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯ / ¥°¥ìー
ÁÇºà¡§É½¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë97¡ó¡¢¥¹¥Ñ¥ó3¡ó / ¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
ÆÃÄ¹¡§¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÂÐ±þ¡¢¥«¥Ðー¼è¤ê³°¤·¡¦ÀöÂõ²ÄÇ½¡¢ÃæÌÊË¥¤¤Î±¤á»ÅÍÍ¡¢Î¢ÌÌ¤¹¤Ù¤ê»ß¤á
¡ÚÅö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¡¢¸¤¤ÎÉþ¡¦Ç¼óÎØ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIDOG¡õICAT¡×¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
IDOG¡õICAT¤Ç°·¤¦ÍÎÉþ¤Ï°ìÉô³¤³°¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÙ»³¸©¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç1Ëç1ËçÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1989Ç¯5·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä¹Ã«Àî ¶³»Ô
½»½ê¡¡¡¡¡§ ¢©932-0131 ÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»ÔÌ¾Èª5071-1
URL ¡¡¡¡¡§ https://www.idog.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡ÚÅ¹ÊÞ°ÆÆâ¡Û
¢£Áí¹çËÜÅ¹
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¡§https://www.idog.jp/
¢£¸¤ÍÑÉÊ
¸¤¤ÎÉþ¤ÎiDog³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
¸¤¤ÎÉþ¤ÎiDog¡¡Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
¸¤¤ÎÉþ¤ÎiDog¡¡AmazonÅ¹
¢£ÇÍÑÉÊ
Ç¼óÎØ¡¦ÇÍÑÉÊiCat³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
¢£²·Çä¤êÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://www.idogicat.net/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339727/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë
¸¤¤ÎÉþ¡¦Ç¤Î¼óÎØ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë¡ÊÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»Ô¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiDog fleur¡Ê¥¢¥¤¥É¥Ã¥° ¥Õ¥ëー¥ë¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥Ù¥Ã¥É¡ÚiDog fleur ¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É¡Û¤ò¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥¥åー¥È¤Ç²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥³¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖiDog fleur¡Ê¥¢¥¤¥É¥Ã¥° ¥Õ¥ëー¥ë¡Ë¡×¥·¥êー¥º
iDog fleur¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤á¤¤Î¤Ò¤È¤·¤Ê¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ä¤µ¤·¤µ¤È¡¢¤È¤¤á¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡È¤¤é¤á¤¯Æü¾ï¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¤È¤¤á¤¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡£¡É
½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¥¹¥¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë·Á¤Ë¤·¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¬ー¥êー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¡¹¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ù¥Ã¥É
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÂÐ±þ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
½Õ²Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²£70¡ß½Ä50cm¡¢¸ü¤µ7cm¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¡£
ÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÌ²¤ê¤¿¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÃæÌÊ¤¬¡¢Í¥¤·¤¯¥Ú¥Ã¥È¤Î¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏiDog fleur¤é¤·¤¤¥Á¥§¥êー¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¼ê·Ú¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¥«¥Ðー¤Ï¼è¤ê³°¤·¤ÆÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±ø¤ì¤Æ¤â¥µ¥Ã¤ÈÀö¤¨¤ÆÀ¶·é¤Ë¡£
¤µ¤é¤ËÃæÌÊ¤ÏË¥¤¤Î±¤á»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¸å¤âÌÊ¤¬ÊÐ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¼ÂÍÑÀ¤È¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÀß·×¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°¦¸¤°¦Ç²È¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ
¥Ú¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¸¡ºº´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸¡ÉÊÊýË¡¤ÇÆü·Ï¤Î¸¡ÉÊ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤êºÙ¤«¤¯¸¡ÉÊ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤«¤éÀ¸»º¡¦¤ªÆÏ¤±¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¹â¤¤¿å½à¤Ç¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§iDog fleur ¥Á¥§¥êー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ù¥Ã¥É
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§70¡ß50cm / ¸ü¤µ7cm
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯ / ¥°¥ìー
ÁÇºà¡§É½¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë97¡ó¡¢¥¹¥Ñ¥ó3¡ó / ¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
ÆÃÄ¹¡§¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÂÐ±þ¡¢¥«¥Ðー¼è¤ê³°¤·¡¦ÀöÂõ²ÄÇ½¡¢ÃæÌÊË¥¤¤Î±¤á»ÅÍÍ¡¢Î¢ÌÌ¤¹¤Ù¤ê»ß¤á
¡ÚÅö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¡¢¸¤¤ÎÉþ¡¦Ç¼óÎØ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIDOG¡õICAT¡×¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
IDOG¡õICAT¤Ç°·¤¦ÍÎÉþ¤Ï°ìÉô³¤³°¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÙ»³¸©¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç1Ëç1ËçÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1989Ç¯5·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä¹Ã«Àî ¶³»Ô
½»½ê¡¡¡¡¡§ ¢©932-0131 ÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»ÔÌ¾Èª5071-1
URL ¡¡¡¡¡§ https://www.idog.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡ÚÅ¹ÊÞ°ÆÆâ¡Û
¢£Áí¹çËÜÅ¹
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¡§https://www.idog.jp/
¢£¸¤ÍÑÉÊ
¸¤¤ÎÉþ¤ÎiDog³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
¸¤¤ÎÉþ¤ÎiDog¡¡Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
¸¤¤ÎÉþ¤ÎiDog¡¡AmazonÅ¹
¢£ÇÍÑÉÊ
Ç¼óÎØ¡¦ÇÍÑÉÊiCat³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
¢£²·Çä¤êÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://www.idogicat.net/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339727/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Õ¥£ー¥ë
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø