TechShare³ô¼°²ñ¼Ò, »º¶ÈÍÑ4ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥ÈUnitree A2Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
TechShare³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢»ñËÜ¶â8,500Ëü±ß¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½Å¸÷µ®ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖTechShare¡×¡Ë¤Ï¡¢Unitree Robotics¼Ò¤ÎºÇ¿·¤Î4ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥ÈUnitree A2¤Î¹ñÆâÍ½ÌóÈÎÇä¤ò2026Ç¯1·î22ÆüÉÕ¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339876/images/bodyimage1¡Û
ºòº£¡¢4ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÊâ¹ÔÀÇ½¤Ï¡¢¿¼ÁØ¶¯²½³Ø½¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊâ¹Ôµ¡Ç½¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ÎÊâ¹ÔÀÇ½¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢TechShare¤¬Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëUnitree A2¤Ï¡¢Êâ¹ÔÀÇ½¤Î²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤äÀÇ½¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤ÆÈ÷¤¨¤¿³×¿·Åª¤Ê4ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Unitree A2¤Ï¡¢½¾Íè¤Î4ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Ë»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1) ¤Û¤ÜÊâ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°Û¼¡¸µ¤Î°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹ÔÀÇ½
2) 25kg¤òÄ¶¤¨¤ë½½Ê¬¤Ê²ÄÈÂ½ÅÎÌ
3) 25kg¤Î²ÙÊª¤òºÜ¤»¤Æ¤â12.5km¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹µ÷Î¥¤ÎÏ¢Â³Êâ¹ÔÀÇ½
4) »º¶ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤ëIP56¤ÎËÉ¿Ð¤ÈËÉ¿åÀÇ½¡Ê¥³¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡§IP67¡Ë
5) ´¨ÎäÃÏ¤Ç¤â»È¤¨¤ë-20¡î～55¡î¤ÎÆ°ºî²¹ÅÙ
6) ½¾Íè¤Î»º¶ÈÍÑÂç·¿4Â¥í¥Ü¥Ã¥ÈB2¤«¤éÌó40¡ó¤ÎÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339876/images/bodyimage2¡Û
»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëNavigationµ¡Ç½¤ÏÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥æー¥¶Â¦¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¼«Æ°½ä²ó¤ò¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶È»ÜÀßÆâ¤Î½ä»ëÅÀ¸¡¤Î¼«Æ°²½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î²ÝÂê¤Ï¥æー¥¶¤¬
1) É¬Í×·ÐÏ©¤ò¼«Î§Êâ¹Ô¤¹¤ëNavigationµ¡Ç½¡Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤ò´Þ¤à¡Ë
2) ´ÑÂ¬ÂÐ¾Ý¤ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¤¹¤ë¥»¥ó¥µー¤ÈAI²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢
¤Î2ÅÀ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Î§Êâ¹Ô¤ÎNavigation¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TechShare¤Ç¤â¡¢³¬ÃÊ¤ò´Þ¤à¼«Î§½ä²ó¤ÎNavigation¤¬¤Ç¤¤ëPatrobot¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÑÂ¬ÂÐ¾Ý¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¸ÇÄê¥«¥á¥é¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¥áー¥¿¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤äAI²òÀÏ¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¤Ê¥»¥ó¥µー·²¤Ë¤è¤ëÊ£¹çÅª¤Ê²òÀÏ¤Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¡¢¸ÇÄê¥«¥á¥é¤«¤é°ÜÆ°¥«¥á¥é¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤¬¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤Ä½ä»ëÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãUnitree A2¤Î¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¥µ¥¤¥º ¡§Á´Ä¹82cm£øÉý44cm£ø¹â¤µ57cm
½ÅÎÌ ¡§37kg¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò´Þ¤à¡Ë
ÃÊº¹¾è±Û¤¨Ç½ÎÏ
¡¡³¬ÃÊÊâ¹Ô ¡§ºÇÂç30cm
¡¡°ìÃÊ¤Î¾ì¹ç ¡§0.5～1.0m
ºÇÂçÀÑºÜ½ÅÎÌ
¡¡Êâ¹Ô»þ ¡§25kg
¡¡ÀÅ»ß»þ ¡§100kg
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê―¶îÆ°»þ´Ö ¡§ Ìó5h ¡Ê25kgÀÑºÜ»þ3»þ´Ö°Ê¾å¡Ë
Ï¢Â³Êâ¹Ôµ÷Î¥ : Ìó20km¡Ê25kgÀÑºÜ»þ12.5km°Ê¾å¡Ë
Æ°ºî²¹ÅÙ ¡§－20¡î～55¡î
ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½
¡¡A2 StandardÈÇ¡§IP56
¡¡A2 ProÈÇ ¡¡¡§IP56¡Ê¥³¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈIP67ÂÐ±þ¡Ë
É¸½àÅëºÜ¤Î»ë³Ð·Ï¥»¥ó¥µー¡§
¡¡A2 StandardÈÇ¡§3D LIDAR£ø1 + HD¥«¥á¥é£ø1
¡¡A2 ProÈÇ ¡¡¡§3D LIDAR£ø2 + HD¥«¥á¥é£ø1
É¸½àÅëºÜ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§8¥³¥¢CPU¡ÊÀ©¸æÍÑ¡Ë+Intel Core I7¡Ê³«È¯ÍÑ¡Ë
¢¨·ÇºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä»þ´ü¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÊÀ¼Ò±Ä¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
