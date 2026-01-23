1月後半の『楽天お買い物マラソン』1月24日(土)20：00より開催！対象商品の購入でポイントアップ！【磁気研究所/HIDISC】
株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、2026年1月24日(土)より開催される『楽天お買い物マラソン』にて、HIDISCブランドの対象商品購入時の楽天ポイントがアップする、お得なキャンペーンを実施いたします。
https://item.rakuten.co.jp/flashstore/c/0000000975/
セール概要
期間：2026年1月24日(土)20:00～1月29日(木)01:59
場所：磁気研究所 楽天公式ショップ「FLASH STORE」
https://www.rakuten.co.jp/flashstore/
キャンペーン対象商品を一部ピックアップ！
◆コンパクトタワー型電源タップ
側面6箇所にコンセントを挿し込むことできる、タワー型の電源タップです。
画像で見ると存在感がありますが、実際は高さ10cm程のコンパクトサイズ。卓上に設置しても邪魔にならないサイズ感です。
本体天面にはUSB Type-A×2ポート、PD20W対応のUSB Type-C×1ポートを搭載しており、使い勝手も抜群。
本体接続のコードおよびコンセントプラグの先端はスイング式となっており、設置しやすい構造となっています。
https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279870990/
https://www.instagram.com/reel/DTrl3npjrqK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DTrl3npjrqK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
◆ほこり防止シャッター付電源タップ ブラック 1m/2m/3m
ほこり防止シャッターつきのコンセントを、3口搭載したシンプルな電源タップ。
180°スイングプラグでコンセント周りもすっきり配線。
1m/2m/3mのケーブル長を取り揃え、様々な広さのお部屋に対応します。
※ほこり防止シャッターが少々固めに設計されておりますので、コンセントプラグを挿し込む際はしっかり力を入れて挿し込んでください。
1m→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279642740/
2m→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279642757/
3m→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279642764/
◆ワットメーター付電源タップ コンセント4個口/6個口
接続機器の消費電力がひとめでわかる！ワットメーター付きの電源タップです。
各コンセントに個別スイッチが搭載されており、消費電力をチェックしながらこまめにON/OFFの切替が可能。節電意識の高まるアイテムです。
雷ガードやトラッキング予防機能、ほこりシャッターなど、安全面に配慮した機能も充実。
雷ガードが搭載されており、落雷時のダメージを軽減する設計となっております。
コード長は4個口/6個口ともに1.5mで、扱いやすい長さです。
コンセント4個口→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279870693/
コンセント6個口→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279861615/
◆節電タップ(独立スイッチ付) 2個口+USBポート×2
独立スイッチ付きのコンセントが2口搭載された電源タップです。
USB Type-Aポートが2つ搭載されており、取り回しやすいサイズ感とあわせて卓上でも使いやすい仕様となっております。
カラーは白/黒の2色展開で、お部屋のレイアウトに合わせて色味をお選びいただけます。
ホワイト→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279640227/
ブラック→https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279640425/
【株式会社磁気研究所とは】
株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。
フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)
設立 ：1979年7月
資本金 ：1億円
代表者 ：代表取締役 齋藤邦之
従業員数：120名
事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン
https://www.mag-labo.com/
