Elvira Dyangani Ose»á¤¬Âè2²ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡ÊPublic Art Abu Dhabi Biennial¡Ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤
¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë, 2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi¤Ï¡¢ Elvira Dyangani Ose»á ¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡ÊPublic Art Abu Dhabi Biennial¡Ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï2026Ç¯½©¤«¤é2027Ç¯¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢º£²ó¤ÇÂè2²ó ¤È¤Ê¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel
2024Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè1²ó¤ÎÀ®¸ù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âè2²ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡ÊPublic Art Abu Dhabi Biennial¡Ë¤Ï¡¢Dyangani Ose»á¤Î»Ø´ø¤Î²¼¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¡¢Ê¸²½¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¼óÄ¹¹ñÁ´ÂÎ¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤òºÆ¤ÓÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Âè1²ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡ÊPublic Art Abu Dhabi Biennial¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î15Æü¤«¤é2025Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¥¢¥Ö¥À¥Ó¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢UAE¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Kader Attia¡¢Superflex¡¢Nathan Coley¡¢Wael Al Awar¡¢Farah Al Qassimi¡¢Shaikha Al Ketbi¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¹±µ×Åª¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Elvira Dyangani Ose»á¤Ï¸½ºß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMACBA¡Ë¤Î´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÎThe Showroom¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥Áー¥Õ¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè8²óGothenburg International Biennial for Contemporary Art¤Î¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢Creative Time¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢Tate Modern¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Elvira Dyangani Ose»á¤ÏTate Modern¤Î»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢ Fondazione Prada¤Î¥½ー¥È¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Fondazione Prada¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Elvira Dyangani Ose»á¤Ï¸½ºß¡¢CIMAM¡Ê International Committee for Museums and Collections of Modern Art¡Ë¤ÎÍý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Elvira Dyangani Ose»á¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤Î³ØºÝÅª¤ÊÀ¼Á¤«¤é¡¢»²²Ã·¿ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Î¸ì¤ê¡¢ ¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½¸ÃÄÅªÉ½¾Ý¤Îº¯À×¡¢¤½¤·¤ÆÈóÀ¾ÍÎÅª¤ÊÊª¸ì¤ÈÇ§¼±ÏÀ¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½Åª¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢Project a Black Planet - The Art and Culture of Panafrica ¡Ê¶¦Æ±¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢2024Ç¯ - 2027Ç¯¡Ë¡¢Coco Fusco¡¢I Learned to Swim On Dry Land ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢Goshka Macuga¤Î Miu MiuTales and Tellers ¡Ê¼çºÅ¼Ô¡¢2024Ç¯ - 2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Dyangani Ose»á¤ÏUniversitat Autònoma de Barcelona¤ÇÈþ½Ñ»Ë¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎCornell University¤Ç»ë³Ð¸¦µæ¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Universitat Politècnica de Catalunya¤Ç·úÃÛ¤ÎÍýÏÀ¤ÈÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Goldsmiths College¤Ç¤Ï¡¢ÇîÊª´Û³Ø¡¢¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¹õ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2²ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡ÊPublic Art Abu Dhabi Biennial¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÆüÄø¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤Ø¤ÎÃíµ
Public Art Abu Dhabi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Public Art Abu Dhabi¤Ï¡¢Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi)¤¬¼óÄ¹¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´ØÍ¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢ÁÏÂ¤Åª°ä»º¡¢Ê¸²½Åª¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢UAE¤Î¼óÅÔ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¡¢¾ì½êºî¤ê¤È½¸ÃÄµ²±¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Public Art Abu Dhabi¤Ï¡¢Manar Abu Dhabi¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡ÊPublic Art Abu Dhabi Biennial¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£paad.ae
Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
DCT Abu Dhabi¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¼óÄ¹¹ñ¤ò¹ñºÝÅª¤Ê¼çÍ×¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ÈÄó·È´Ø·¸¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÅê»ñ¤òÄ´À°¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Î¥Äー¥ë¡¢À¯ºö¡¢¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¸²½¤È´Ñ¸÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
DCT Abu Dhabi¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¼óÄ¹¹ñ¤Î¿Í¡¹¡¢°ä»º¡¢¤ª¤è¤Ó·Ê´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¸¤¤¿ÅÁÅý¡¢Àè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê»×¹Í¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢ËÜÊª¡¢³×¿·¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢dct.gov.ae ¤ª¤è¤Ó abudhabiculture.ae¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnasia.com/media2/2867438/DCT_Abu_Dhabi_Elvira_Dyangani_Ose.jpg?p=medium600
