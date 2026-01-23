¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó»Ô¾ì¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤È¹â¸úÎ¨È¯ÅÅ¼ûÍ×³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë 2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1007²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨3.07¡ó¤Ç»ýÂ³Åª³ÈÂç¤ò¿ë¤²¤ë¸«¹þ¤ß
¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë260²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é1007²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï3.07¡ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ËºîÆ°Î®ÂÎ¤ä¥¬¥¹¤Î±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡³£ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿ー¥Ó¥ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÅÅÎÏÀ¸À®¤ä¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¤È¿·µ»½Ñ³×¿·¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¿ä¿ÊÍ×°ø¤ÈÀ®Ä¹¤Î¸°
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¹Ò¶õ»º¶È¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ÈÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¾ÃÈñºï¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¬¥¹¥Ùー¥¹¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤äÊ£¹ç¥µ¥¤¥¯¥ëÈ¯ÅÅ½ê¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ï¹Ò¶õ»º¶È¤Î²þÁ±¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó»Ô¾ì¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó¤È²ÝÂê
°ìÊý¡¢Å·Á³¥¬¥¹²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÂç¤¤ÊÀ©ÌóÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤äÅ·Á³¥¬¥¹¶¡µë¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°À¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæÅìÃÏ°è¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¯¼£ÅªÉÔ°ÂÄêÀ¤¬·ÐºÑ³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Å·Á³¥¬¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬°ì»þÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È»Ô¾ìµ¡²ñ
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼çÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢ÎäµÑµ»½Ñ¤äÇ³¾Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¡¢²þÎÉ¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹â¸úÎ¨¤Î¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥É¥µ¥¤¥¯¥ëÈ¯ÅÅ½ê¡ÊCCPP¡Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÊä´°¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁ¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãーµ»½Ñ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Kawasaki Heavy Industries
¡ü Siemens
¡ü GE
¡ü MHPS
¡ü Ansaldo
¡ü Harbin Electric
¡ü OPRA
¡ü MAN Diesel
¡ü Solar Turbines
¡ü Vericor Power
¡ü BHEL
¡ü Centrax
¡ü Zorya
¡ü Caterpillar
¡ü General Electric
¡ü Mitsubishi Heavy Industries
¡ü Others
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®Ä¹ÎÎ°è
µ»½ÑÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Ê£¹ç¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¡ÊCCGT¡Ë¤¬»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿ー¥Ó¥ó¤Ï¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢60～80¡ó¤Î¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÅÅÎÏ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CCGT¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î½ÐÎÏÊÑÆ°¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÅ·Á³¥¬¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿È¯ÅÅ½ê¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë»º¶È´ðÈ×¤È¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ÇÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÈæÎ¨¤ò15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÅª¤ÊÆ°¸þ¤¬¡¢¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
