ÈòÆñ½ê¤Ç¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò²þÁ± ¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù 1·î30Æü¤è¤êÈ¯Çä
ÈòÆñ½ê¤Ç¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò²þÁ± ¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù ·úÃÛÍÑÃÇÇ®ºà¤ÇÎäµ¤¡¦Ç®µ¤¤ò¼×ÃÇ¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤ËÂÐ±þ 1·î30Æü¤è¤êÈ¯Çä
¡¡¥¢¥¥ì¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Æü·Ê°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÃÇÇ®ÀÇ½¤ò»ý¤Ä·úÃÛÍÑÃÇÇ®ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿çÌ²¡¦µÙÂ©´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù¤ò¡¢ 2026 Ç¯ 1 ·î 30 Æü ( ¶â ) ¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Ãæ¤ÇÌ¿¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤ÈµÙÂ©¤Î³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÈòÆñ½êÍÑ¤Î¿²¶ñ¤È¤·¤ÆÃÊ¥Üー¥ëÀ½¥Ù¥Ã¥É¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤Ï¿å¤ä¼¾µ¤¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´üÊÝ´É¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î»ÈÍÑ¤¬º¤Æñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÃÇÇ®À¤ÈËÉ¼¾À¡¦ËÉ¿åÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä·úÃÛÍÑÃÇÇ®ºà¡Ö¥¢¥¥ì¥¹¥Üー¥É£Ð£Å¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¡¦¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÇÄ¹´ü¤Î»ÈÍÑ¡¦ÊÝ´É¤ËÂÑ¤¨¤ëÈòÆñ½êÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù¤ÏÃÊ¥Üー¥ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÃÇÇ®ÀÇ½¢¨¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¢¥¥ì¥¹¥Üー¥É£Ð£Å¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾²¤«¤é¤ÎÎäµ¤¤äÇ®µ¤¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌŽ¥¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ÇÊÝ´É»þ¤Î¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤ò¿Þ¤ê¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ï¹©¶ñ¤ò»È¤ï¤ºÌó1Ê¬È¾¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í×ÇÛÎ¸¼Ô¤ÎÊý¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤36cm¤Î¥Ù¥Ã¥É¹â¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å300kg¤ÈÍ¥¤ì¤¿°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¡£¥Ù¥Ã¥É²¼¤ËÌó240L¤ÎÂçÍÆÎÌ¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ýÇ¼À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¥ì¥¹¥Üー¥É£Ð£Å¡×¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥¦¥ì¥¿¥óÈ¯Ë¢µ»½Ñ¤È·úÃÛÍÑÃÇÇ®ºà¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¹Å¼Á¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥àÃÇÇ®ºà¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ò¤Û¤ÜµÛ¼ý¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É½ÌÌ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤â¶¯ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÇËÉºÒÈ÷Ãß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤¬±ø¤ì¤Æ¤â¿å¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¾ÃÆÇ±Õ¤Ç¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬ÍÆ°×¡£·úÃÛºà¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÃÇÇ®ºà¤Ê¤Î¤Ç¥·¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹ÌäÂê¤äVOC¡Ê´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡Ë¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ç¤Î¿çÌ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌÅª¤ÊÃÊ¥Üー¥ë¤ÎÇ®ÅÁÆ³Î¨¤Ï0.050～0.065 W/(mŽ¥K)ÄøÅÙ¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï0.024 W/(mŽ¥K)¤Ç¡¢¿ôÃÍ¤¬Äã¤¤¤Û¤ÉÃÇÇ®ÀÇ½¤¬¹â¤¤¡£
¼Ì¿¿¡§¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù
¼Ì¿¿¡§¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹
¾åµ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê¡¢
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²¡¦µÙÂ©´Ä¶¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤¿¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù¡ÊÆÃµö½Ð´êºÑ¡¦°Õ¾¢½Ð´êºÑ¡Ë¤ÏÈòÆñ½ê¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î²¾Ì²ÍÑ¤Ê¤É´ë¶È¤ÎBCPÂÐºö¡¢·úÀß¡¦¹©»ö¸½¾ì¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëµÙ·Æ¡¦µß¸îÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¿´¤ÈÂÎ¤¬¤Õ¤Ã¤È´Ë¤à¤è¤¦¤Ê°Â¤é¤°»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¤ª¤¦¤Á¥Ù¥Ã¥É¡Ù¤ÎÀ½ÉÊ³µÍ×
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ýÇ¼¤Ç
ÊÝ´É»þ¤Î¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò¼Â¸½
»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
ºÊñ¤Î³°È¢¤Ï¥Ù¥Ã¥É¥«¥Ðー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½
¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¥¢¥¥ì¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¢©169¡¾8885¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É2-21-1¡¡¿·½É¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ïー https://www.achilles.jp/