LEPAS¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ò³«Àß¤·¡¢NEV»Ô¾ì¤Î¿·¤·¤¤¾Ï¤ò³«¤¯

¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢, 2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- Chery Group»±²¼¤Î¿·¤·¤¤NEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëLEPAS¤Ï1·î19Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÇÆ±¼ÒÀ¤³¦½é¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤òÀµ¼°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢KOL¡¢ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤ò´Þ¤à100¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É³ÈÂç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½¼Ô¡¢LEPAS Indonesia¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¿Ø¡¢2025Ç¯¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤Î¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢À¤³¦½é¤ÎLEPAS¥·¥çー¥ëー¥à¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥çー¥ëー¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¢LEPAS L8¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥ëー¥à¤Î¥Û¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëAiMOGA¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¥·¥çー¥ëー¥àÆâ¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¿·Á¯¤ÇË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëKOL¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼õÉÕ¤«¤éÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¥ã¥Ó¥óÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÈþ³Ø¤ò´°àú¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¡ÖLEPAS¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡¦¥âー¥á¥ó¥È¡×¡ÊLEPAS Time Capsule Moment¡Ë¤¬LEPAS¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÉÊ¼Á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LEPAS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¼Ò½é¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¤â°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LEPAS Indonesia¤ÎZeng ShuoÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMAS Kelapa Gading¥·¥çー¥ëー¥à¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦LEPAS¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯4·î¤ËÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢LEPAS¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ªー¥È¥·¥çー¡Ê±ÑÎ¬¾Î¡§GIIAS¡¢GAIKINDO Indonesia International Auto Show¡Ë¤Ç³¤³°¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ê¥Î¥ªー¥È¥·¥çー¡ÊSalone dell'Auto di Torino¡Ë¤Ç²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤ªÈäÏªÌÜ¡¢UAE¤ª¤è¤Ó¥¯¥¦¥§ー¥È¤Ç¤ÏÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë¡¢¤½¤·¤ÆÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯Â¡¦¥Ç¥£ー¥éーÄ´°õ¼°¤ò¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦½é¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢LEPAS¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÈÌÜÉ¸¤Ï¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÊElegant Lifestyle¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢LEPAS¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëNEV»Ô¾ì¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
LEPAS¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ³Ø¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¿¼¤¤Í»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤NEV¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
