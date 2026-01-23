¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¤ÇÉü¹ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÖEast End of London The Final Problem¡×¤ò1·î23Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¡ªÎÄ´ñÅª¤Ê°¦¤ò¡¢ÃµÄå¤µ¤ó¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¼êÃÒÇ·)¤Ï¡¢App Store¡¦Google Play¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹çÂÎ¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤êÉü¹ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÖEast End of London The Final Problem¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage1¡Û
¢¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
1·î23Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Éü¹ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÖEast End of London The Final Problem¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¶ª¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ªÃç´Ö¤È¶¦¤ËÆæ¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ì¡ª
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î9Æü(·î)11:59¤Þ¤Ç
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢ÎµÀÐ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
ËÜ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¶ª¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£ーVR¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦H¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡×¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿¡Ö¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡×¡Ö¥Ï¥É¥½¥óÉ×¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¢¤·¤¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÎµÀÐ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î15Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤Ç¤¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage2¡Û
¿·¸ÂÄê»ÒÊ¬¥«ー¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤¹¤È¡¢¤Þ¤ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê»ÒÊ¬¥«ー¥É¡Ö±Ñ¹ñ¿Â»Î¤Î¥Ï¥Ã¥È¡×¡ÖÈÈºá¶ª¤Î°äÎ±ÉÊ¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê»ÒÊ¬¥«ー¥É¤ÏÊ£¿ôËç½¸¤á¤ë¤È¿Ê²½¤¬¤Ç¤¡¢»ÒÊ¬¥¹¥¥ë¤Î¸ú²Ì¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage3¡Û
¸ÂÄê¶¯²½ÁÇºà¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤Ç¥«ー¥É¤ò°é¤Æ¤è¤¦¡ª
¡ÖÎÄ´ñÈÈºáP¡×¤ò»È¤¤ÁÇºà¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¶¯²½ÁÇºà¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ë»È¤¦¤È¶¯²½ÃÍ2ÇÜ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢»Â¡¦ËÉ¸æ¡¦ÆÍ¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¾å¾º³ÎÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage4¡Û
¡ã´ðËÜ¾ðÊó¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー
¢£App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
¢£Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹çÂÎ¥«ー¥É¥Ð¥È¥ëRPG
¢£²Á¡¡¡¡³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©)
¢£ÂÐ±þOS¡§iOS/Android
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/DragonPoker_aso
¢£iOSÇÛ¿®Æü¡§2013Ç¯5·î17Æü(¶â)
¢£AndroidÇÛ¿®Æü¡§2013Ç¯12·î18Æü(¿å)
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç¼êÃÒÇ·
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡10,000,000±ß
¢£Àß¡¡Î©¡¡¡¡2005Ç¯12·î6Æü
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-3-1 ¿·Åìµþ¥Ó¥ë4F
¢£TEL¡¡¡¡¡¡ 03-6551-2813
¢£FAX¡¡¡¡¡¡ 03-6551-2692
¢£URL ¡¡¡¡¡¡https://www.asobism.co.jp/
¢£Email¡¡¡¡ press@asobism.co.jp
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯/·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä/¥¢¥½¥Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage1¡Û
¢¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
1·î23Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Éü¹ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÖEast End of London The Final Problem¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¶ª¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ªÃç´Ö¤È¶¦¤ËÆæ¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ì¡ª
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î9Æü(·î)11:59¤Þ¤Ç
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢ÎµÀÐ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
ËÜ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¶ª¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£ーVR¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦H¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡×¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿¡Ö¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡×¡Ö¥Ï¥É¥½¥óÉ×¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¢¤·¤¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÎµÀÐ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î15Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤Ç¤¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage2¡Û
¿·¸ÂÄê»ÒÊ¬¥«ー¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤¹¤È¡¢¤Þ¤ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê»ÒÊ¬¥«ー¥É¡Ö±Ñ¹ñ¿Â»Î¤Î¥Ï¥Ã¥È¡×¡ÖÈÈºá¶ª¤Î°äÎ±ÉÊ¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê»ÒÊ¬¥«ー¥É¤ÏÊ£¿ôËç½¸¤á¤ë¤È¿Ê²½¤¬¤Ç¤¡¢»ÒÊ¬¥¹¥¥ë¤Î¸ú²Ì¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage3¡Û
¸ÂÄê¶¯²½ÁÇºà¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤Ç¥«ー¥É¤ò°é¤Æ¤è¤¦¡ª
¡ÖÎÄ´ñÈÈºáP¡×¤ò»È¤¤ÁÇºà¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¶¯²½ÁÇºà¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ë»È¤¦¤È¶¯²½ÃÍ2ÇÜ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢»Â¡¦ËÉ¸æ¡¦ÆÍ¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¾å¾º³ÎÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339881/images/bodyimage4¡Û
¡ã´ðËÜ¾ðÊó¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー
¢£App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
¢£Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹çÂÎ¥«ー¥É¥Ð¥È¥ëRPG
¢£²Á¡¡¡¡³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©)
¢£ÂÐ±þOS¡§iOS/Android
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/DragonPoker_aso
¢£iOSÇÛ¿®Æü¡§2013Ç¯5·î17Æü(¶â)
¢£AndroidÇÛ¿®Æü¡§2013Ç¯12·î18Æü(¿å)
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç¼êÃÒÇ·
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡10,000,000±ß
¢£Àß¡¡Î©¡¡¡¡2005Ç¯12·î6Æü
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-3-1 ¿·Åìµþ¥Ó¥ë4F
¢£TEL¡¡¡¡¡¡ 03-6551-2813
¢£FAX¡¡¡¡¡¡ 03-6551-2692
¢£URL ¡¡¡¡¡¡https://www.asobism.co.jp/
¢£Email¡¡¡¡ press@asobism.co.jp
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯/·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä/¥¢¥½¥Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø