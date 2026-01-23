ÌîÂ¼·Ã»Ò¼Ì¿¿Å¸ ¡ÖÎ¶µÜ¡×¤ò³«ºÅ
¢£ ³µÍ×
¡û³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î11Æü¡Ê·î¡Ë
¡û³«´Û»þ´Ö¡§10»þ～17»þ30Ê¬
¡ûµÙ ´Û Æü¡§ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¡¢5·î3Æü～5·î6Æü
¡û²ñ¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー1³¬ ¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-6¡Ë
¡û¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÉÊÀî±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¡ûÆþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£Å¸¼¨ÆâÍÆ
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È ÌîÂ¼·Ã»Ò»á¤¬¶áÇ¯²Æì¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó100ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼»á¤Ï2020Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë²Æì¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¦Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÅÍè¤è¤êÅç¤ËÂ©¤Å¤¯³¤¤Î¿À¡¦Î¶¿À¤ÎÅÁ¾µ¤ä¡¢³¤¤ÎÈàÊý¤Ë¤¢¤ê»à¼Ô¤¬´Ô¤ëÍýÁÛ¶¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢À¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤Èµ§¤ê¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ëºîÉÊ·²¤Ï¡¢ÌîÂ¼»á¤ÎÉ½¸½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¸¤È»à¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¡¢²Æì¤Î¸÷¤È³¤¤ÎÀÄ¤òÄÌ¤·¤ÆµÅ¤¤¾å¤²¤¿¡ÒÎ¶µÜ¡Ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¿·ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ーimagePROGRAF PRO¥·¥êー¥º¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î¶µÜ Ryugu―¤½¤ì¤Ï°Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸÷¤ËÀ¡¤àÀÄ¤ÎÈàÊý¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Æì¤Î³¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ª¤â¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÈ¤Ïº£Æü¤â¡¢¸÷¤È¤È¤â¤ËËþ¤Á¤Æ¤Ï´Ô¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌîÂ¼·Ã»Ò
ÌîÂ¼·Ã»Ò¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÖÀ¸¤È»à¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆó¹àÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ËÊ¬¤«¤Á¤¬¤¿¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
2020Ç¯¡¢Åìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë²Æì¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÌîÂ¼¤Ï¡¢¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¦Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬´Ô¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¿À¡¹¤Î½»¤Þ¤¦ÍýÁÛ¶¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡×¤Î´ÑÇ°¤È¼«¿È¤Î»àÀ¸´Ñ¤ò¸òºø¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤ÎÎØ³Ô¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²Æì¤ËÅÁ¤ï¤ë³¤¤Î¿À¡¦Î¶¿À¤ÎÅÁ¾µ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡ÖÀÄ¡×¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ë¡¢À¸¤È»à¡¢µ§¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÅç¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÁØ¤òµÅ¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Ì¿¤ò¤á¤°¤ë¤½¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë½Û´Ä¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÆâÉô¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÁÅçµ®»Ö¡ÊËÜÅ¸¥¥å¥ìー¥¿ー¡Ë
¢£Å¸¼¨Í½Äê¤ÎºîÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
£±.¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
¡û³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～
¡û²ñ¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー1³¬ ¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-6¡Ë
¡û¥²¥¹¥È¡§³ÁÅçµ®»Ö»á¡ÊPoetic ScapeÂåÉ½¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Kent Institute of Art and Design¡Ê¸½UCA¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡ËVisual Communication course photomediaÂ´¡£2011Ç¯¤è¤êÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ë¤Æ¥®¥ã¥é¥êーPOETIC SCAPE¤ò±¿±Ä¡£¼Ì¿¿¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ ¶áÇ¯¤Ï¼Ì¿¿°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Î³ÛÁõ¤ä¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£2017Ç¯¤è¤ê2021Ç¯¤Þ¤ÇµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô ÄÌ¿®¶µ°éÉô ¼Ì¿¿¥³ー¥¹Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
¡û¿½¹þ¡§ÉÔÍ× ¢¨Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡û³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë18:15～19:45 ¢¨17:45¼õÉÕ³«»Ï¡¦³«¾ì
¡û²ñ¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー2³¬ CANON INNOVATION LAB WITH¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-6¡Ë
¡û¥²¥¹¥È¡§µÜÂôÏÂ»Ë»á¡Ê²»³Ú²È¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1966Ç¯»³Íü¸©¹ÃÉÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£THE BOOM¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£1992Ç¯¡¢²ÆìÀï¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æºî¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÅç±´¡×¤òÈ¯É½¡£Á´¹ñ¤Ç200ËüËç°Ê¾å¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£2014Ç¯¤ÎTHE BOOM²ò»¶°Ê¹ß¡¢¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤Î²»³Ú¤ò¸åÀ¤¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»°Àþ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡¢¤¯¤ë¤Á¤ÎÌÚ¤Î¿¢¼ù¡¢²ÆìÌ±ÍØ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÀ©ºî¡¢¿·ºîÎ°µåÉñÍÙ¡¦ÍÍ¡¹¤Ê·ÁÂÖ¤Î²Î²ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç²Æì¤È´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿½¹þ¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êcanon.jp/gallery¡Ë¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÄê°÷¡§60Ì¾¡ÊÀèÃå¿½¹þ½ç¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
£³.¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
¡û³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～
¡û²ñ¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー1³¬ ¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-6¡Ë
¡û¥²¥¹¥È¡§°ÂÅì¿ó»Ë»á¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¢¶³¦Ê¸²½¸¦µæ¼Ô¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1981Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡¢¶³¦Ê¸²½¸¦µæ¼Ô¡£TISSUE PAPERS¼çºË¤È¤·¤Æ·§Ã«Ä¾»Ò¡¢ÀÐÅÄ¿¿À¡¡¢¹â¶¶¶³»Ê¤é¤ÎºîÉÊ½¸¤ò´©¹Ô¡£²Æì¤Ë¤Ï20Ç¯ÍèÄÌ¤¤¡¢¶áÇ¯¤ÏµÜÂôÏÂ»Ë¡Ø²Æì¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¿·Î¤·ø¿Ê¡¿Æ£°æÀ¿Æó¡Ø¥½¥¦¥ë¡¦¥µー¥Á¥ó¡Ù¤Ê¤É¤òÊÔ½¸¡£¡Ø¥½¥¦¥ë¡¦¥µー¥Á¥ó¡Ù¤ÏÂè46²ó²Æì¥¿¥¤¥à¥¹½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡û¿½¹þ¡§ÉÔÍ× ¢¨Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÌîÂ¼·Ã»Ò¡Ê¤Î¤à¤é¤±¤¤¤³¡Ë
¼Ì¿¿²È¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø±ÑÊ¸²ÊÃæÂà¡¢¸½¡¦Âçºå¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßーÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¿¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¤Ç¼Ì¿¿¤ò³Ø¤Ö¡£¥³¥Ë¥«¡Ö¿·¤·¤¤¼Ì¿¿²ÈÅÐ¾ì¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£1999Ç¯¡¢²Æì¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØDEEP SOUTH¡Ù¡Ê¥ê¥È¥ë¥â¥¢¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¥®¥ã¥é¥êー¤ÇÆ±Ì¾¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£Æ±Ç¯¡¢ÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¡¢2000Ç¯¤ËÅìÀî¾Þ¿·¿Íºî²È¾Þ¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ø0tari-Pristine Peaks »³Îî¤ÎÄí¡Ù¤ÇÎÓÃéÉ§¼Ì¿¿¾Þ¡£¹ñÆâ³°¤Ç¸ÄÅ¸Â¿¿ô¡£2020Ç¯¤è¤ê²Æì¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£2023Ç¯¤«¤éÈó±ÄÍø¤Î¼Ì¿¿¶µ°éÃÄÂÎ¡ÖNew Photographers Okinawa¡×¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥×¥ì¥¹¡ÖThomas Press¡×ÂåÉ½¡£
¡¦°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡¡¡¡0570-07-9264
¡¦¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§canon.jp/gallery