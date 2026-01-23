³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¡¢¼¡À¤Âå¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖMoneyX 2026¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·èÄê
¼¡À¤Âå¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖMoneyX¡Ê¥Þ¥Íー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢°Ê²¼ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWebX¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡¢JPYC³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Progmat, Inc.¡¢SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¡¢ ¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡ÖDCJPY¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Ï¡¢Ì±´Ö¶ä¹ÔÈ¯¹Ô¤Î¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡ÖDCJPY¡×¤ÎÈ¯¹Ô¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤Ï¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¨»þ·èºÑ¤ä¼è°ú¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë»ñ¶â°ÜÅ¾¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯8·î¤Î¥íー¥ó¥Á°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤Ç¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://www.decurret-dcp.com/
¢§ÂåÉ½¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
Â¼ÎÓ Áï¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
MoneyX2026¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÄÌ²ß¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿Ê²½¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Êý¸þÀ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¯¹Ô¡¢Î®ÄÌ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ¤Î¿Ê²½¤Î¿¨ÇÞ¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼Ò²ñDX¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤È¿¼¤¯½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë²ÁÃÍ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¾å¤ÇÎ®ÄÌ¡¦ÊÝ´É¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëDCJPY¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤È¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Wellbeing¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§MoneyX ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÊSC¡Ë¤ò¼´¤Ë¡ÖÄÌ²ß¤Î¿Ê²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¶âÍ»¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²þÀµ»ñ¶â·èºÑË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ä¥Èー¥¯¥óÍÂ¶â¤ÎÈ¯¹Ô¤¬À©ÅÙ²½¤µ¤ì¡¢¡ÉÄÌ²ß¤ÎºÆÀß·×¡É¤¬¤¤¤è¤¤¤è¼ÂÁõÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇFinTech Week¤äWebX¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤äÀ©ÅÙÌÌ¤¬Ãæ¿´¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MoneyX¤Ï¤½¤ì¤é¤òÊä´°¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌ²ß¤¬¼Ò²ñ¤ä»º¶È¡¢Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ®ÄÌ¡¦³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¡¦»º¶È¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Î³Æ¥ì¥¤¥äー¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÉÄÌ²ß¤ÎºÆÄêµÁ¡É¤ò1Æü¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ä¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿·èºÑ¡¦ÃÏ°èÄÌ²ß¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ç¿Ê¤à¡ÖÄÌ²ß¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»º´±³Ø¤Î¥êー¥Àー¤¬µÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢§MoneyX¤È¤Ï
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÀµ¼°Ç§²Ä¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÄÌ²ß¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿Ê²½¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¶âÍ»¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤ÄÌ²ß¤Î·Á¤òµÄÏÀ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ÈÃÎ¸«¶¦Í¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWebX¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§JPYC³ô¼°²ñ¼Ò / Progmat, Inc. / SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò / ³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://moneyx-asia.com/ja/
¾ÜºÙ¡§¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÀµ¼°Ç§²Ä¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÄÌ²ß¤Î¿·»þÂå¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¶âÍ»¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖMoneyX¡Ê¥Þ¥Íー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×³«ºÅ·èÄê
https://coinpost.jp/?p=664343
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://moneyx-asia.com/ja/
¢§±¿±ÄÁÈ¿¥
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWebX¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5³¬
´ë²è¡¦±¿±Ä
JPYC³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.jpyc.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬Éô Åµ¹§
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4³¬¡¡FINOLABÆâ
Progmat, Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://progmat.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Founder ¡õ CEO¡¡óîÆ£ Ã£ºÈ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5 ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë9³¬
SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sbigroup.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¡ËÌÈø µÈ¹§
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://coinpost.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡³ÆÌ³ µ®¿Î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5³¬
¢§MoneyX ³«ºÅ³µÍ×
¢§ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
MoneyX»öÌ³¶É
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§moneyx@webx-asia.com