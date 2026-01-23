ºÒ³²»þ¤ÎÄÌ¿®ÅÓÀä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢¡ÖºÒ³²È÷ÃßÍÑ¹°èÌµÀþLAN¥·¥¹¥Æ¥à Sona-L(TM)¡×¤Ê¤É¡¢¼¡À¤ÂåËÉºÒ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¤Ç¸ø³«
ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ã¥·¥åWi-Fiµ»½Ñ¤ÇÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëPicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅÀî ¹À¡¢°Ê²¼¡ÖPicoCELA¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡À¤ÂåËÉºÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂÎ¸³DAY¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÃÎ¼±ÉÔÍ×¤ÇÌó15Ê¬¤ÇWi-Fi´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡ÖSona-L(TM)¡×¤Î¾Ò²ðÅ¸¼¨¤ä¡¢Ãæ±û¾ðÊóÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬³«È¯¤·¤¿ÈòÆñ½ê¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍýµ»½Ñ¡ÖPicoRESQ¡Ê¥Ô¥³¥ì¥¹¥¥åー¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼Ä¹¤ÎÃæÀ¾¹Í´¤¬¡¢ÅìËÌÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¦ºÒ³²²Ê³Ø¹ñºÝ¸¦µæ½êÄÅÇÈ¹©³Ø¶µ¼ø¤Îº£Â¼Ê¸É§»á¤é¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤è¤êËè·î1Æü¤«¤é7Æü¤ò¡ÖËÉºÒWEEK¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£PicoCELA¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë´ûÂ¸¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ã¥·¥åWi-Fiµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿×Â®¤«¤Ä¶¯¿Ù¤ÊÄÌ¿®ÌÖ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¿¤ÈÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ PicoCELA¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä1. ÆüËÜ½é¤Îµ»½Ñ¡ÖºÒ³²È÷ÃßÍÑ¹°èÌµÀþLAN¥·¥¹¥Æ¥à Sona-L(TM)¡×¾Ò²ðÅ¸¼¨
ÄÌ¿®ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌó15Ê¬¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¡ÖSona-L(TM)¡×¤Î¼Âµ¡Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÃ¯¤â¤¬ÌÂ¤ï¤ºWi-Fi¤òÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÁàºîÀ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Sona-L(TM)¤Ï¡¢PicoCELA¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ü¥¦¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2. ÈòÆñ½ê¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖPicoRESQ¡Ê¥Ô¥³¥ì¥¹¥¥åー¡Ë¡×ÂÎ¸³
Ãæ±û¾ðÊóÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢ÈòÆñ½ê¤Î¼õÉÕ¤äº®»¨¾õ¶·¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£PicoCELA¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÈòÆñ½ê±¿±Ä¤Î»Ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
PicoRESQ¡Ê¥Ô¥³¥ì¥¹¥¥åー¡Ë¥¤¥áー¥¸
3. ¥á¥Ã¥·¥åWi-Fi¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥«¥à·¿ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¾Ò²ð
ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Î²óÀþ¤¬ÃÇÀä¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Î²»À¼ÄÌ¿®¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥«¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥«¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¹½À®¥¤¥áー¥¸
4. ¥¹¥º¥³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂ¿ÌÜÅªÅÅÆ°Âæ¼Ö¡ØMITRA¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈòÆñÍ¶Æ³¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¾Ò²ð
Ê¿»þ¤Ï»ÜÀßÆâ¤ò¼þÍ·¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅªÅÅÆ°Âæ¼Ö¡ØMITRA¡Ù¤¬¡¢ºÒ³²¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¸÷¤È²»À¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÈòÆñÍ¶Æ³¥âー¥É¡×¤Ø¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³µ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë±ÇÁüÅ¸¼¨¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤ÊÍ¶Æ³¤Î·Á¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿ÌÜÅªÅÅÆ°Âæ¼Ö¡ØMITRA¡Ù
¢£ ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎËÉºÒ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¼é¤ë»ä¤ÎÀ¸³è～¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ～¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê¿»þ¤ÈÍ»ö¤ÎÊÉ¤ò¤Ê¤¯¤¹¿·¤·¤¤ËÉºÒ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡§11:00～12:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
ÅìËÌÂç³ØÉû³ØÄ¹ ÄÅÇÈ¹©³Ø¶µ¼ø º£Â¼Ê¸É§
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ü¥¦¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ¼Â
Ãæ±û¾ðÊóÂç³Ø¹» ¹âÅÙICT¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê º´Æ£Î°µ±
PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼Ä¹ ÃæÀ¾¹Í´
ÀçÂæreborn³ô¼°²ñ¼Ò ÀìÌ³¼èÄùÌò ¿¼¾¾ÛÙ
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ ËÉºÒWEEK ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¼¡À¤ÂåËÉºÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂÎ¸³DAY¡×
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü) 11:00～17:30
²ñ¾ì¡§ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶èÆ£ÄÍ»ú¾¾¤ÎÀ¾33-3¡Ë
¼çºÅ¡§ ¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ
¶¨ÎÏ¡§ PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ü¥¦¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Ãæ±û¾ðÊóÂç³Ø¹»¡¢ÅìËÌÂç³ØºÒ³²²Ê³Ø¹ñºÝ¸¦µæ½êÄÅÇÈ¹©³Ø¸¦µæÊ¬Ìî
PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PicoCELA¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥åµ»½Ñ¤Ç¡¢ÍÀþLAN¤ÎÀßÃÖ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤ä°ì»þÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏWi-Fi¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÈÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ»½Ñ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢·úÀß¸½¾ì¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PicoCELA¤Ï¡¢ÌµÀþµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¾Î: PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê: ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®2-34-5 SANOSÆüËÜ¶¶4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò: ¸ÅÀî ¹À
¾å¾ì»Ô¾ì: ÊÆ¹ñNasdaq Capital Market¡Ê2025Ç¯1·î16Æü ¿·µ¬¾å¾ì¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ: ÌµÀþÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÀþÄÌ¿®À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢µÚ¤Ó¥¯¥é¥¦¥É´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä
URL: https://picocela.com/¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
¡ã¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡ä
2025Ç¯:WiFi NOW Awards 2025¡ÖBest Wi-Fi Startup Award¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁª½Ð
2022Ç¯: ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ÃÎºâ¸ùÏ«¾Þ¡ÖÆÃµöÄ£Ä¹´±É½¾´¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢À©ÅÙ³èÍÑÍ¥ÎÉ´ë¶È¡Ë¡×¼õ¾Þ
2021Ç¯: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎµÞÀ®Ä¹´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥° 2021¡Ë433°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
2020Ç¯: Âè6²óÃÎÅªºâ»º³èÍÑÉ½¾´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º³èÍÑ¾©Îå¾Þ ÃÎÅªºâ»º¾ðÊóÉôÌç¼õ¾Þ / Âè5²óJEITA¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Þ ¼õ¾Þ / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition Âè1°Ì
2019Ç¯: Viva Technology¤Ë¤Æ¡¢Orange Fab Asia¤ËºÎÂò / Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¤Î¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥é¥à2019¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÐÅ¸´ë¶È28¼Ò¤Î1¼Ò¤ËÁªÄê
2018Ç¯: JRÅìÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ¼õ¾Þ / Google Launchpad Accelerator Tokyo¤Ë¤Æ¡¢Âè1´üÀ¸7¼Ò¤ÎÃæ¤Î1¼Ò¤ËºÎÂò