È©¡¢¤³¤³¤íËþ¤Á¤ë ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¤è¤êÁÇÈ©¤è¤ê¤â¿´ÃÏ¤è¤¤Æü¤ä¤±»ß¤á¥¯¥êー¥à¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È ¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV¡×¤¬ÅÐ¾ì

¡¡ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ûー¥à¥±¥¢+¥µ¥í¥ó¥±¥¢¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Ü¥ó(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ºê»³°ì¹°¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É:4926)¤Ï¡¢¥·ー¥Ü¥ó¤ÎÂåÉ½¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¡×¤è¤ê»ç³°Àþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹*¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¤â¤Ã¤Á¤êÈ©¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È ¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV¡×¤ò2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¥·ー¥Ü¥ó¤¬Äó¾§¤¹¤ëÈþÍÆÍýÏÀ¤Ç¤Ï¡¢È©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¡¦²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Æü¤ä¤±¤·¤¿È©¤Ï´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´¥Áç¤·¤¿È©¤ÏÆü¤ä¤±¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÆü¤ä¤±¡É¤È¡ÈÈ©¤ÎÊÝ¼¾¾õÂÖ¡É¤Ë¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÈ©¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È&»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë´¥Áç¥À¥áー¥¸¥±¥¢¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥·ー¥Ü¥ó¤ÏÆÈ¼«¤Î¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥Ð¥ê¥¢ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ö¥¥·¤ß´¶¤äÇòÉâ¤¡¦È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ËÂÐ±þ¡£ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥ê¥º¥à¡×¤ÎÍð¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡¡¤´¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¤Î¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¡¢Ä«¤ÈÌë¤Î¥»¥ë¥Õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡£
¼«¤é¤ÎÈ©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢ÁÇÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Î¥ê¥º¥à¤âÄ´¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤È¹Í¤¨¡¢¥·ー¥Ü¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥ê¥º¥à¤ËÃåÌÜ¤·¤¿5Step½¬´·¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¤³¤Î5Step¤Ë´ð¤Å¤¡¢È©¤Î´ðÁÃÎÏ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢³ÑÁØ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈËþ¤Á¤¿ÈþÈ©¡É¤ØÆ³¤¯¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
*¥¹¥È¥ì¥¹:´¥Áç¤Ë¤è¤ë *²½¾Ñ±Õ:ÈþÍÆ±Õ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÊ»¤»»ý¤Ä²½¾Ñ¿å *ÈþÍÆÆý±Õ:ÈþÍÆ±Õ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÆý±Õ
¢£ À½ÉÊÆÃÄ¹
¢¡»ç³°Àþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹*¤«¤é¼é¤ê¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¤â¤Ã¤Á¤êÈ©¤Ø¡£ÁÇÈ©¤è¤ê¤â¿´ÃÏ¤è¤¤Æü¤ä¤±»ß¤á¥¯¥êー¥à
Ç»Ì©¤Ê¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È´¶¤Ç»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë½èÊý*¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¥¯¥êー¥à¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ç»Ì©¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢È©¤ËÌ©Ãå¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¤â¤Ã¤Á¤êÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¥·¤ß¡¦ÇòÉâ¤¡¦ÉéÃ´´¶¤«¤éÈ©¤ò²òÊü¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ーIII¡×
3Áê¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬¾øÈ¯¤òËÉ¤¤¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥ー¥×¡£»ç³°Àþ»¶ÍðºÞ¤¬¥à¥é¤Ê¤¯¹¤¬¤ê¡¢ÇòÉâ¤¤òËÉ»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ç³°Àþ¤ò¥Ð¥ê¥¢¡£¤µ¤é¤ËÌý¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»¶ÍðºÞ¤ÏÈ©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¡£
¢¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ç»Ì©¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÇÁÇÈ©´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê
¢¡È©¤Î´ðÁÃÎÏ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¶¦ÄÌÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç
¢¡³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹*¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ëÆÃÄ¹À®Ê¬
¢¡¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤äÈéÉæ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
*¥¹¥È¥ì¥¹:´¥Áç¤Ë¤è¤ë *¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë½èÊý:»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ *¥«¥éー²Ö¹ÚÊì¥¨¥¥¹:²Ã¿åÊ¬²ò¹ÚÊì ¢¨¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¢£¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë ¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì!
¡¡ÁÏÎ©60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°&¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¯¥êー¥à¡Ö¥Þ¥»¡×¤ò´Þ¤à¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¡×5ÉÊ(¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°&¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¯¥êー¥à¡¢Àö´éÎÁ¡¢²½¾Ñ±Õ¡¢ÈþÍÆÆý±Õ¡¢¥¯¥êー¥à)¤ò¥é¥¤¥ó¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥·ー¥Ü¥ó¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
60¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆÃÊÌ²Á³Ê600±ß(ÀÇ¹þ)¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡È©¤Î´ðÁÃÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈËþ¤Á¤¿ÈþÈ©¡É¤ØÆ³¤¯Å°ÄìÊÝ¼¾¥±¥¢¤Î¥·¥êー¥º¤òÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥·ー¥Ü¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·ー¥Ü¥ó¤Ï¡¢1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÌó60Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÆüËÜ¤Î²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ96Å¹ÊÞ(²ñ°÷À©/Ä¾±Ä93Å¹ÊÞ¡¢ÂåÍýÅ¹3Å¹ÊÞ)¤Î¥µ¥í¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊÈÎÇä¤È¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÀµ¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¡¢¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎÄê´üÅª¤ÊÈ©¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°&¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡£
¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëÁÇÈ©¤ò·ò¤ä¤«¤Ë°é¤à¡£¤³¤ì¤¬±ÊÇ¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥·ー¥Ü¥óÆÈ¼«¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥·ー¥Ü¥ó¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÈþÈ©¤òÅ¬¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·ー¥Ü¥ó ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û https://www.cbon.co.jp/net/
¡Ú¥·ー¥Ü¥ó ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¸¥ãー¥Ê¥ëÇÛ¿®Ãæ¡Û https://www.cbon.co.jp/journal/interview/