³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï¹ç³Ú´ïÀ½ºî½ê¤Ï¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡×¤Î¡ØMS-134¡Ù¡ØMS-130¡Ù¡ØMS-123¡Ù¤ò2026 NAMM Show¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ä»Ô¾ìÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿¦¿Íµ»¤È³×¿·Åª¤ÊÀß·×¤ò·ë½¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÈÃÎ¼±¡¢¤½¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬°ì²»°ì²»¤Ë·ë½¸¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿Â¸ºß´¶¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Í¥²í¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤È³¤³°»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦Å¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡¦À½ÉÊÌ¾
¡¡¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î ¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡¡¡¡
¡¡MS-134 / MS-130 / MS-123
¡¦ÈÎÇäÃÏ°è
¡¡¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É
¡¡¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÌ¤Äê¡Ë
¡¦»²¹Í²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥æー¥í17,500～¡Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¡ØMS-134¡Ù
¢£¼ç¤ÊÆÃÄ§1.¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·ë¾½¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É
¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢²»¤Î¿¼¤ß¤òË¤«¤Ë¤·¡¢Ä¹¤¯°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯²½¤µ¤ì¤¿»ÙÃì¤È¥Õ¥ìー¥à¤Î¹½Â¤¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¶¦ÌÄ¤òÁýÉý¤¹¤ë¶ÁÈÄ¡¢Shigeru Kawai¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼ê´¬¤¸¹¡¢¸¹¤Î°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¹½Â¤Àß·×¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤â°ÂÄê¤·²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¡¢¥Þ¥Õ¥éーµ¡¹½¤È¥½¥¹¥Æ¥Ìー¥È¥Ú¥À¥ë¤ÎÎ¾ÊýÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú²È¤Î¥Ëー¥º¤È±éÁÕ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê±éÁÕ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2.»ØÀè¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ò¡¡¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óII¡×
¥«¥ï¥¤¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼çÍ×ÉôÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÃºÁÇÁ¡°ÝÆþ¤êABS¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÀ½¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀºÅÙ¡¢¶¯ÅÙ¡¢ÂÑµ×À¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÄêÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢ÂÇÀ¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¤ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¹â¤¯¡¢¤è¤êÉ½¾ðË¤«¤Ê±éÁÕ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3.Æü¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¯¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
Í¥²í¤Ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤È¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿²°º¬¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËShigeru Kawai¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ðー¥º¥¢¥¤¥áー¥×¥ë¤ÎÆâÁõ²½¾Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥¹¥¿ー¡¢¥Ú¥À¥ë¡¢ÆâÉô¤Î¥Ü¥ë¥È¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀºåÌ¤Ê¿¦¿Íµ»¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³Ú´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶õ´Ö¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤è¤ê¹â¤ß¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸»ºÂæ¿ô
30Âæ/·î Á°¸å
¢£À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
https://www.kawai-global.com/masterseries(https://www.kawai-global.com/masterseries)