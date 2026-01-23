¡Ö0±ß¥Þ¥¤¥«ー¡×¼Â¸½¤Ø¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ì¤ë¸Ä¿Í´Ö¥«ー¥·¥§¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖOLCA(¥ª¥ë¥«¡Ë¡×Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒXtraveler¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Øº¬¹¯ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¼Ú¤ê¤ì¤ë¸Ä¿Í´Ö¥«ー¥·¥§¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖOLCA¡Ê¥ª¥ë¥«¡Ë¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ï¼«²ÈÍÑ¼Ö¡¦¼ÒÍÑ¼Ö¤ò¾è¤é¤Ê¤¤Æü¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î°Ý»ýÈñºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤â³«»Ï¤·¡¢¹ØÆþ¤«¤éÂß½Ð¡¦ÇäµÑ¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¿·¤·¤¤½êÍÂÎ¸³¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
OLCA¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê¤È¥Þ¥¤¥«ー½êÍ¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¤ï¤º¤«4¡óÁ°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î96¡ó¤Î»þ´Ö¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤º¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤È¤â¤Ë¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¡¦»ý¤Ä¡×¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¥Ïー¥É¥ë¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â·î¿ôËü±ßÃ±°Ì¤Î¸ÇÄê°Ý»ýÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÉéÃ´´¶¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾è¤é¤Ê¤¤Æü¤ËÂß¤·½Ð¤¹Á°Äó¤ÇÃæ¸Å¼Ö¤òÇã¤¦¡×ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÇÂç¼Â¼ÁÉéÃ´¥¼¥í¤Ç¼Ö¤ò½êÍ¤Ç¤¤ë¡Ö0±ß¥Þ¥¤¥«ー¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½êÍ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í´Ö¥«ー¥·¥§¥¢¥¢¥×¥êOLCA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖOLCA¡×¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê¼Ö¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¸Ä¿Í´Ö¥«ー¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¼ÖÎ¾¤òÂß¤·½Ð¤¹¸Ä¿Í´Ö¥«ー¥·¥§¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¶¦Æ±»ÈÍÑ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç1ÆüÃ±°Ì¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂÐ¿ÍÂÐÊªÌµÀ©¸Â¡¢¼«Â»»ö¸Î¤ò´Þ¤à¼ÖÎ¾ÊÝ¸±ÉÕ¤¤Î1DAYÊÝ¸±¤ËÉ¬¿Ü²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê¥·¥§¥¢¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤ÎeKYC¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Áê¸ßÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢21ºÐ°Ê¾å¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¸å1Ç¯°Ê¾å·Ð²á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý¤Î¤ß¤ËÂß½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¥¢Æ±ÍÍ¤ÎÄã¤¤»ö¸ÎÎ¨¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
OLCA¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é
¥É¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±
¡¦iOS¥¢¥×¥ê: ¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/za/app/olca-%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%AB-%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%81%AA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%81%AB%E4%B9%97%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%80%8B%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2/id6754364871)
¡¦Android¥¢¥×¥ê: ¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.xtraveler.olca&pcampaignid=web_share)
¥ªー¥Êー¸þ¤±
¡¦·ÇºÜ¤´´õË¾¤Î¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎLINE(https://line.me/R/ti/p/@778fhqvp)¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¾Íè¤Î¸Ä¿Í´Ö¥«ー¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤òÂß¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖOLCA¡×¤Ï¡Ö¾è¤é¤Ê¤¤Æü¤ÏÂß¤·½Ð¤¹Á°Äó¤ÇÃæ¸Å¼Ö¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½êÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£20Âå¡¢30Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°Ý»ýÈñ¤¬ÉÔ°Â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤ò¡ÖÂß¤»¤ë¤«¤éÇã¤¨¤ë¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¡¦ÉÙÍµÁØ¥æー¥¶ー¤Ë¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤Ç½þµÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Âß¤·½Ð¤»¤ë¸¤¤¼ÒÍÑ¼ÖÆ³Æþ¤Î·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤Æü¤ËÂß¤·½Ð¤¹Á°Äó¤Ç¼Ö¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Î¼Ö¤¬Íß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢Ë¡¿Í¤Î¸¤¤ÊÝÍ¤â³ð¤¨¤ë¡£¿·¤·¤¤Ãæ¸Å¼Ö¤Î½êÍÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Âß½Ð¡¦ÇäÇã¤Î¤ªÌä¤¤¤ï¤»¤ÏLINE¤«¤é :
https://line.me/R/ti/p/@778fhqvp
OLCA¾Ò²ðÆ°²è[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=bh4lHxfclZc ]
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒXtravelerÂåÉ½¼èÄùÌò ´Øº¬¹¯ÂÀ
ÀÎ¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«¿È¤Ç¤â¥Ý¥ë¥·¥§¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·î¤Ë¿ôÆüÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹çÍýÅª¤Ë¡¢¤Ç¤â¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¦ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î½êÍ¤òÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¥¢¡×¤È¤¤¤¦Í¢Æþ¼Ö¸ÂÄê¤Î¥«ー¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¥æー¥¶ー¿ô3,000¿ÍÄ¶¤¨¡¢¥·¥§¥¢²ó¿ô¤â100²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¥ªー¥Êー¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏË¡¿ÍÌ¾µÁ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÒÍÑ¼Ö¤ò¼Ò²ñ¤Ë³«¤¡¢³èÍÑ¤òË¾¤àË¡¿Í¥ªー¥Êー¤Î¼ûÍ×¤ò¶¯¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«ー¥·¥§¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖOLCA¡×¤Î¥íー¥ó¥Á¤ÈÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖÇã¤Ã¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î½êÍ¤ÈÍøÍÑ¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒXtraveler
ÀßÎ©¡§2019Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Øº¬ ¹¯ÂÀ
»ñËÜ¶â¡§3700Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
»ö¶È³µÍ×¡§¥«ー¥·¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¡¿Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¦Çã¼è
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-7-12
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
info@xtraveler.jp