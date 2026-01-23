¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÛÃ±È¯¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÊÃ±¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFANTS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÀîÃÒ¿Î¡Ë¤Ï¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µÍ×
¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¦·èºÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ã±È¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤¬¤Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ëÆþ¸ý¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FANTS¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»ö¶È¤ÎLTVºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ã±È¯¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÇä¾åºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê°ìÁØ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤è¤ê½ÀÆð¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆFANTS¤ò³ÈÄ¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍ½Ìó¡¦·èºÑ¡¦¸ÜµÒ´ÉÍý¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤ò¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÊ¬»¶¤ä±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
FANTS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢500°Ê¾å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤´Ø·¸À¹½ÃÛ¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î¹ØÆþ¡×¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó²½¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²½¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ã±È¯¤ÎÈÎÇä¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£FANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¤ÎÆÃÄ§
1. ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇäÊýË¡
1on1¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤«¤é¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Æ°²è¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò½ÀÆð¤Ë¾¦ÉÊ²½¤·¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹ ¡£
2. ¥ªー¥Êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÈÎÇä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×ºîÀ®
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤á¤ëÆ³ÀþÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ´ÉÍý²èÌÌ¤Ç¹ØÆþ¸ÜµÒ¤ò°ì¸µ´ÉÍý
Í½Ìó¾õ¶·¡¢»ÙÊ§¤¤¥¹¥Æー¥¿¥¹¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò°ì¤Ä¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹ ¡£Ã¯¤¬¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤«¤òÂ¨ºÂ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÜµÒ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì1.¡¡ÈÎÇä¼ÔÅÐÏ¿
¤ªµÒÍÍ¤Î»áÌ¾¤ä¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡¡¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¥Úー¥¸ºîÀ®
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¼«¿È¤Î³èÆ°Ì¾¤ä¸ª½ñ¤¤ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤òÆþÎÏ¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥Àー²èÁü¤ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÁü¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¥Úー¥¸¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
3.¡¡¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆÅÐÏ¿
Æ°²è¡¦¥Æ¥¥¹¥È¡¦»ñÎÁ¡¦¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¤òÃ±È¯¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥ß¥Êー¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢Æü»þÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ê1on1¡¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÈÎÇä·ÁÂÖ¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
4.¡¡¸ø³«
1~3¤ÎÀßÄê¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢ÈÎÇäÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢URL¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£URL¤òSNS¤ä´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£ Äó¶¡²Á³Ê
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é´üÈñÍÑ0±ß¡¦·î³ÛÈñÍÑ0±ß¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¥Õ¥êー¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½é´üÅê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¤¬È¯À¸¤·¤¿Ê¬¤À¤±¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯À®²ÌÊó½··¿¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ½é´üÈñÍÑ¡§ ÌµÎÁ
- ·î³ÛÈñÍÑ¡§ ÌµÎÁ
- ·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¡§ 6.0% ¡Ü 99±ß¢¨1¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿1·èºÑ¤¢¤¿¤ê
¢¨1°ì·èºÑ¤¢¤¿¤ê¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ê¿ôÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://servicesales.fants.jp/
¢£¥æー¥¶ー¥Ü¥¤¥¹
¡ÖÃ±È¯ÈÎÇä¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½ÌóÆ³Æþ¤Ç¡¢¿·µ¬¤ÎÊý¤¬°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡× ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥Ôー¥¿ーÍÍ¤äDM¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤·Ú¤Ë¹íÀ¸³è¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Ã±È¯ÈÎÇä¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¹íÎÁÍý¶µ¼¼¼çºÅ¡¦¾åµé¹í»Î¡§¤ß¤ªÍÍ¡Ë
·î³ÛÀ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³°Éô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÃ±È¯¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¿¤áÍøÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«ºî¤ÇÈÎÇä¥Úー¥¸¤ä·èºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼ê´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î
Y life world¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§¤ä¤ÎÍÍ¡Ë
Canva¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¼õ¹Ö¤äÅººï¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¹ÖºÂÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇFANTS¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£(ÆüËÜ°ìÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¹Ö»Õ / Canva¥¹¥¯ー¥ë¹Ö»Õ¡§¤Ï¤ÁÍÍ)
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ø
º£¸å¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢CRMµ¡Ç½¤Î³È½¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÅÙ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ØºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÁÏºî³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¼«Æ°Åª¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ FANTS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FANTS ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¸²½¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¡¦ÈÎÇä¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Îー¥³ー¥É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÈÎÇä¡¦·èºÑ¡¦¸ÜµÒ´ÉÍý¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò°ì¤Ä¤Î´ðÈ×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇFANTS¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤È¼ý±×²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¡¢ÈþÍÆ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤«¤éË¡¿Í¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¼Ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸³«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ðÈ×¤Î¾å¤Ç¡¢Ã±È¯¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÎÇä¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£FANTS¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¦Ä¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
FANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡§ https://servicesales.fants.jp/
FANTS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡§ https://fants.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤°¤ë¾ðÇ®¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤Ò¤È¤¬µ±¤¯À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ä»ö¶È¼Ô¤¬¾ðÇ®¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¡¢500°Ê¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Îß·×·èºÑ¶â³Û¤Ï25²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¡¢ÈþÍÆ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤«¤éË¡¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸³«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¡ÖFANTS¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±È¯¥µー¥Ó¥¹¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë´ðÈ×¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¥¤¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÁÏºî³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ ¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É1ÃúÌÜ13ÈÖ23¹æ HARVEY FUSHIMI 3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹ÀîÃÒ¿Î
²ñ¼ÒHP¡§https://stadium.fan/
³ô¼ç¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥á¥ó¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡Ë100%