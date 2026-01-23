¡íÌ¤Íë MIRAI ¡í Ê¡²¬»ÔÏ»ËÜ¾¾¤Ë2·î13Æü¡Ê¶â¡ËNEW OPEN¡ª¡¡¡¡¡¡¥«¥¦¥ó¥¿ー12ÀÊ¤Î¡É·à¾ì·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É
CONCEPT¡§Æù»þ¡¹ÏÂ¿©
ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÂÀÅÄ²ÈÃ¢ÇÏµí¡×¡¢Ç»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡ÖÌ¤ÎäÅà¤Î·§ËÜÇÏÆù¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆù¤Î»Ý¤ß¤ò¤â¤ÄÁ¯ÅÙÈ´·²¤Î¡Ö»åÅç¥¸¥Ó¥¨¡×¡£ »ä¤¿¤Á¤¬°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë´õ¾¯¤ÊÆù¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅöÅ¹¤Ï¡ÖÆù³äË£¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼çÌò¤ÏÆù¤À¤±¤Ë¤¢¤é¤º¡£ Ä«Ïª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»åÅçÌîºÚ¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¡¢Áö¤ê¡¦½Ü¡¦Ì¾»Ä¤ò±Ç¤·¤¿µû²ð¤ä¿©ºà¡£
¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¤ÏÆù¤¬ÌîºÚ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
ÆüËÜÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¡£ ¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î°ìÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÌ¤Íë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¼¨¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÌ£é²¡×¤òÎº¤Ë¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ì¤Íè¤Î¡ÖÍë¡×»³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ
Ï»ËÜ¾¾¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÌý»³¡¢»åÅçÍë»³¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー
ÎÁÍýÄ¹¡¡Èõ¸ý ÂóÏº
¡Öºùºä Âó¡×
¸µ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤ÎÈõ¸ý ÂóÏº»á¡£
ÆüËÜÎÁÍý¡ØÀÐÆ²¶¶Çò¤Ä¤°¡Ù¤Ç5Ç¯½¤¹Ô¡£ÆüËÜÎÁÍý¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¸å ¡¢ò¿²°¤ä¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¡ØGoh¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏÓ¤òËá¤ÆÈÎ© ¡£2019Ç¯¤Ë¡ØºùºäÂó¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤ÎÁÍý ¤ÏÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¤Ë¡£¿©¤Ù¥í¥° TOP5000Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
ÎÁÍý¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Ì¤é²MIRAI¤Ø¡£
Ìë¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¥³ー¥¹8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»°¤ÄÍÕ¤Î¤¹¤êÎ®¤·
¡¦·§ËÜÇÏ»É¤·¡¡»°¼ï
¡¦Âä¡¢Éó¾ø¤·
¡¦Ä¹ºê¾®Ä¹°æ¡¡²´éÚ¡¢¹õ¥¥ã¥Ù¥Ä
¡¦»åÅçÌîºÚ¡¡Æó½½¼ï¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò
¡¦ÂÐÇÏ·ê»Ò¡¢Âçº¬
¡¦»åÅç¥¸¥Ó¥¨¡¡Ãö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö
¡¦Å·óÏÍå¡¢ÍÈ¤²Êª¡¡»Í¼ï
¡¦ÂÀÅÄ²ÈÃ¢ÇÏµí¤ÎÃº²Ð¾Æ¤
¡¦ÅÚÆé¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡¢Ã¢ÇÏµí¤¹¤¾Æ¤
¡¦´ÅÌ£°ì
¡¦´ÅÌ£Æó
»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
Ãë¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¥³ー¥¹¡¡4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ãë¡¦Ìë¡¡¥µー¥Ó¥¹ÎÁ 10 %Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó :
https://www.tablecheck.com/shops/mirai/reserve
¥ï¥¤¥ó¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
ÉûÎÁÍýÄ¹·ó¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÉðËö ÐÒÌé¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢ÏÂ¿©¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ê¡²¬ºùºä¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢POCO A PETIT¤Î¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£
ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÏÂ¿©¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ø¤Ö¤¿¤á½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò¤â¤¦¤±¡¢Èõ¸ý¤È¶¦¤ËÌ¤ÍëMIRAI¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
ÁÇºà¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä½Ð½Á¡¢ÏÂ¿©¤Î¹½À®¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é
ÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦ºÇ¹â¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó :
¥¨¥Õ¥º¡¦¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Û
»ä¤¿¤Á¥¨¥Õ¥º¡¦¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÉÌ¤ÃÎ¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¡¢ÁÛÁü¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¿´Ìö¤ë¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾¡§Ì¤Íë MIRAI
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÁð¹á¹¾2-1-£µ¡¡AGÏ»ËÜ¾¾£¹F
ÅÅÏÃ¡§050-1724-7747¡¡¡Ê2·î10Æü³«ÄÌ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 12:00～14:00¡Ê°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー18:00¡¿19:00¡¿20:30¡Ê°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
URL¡§https://mirai.fzworks.co.jp/
Í½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/ja/mirai/reserve/message
¡Î²ñ¼Ò³µÍ×¡Ï
¼ÒÌ¾¡§¥¨¥Õ¥º¡¦¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©815-0082¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÆî¶èÂçÆï2-17-8
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£¸¶¹¯Íº
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ªÌä¹ç¤»¡§¹ÊóÃ´ÅöÄ¾ÄÌ¡¡092-401-8118
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È / °û¿©Å¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://fzworks.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d176358-2-39c3b9ecaf53192de8319d82f710f604.pdf