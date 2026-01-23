ÅìÌî·½¸ã¸¶ºîºîÉÊ ½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¸ø³«µÇ°¡ª¡¡¹ç·×100ËüÌ¾¤ËPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç100ÇÜ´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¡¡¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPonta¡Ê¥Ý¥ó¥¿¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡ Ê¸É§¡¢°Ê²¼¡ÖLM¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¸¶ºîºîÉÊ¤Î½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä±Ç²è¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï¡¢PontaÄó·È¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î46¼Ò°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥êー¤Ê¤·¤Ç¤É¤Ê¤¿¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎPontaÄó·È¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò2¼Ò°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×100ËüÌ¾ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºÇÂç100ÇÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤é¡Ö±Ç²è¥³ー¥¹¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×30Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊB2¥µ¥¤¥º¡Ë¤ä±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡LM¤Ï¡¢¡ÖPonta¡×¤Î¡ÖÊØÍø¡¦¤ª¥È¥¯¡¦³Ú¤·¤¤¡×À¤³¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¹¤¬¤ëÀ¸³èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/866_1_6d2088e90600241958fb0f9eaacd41c9.jpg?v=202601230151 ]
»²²Ã¾ò·ï¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È
°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤ËÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥³ー¥¹
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/866_2_2632ff717eb22c6e6f92f03b34147588.jpg?v=202601230151 ]
¡¦±Ç²è¥³ー¥¹
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/866_3_5fdd4ea2fd8407c3780beb3df68dd87f.jpg?v=202601230151 ]
¡ÚÂÐ¾ÝÄó·È¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Û
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤ª¤è¤Ó±Ç²è¤Î¥°¥Ã¥ºÈ¯Á÷¤Ï2026Ç¯5·îËö¤´¤í¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹
¢¨½ÅÊ£ÅöÁª¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨Æ±°ì´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾åµ¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÊÌ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/866_4_2c07ebc57fb883484d59fc08f2275c5c.jpg?v=202601230151 ]